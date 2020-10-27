Почта России рассказала, что будет с найденным «кладбищем машин» в Москве

В Москве нашли стоянку заброшенных автомобилей "Почты России". Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Москвичи удивились, когда увидели фотографии уличной стоянки синих машин Почты России. Их сделал фотограф Александр Сашенков, который вышел на станции МЦК «Ботанический Сад» и пошел бродить по промзоне. Наткнулся на забор, перелез и увидел почтовые грузовики. Стал снимать на обычный телефон. Осознав, что охраны нет, пошел ближе к машинам. Забрался вовнутрь. Посидел за рулем машин, которые доставляли раньше посылки.

- В основном на этой стоянке представлены модели фирмы Mercedes-Benz. Машины все открыты, можно залезть в любую и посидеть внутри. Приборная панель покрыта толстым слоем пыли, видимо, не первый год простоя, - написал в своем блоге фотограф Александр Сашенков.

Автор снимков рассказал, что в этом году нашел еще несколько заброшенных машин скорой помощи, автобусы. И обидно ему от увиденного на стоянке Почты России, ведь в провинциальных городках посылки возят вообще на «стареньких и ржавых УАЗах-буханках». Сашенков считает, что увиденный автопарк вполне пригодный для использования, но сейчас гниет в Москве.

Москвичи стали обсуждать эти фотографии и размышлять, что же делать с «кладбищем машин»? Отдать в регионы, продать? Кто-то предположил, что раз машины с номерами, то вполне числятся в подразделениях и даже работают, но на бумажках.

Почта России подтвердила, что машины принадлежат им. Но они уже не пригодны для доставки посылок, поэтому списаны.

- На фотографиях закрытая автостоянка на территории автобазы Почты России, на которой собраны выведенные из эксплуатации автомобили, ранее обслуживавшие почтовые отделения Москвы, - рассказали «КП» в пресс-службе Почты России.

- А сколько там машин?

- Всего 103 автомобиля разных марок со средним возрастом 12 лет и пробегом 505 000 км (износ).

- Будете утилизировать?

- Выставим на аукцион. Сейчас проходит сбор необходимой документации реализации списанных машин.

В пресс-службе "Почты России" автомобили назвали "выведенными из эксплуатации". Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Здесь, конечно, напрашивается вопрос: почему не продали раньше? Машины уже стали гнить, находясь на улице под дождем и снегом. Оказывается, до аукциона транспорт проходит долгий путь: ревизию, оценку, подготовку документов. Решается это не за один-два месяца.

На «кладбище машин» попали грузовички, которые износились, попали в аварию и уже не подлежат ремонту. Точнее, ремонтировать можно, но выйдет это дороже, чем купить новое авто. Грузовички, которые сейчас находятся на спецстоянке появились там не в один день, а постепенно – машины списывали после решения специалистов.

Автомобили томятся прямо под открытым небом, в салонах - серьезный слой пыли. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Точную дату аукциона и цены на машины в Почте России пока не называют. Но участвовать в торгах, по всей видимости, смогут все желающие. Интересно, много ли найдется желающих купить синий фургон Почты России?

- Машину могут купить для музея, например. А если кто-то приобретет условно для перевозки продуктов в небольшой магазин, то нужно будет как-то обозначить в договоре купли-продажи остается ли символика (логотипы, надписи, контактные данные)? Это, конечно, не символика спецтранспорта (скорая помощь, полиция, пожарные), но ею могут воспользоваться мошенники. Поэтому надписи может убрать сама организация или обязать ликвидировать их покупателя, и только после этого можно будет машину использовать, - рассказала «КП» адвокат Софья Рубасская.