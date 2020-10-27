«И откуда берутся коронавирусные страшилки?»: Жительница рязанской глубинки рассказала, как спасли ее сына в разгар пандемии

15-летнего парня с инсультом за два часа довезли до Москвы и сразу провели успешную операцию Фото: семейный архив.

- Мам, у меня голова раскалывается, - последнее, что 15-летний Ваня Перов из глухой рязанской деревни успел сказать маме, прежде чем потерял сознание.

Женщина дрожащими руками набрала номер скорой. В голове крутилось только одно.

- Было просто страшно, что не приедет никто. В интернете куча страшилок: что из-за коронавируса не то что скорую, терапевта не дождешься. Но я даже мужу не успела позвонить, как к нашему дому приехала реанимация, - вспоминает мама Вани, Дарья Ивлева.

Мальчишку в состоянии комы отвезли в ближайшую ЦРБ. Врачи только руками развели, мол сложный случай и направили Ваню в Рязань.

- В тот же день нас привезли в Рязань и только тут мы узнали диагноз: аневризма. Про эту болезнь у сына мы ничего и не знали, пока на ее фоне не случился этот инсульт, - объяснила Дарья.

Ване была нужна сложная операция и рязанские медики уже через час организовали транспортировку ребёнка в Москву. Инсульт случился 11 июня и уже рано утром 12 июня, парень был на операционном столе НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко.

- На реанимобиле сына довезли до Москвы за два часа. Мы с мужем ехали на своей машине и не могли за ними угнаться. Нас даже ждать не стали, счет шел на минуты. В 4 утра ему провели операцию. Опытные хирурги просто спасли сына, клипировав поврежденные сосуды головного мозга.

Чтобы попасть в реанимацию к сыну, Дарье пришлось сдать тест на коронавирус. Материнское сердце успокоилось сразу поле того, как врачи сказали желанное: «он поправится, операция прошла успешно».

На полное восстановление еще нужно время. Фото: семейный архив.

- Это не врачи, а просто Боги какие-то. Вытащили моего мальчика с того света. И знаете, что особенное удивило: мы ведь простые люди, деревенские, а тут, так легко и просто оказались в столице, даже никаких усилий для этого не прикладывали. А еще хватает людям совести говорить, что в пандемию лечат только коронавирус. Вранье это все. Вот вам живой пример, - рассказала Дарья.

Почти месяц Ваня провел в НМИЦ имени Бурденко, за это время полностью восстановилась речь.

- После инсульта остались небольшие проблемы с двигательной активностью левой руки и ноги. Сразу после больницы мы поехали в реабилитационный центр. Но на полное восстановление еще нужно время, - объяснила Дарья.

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