Систему чекинов могут расширить: Власти Москвы рассказали о внедрении QR-кодов в ресторанах и салонах красоты

Хочешь потанцевать на дискотеке, отдохнуть в баре - сканируй при входе QR-код либо отправляй СМС на специальный короткий номер Фото: Shutterstock

Москвичи уже научились ходить по-новому в ночные клубы. С 19 октября в столице ввели чек-ины для входа из-за коронавирусной инфекции. Хочешь потанцевать на дискотеке, отдохнуть в баре - сканируй при входе QR-код либо отправляй СМС на специальный короткий номер 7377.

Такая система распространилась и на кафе, которые работают круглосуточно. Захожу в "Суп-кафе" на 1-й Брестской улице, а тут просят надеть маску, перчатки, проверяют температуру и еще нужно зарегистрироваться.

- Сканируйте QR-код либо отправляйте СМС, - показывает администратор на листок, прикрепленный к стене.

Обращаю внимание, что отправлять код нужно на тот же номер, куда и ежемесячные показания по горячей и холодной воде.

И только после сообщения "вход в организацию подтвержден", администратор говорит: "Здравствуйте. Вы стол бронировали? Вас ожидают?"

И, если может показаться, что вся эта система бесполезная, то вот и первые результаты - в Москве уже около 1700 посетителей ночных заведений получили SMS-оповещение о возможном контакте с больным новой коронавирусной инфекцией. Об этом журналистам сказал глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

- Всего за время введения новой меры идентификации посетителей, было зафиксировано 26 случаев возможного контакта заболевшего человека с другими людьми, - рассказал Немерюк.

Система действует так: вы отправляете СМС или сканируете QR-код. Вас вносят в базу. Если через время (день-два-три) обнаружится, что в то же время с вами был человек, у которого выявили коронавирус, то на телефон приходит оповещение "вы могли контактировать с заболевшим, рекомендуем сдать тест на коронавирус".

И вот новое заявление от властей города на счет внедрения QR-кодов в рестораны и салоны красоты.

- Система работает. И работает достаточно четко, - сказал Немерюк. - Помимо заведений, которые попадают под действие указа мэра, ее уже добровольно применяют и многие другие предприятия общественного питания - кафе и рестораны. Уже добровольно. Возможно, она будет применяться и в других предприятиях торговли.

Изначально мера распространялась на дискотеки, ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, которые работают в том числе с 0.00 часов ночи до 6.00 часов утра. Позже в мэрии города допустили распространение QR-кодов на салоны красоты и рестораны. "КП" поинтересовалась, как видят такую систему представители бизнеса.

- Сейчас ввели QR-коды для заведений, которые работают после 0.00 ночи. Причем они должны чекинить гостей и персонал в любое время дня, а не только ночью с 0.00 до 6.00, как все думали изначально. У моих коллег уже есть отток клиентов, которые не хотят чекиниться, они просто уходят (говорят, что забыли телефоны дома), - рассказала Евгения Махнева, управляющий ресторана Ugolёk.

Рестораторы считают, что это будет только отторжение клиентов, как и введение масок и перчаток.

- Люди говорили, что переждут немного и пойдут в кафе потом. Так и с театрами, кинотеатрами. Это доставляет дискомфорт клиентам и они не хотят видеть персонал в масках и перчатках. Также и с системой QR-кодов. Чем больше сложностей, тем больше мы сопротивляемся. Но мы и понимаем, что это временно. Мы видим тенденцию, что постепенно внедряются QR-коды и многие будут проходить систему чекинов. Соблюдать безопасность все же нужно, - рассказывает Евгений Демченко, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров.