Как не спалить технику: Реже заряжать и на диване с ноутбуком не лежать

Солнечный удар запросто может хватить не только москвичей, но и планшет с ноутбуком! Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Петровско-Разумовского проезда наверняка решили, что я совсем перегрелась. Иду по солнечной стороне улицы, когда все нормальные люди прячутся в тень. В одной руке мобильник, в другой - планшет. Говорю по телефону, пишу SMS, отвечаю на письма, рисую маршрут на карте - в общем, активно пользую оба гаджета. Потому как мне интересно проверить, до какой температуры они раскалятся. На улице вчера +33 было. А вот потрепанная скамейка в парке (я и там на самом пекле уселась) - почти сковородка, +48,9! Кладу на нее устройства, пусть «позагорают».

КАК РАСКАЛЯЛСЯ ПЛАНШЕТ

+25,6 - температура экрана в кабинете с кондиционером.

+26,8 - минуту постояла у подъезда, в тенечке, под козырьком.

+31,4 - через 5 минут прогулки по солнечной стороне улицы.

+38,4 - еще 5 минут на солнцепеке.

+45,2 - 5 минут посидела на скамейке в парке. И всего 15 минут прошло с тех пор, как я вышла на жару!

Я мучила планшет и телефон солнечными ваннами еще полчаса, но температура больше не повышалась. Оба гаджета работали как миленькие. Но держать их в руках - та еще пытка раскаленным металлом!

- Температура почвы сейчас +48...+50 градусов. До такой же степени могут раскалиться и все темные поверхности - ноутбук, планшет, телефон, если их хотя бы на час оставить на солнцепеке, - подтверждает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Как не спалить наши мобильники, планшеты и ноутбуки? Советы читателям «КП» дают эксперты российского представительства Apple, компании Explay - российского производителя смартфонов и другой портативной техники, а также компании Lenovo.

Тяжелее всего приходится компактным устройствам: ноутбукам, мобильникам, планшетам. Почему? Их габариты не позволяют установить большую и мощную систему охлаждения, как в стационарных компьютерах.

Производители рассчитывают на зной - это для Москвы +35 аномалия, но с теми же моделями смартфонов ходят греки и израильтяне, испанцы и жители Эмиратов. Почти вся электроника будет нормально работать при температуре до +35.

Температура хранения устройств Apple, к примеру, - до +45 градусов (но речь о том, что техника выключена и просто лежит).

В современных устройствах есть функция контроля температуры важных «органов». За нагревом следят NTC-чипы. Если она зашкаливает, гаджет отключается. И не включится, пока не остынет. Неудобно: вырубится-то смартфон в самый неподходящий момент! Но иначе он бы вообще умер от теплового удара. Потому как от перегрева могут выйти из строя жесткие диски и батареи. А в выключенном состоянии "тепловой удар" уже не так страшен.

Забытый летом на подоконнике смартфон или планшет рискует лишиться внешней привлекательности – пластик может расплавиться, напоминают в Explay. Даже в том случае, если «начинка» аппарата не пострадает, он уже не будет выглядеть как новый.

Признаки «солнечного удара»:

- гаджет перестает заряжаться;

- дисплей становится черным или тускнеет.

ЧТО ДЕЛАТЬ И ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

1. Не оставляйте включенный ноутбук на диване или сиденье автомобиля. Вентиляционные отверстия - в днище и торцах. А так они будут закрыты, и техника не сможет охладиться. От перегрева ноутбук просто выключится, чтоб совсем из строя вышел - вряд ли.

Некоторые модели системных блоков позволяют настраивать систему охлаждения. В жару лучше включить режим максимальной скорости вращения вентиляторов.

У ноутбуков весьма мощные процессоры, выделяющие много тепла. А кулеры спустя несколько месяцев эксплуатации работают уже не так хорошо, как в новых устройствах, да и вентиляционные отверстия могут оказаться забитыми (особенно если у вас дома есть животные). Кулеры и вентиляционные нужно чистить, советуют в Explay.

2. Не оставляйте планшеты и смартфоны надолго под прямыми солнечными лучами - это очевидно. Жарите шашлыки на даче, тут же снимаете и постите в соцсетях всю эту вкусноту? Между съемкой отнесите гаджеты в тенек, а не бросайте на траву у мангала. И в припаркованном на улице автомобиле технику лучше не оставлять - если солнце лупит в стекла, окна закрыты, а кондиционер выключен, внутри салона настоящая Сахара.

Если вы забыли смартфон на пляже экраном вниз и фактически «подставили» под солнечные лучи аккумулятор, то может также случиться беда. Лучше таких ситуаций не допускать.

3. Многие используют смартфон или планшет как автомобильный навигатор. В итоге гаджет не только интенсивно работает, но еще и на солнцепеке лежит. В жару это рискованно: при длительной эксплуатации в подобном режиме смартфон может перегреться, а аккумуляторная батарея - выйти из строя.

К примеру, iPhone при рискованном нагреве напишет на экране «требуется охлаждение» и отключит дисплей. Хотя голосовые команды для навигации продолжит давать. И перед поворотом экран включится, чтобы показать вам маршрут. Что делать? Хотя бы прикрыть смартфон или планшет чем-нибудь от прямых солнечных лучей.

Кстати, тот же эффект- если на пляже рубиться в игры с большим количеством компьютерной графики.

4. Как можно реже подключайте к розетке смартфон, если ему и так приходится активно трудиться - нагрев и одновременная зарядка еще больше повышают температуру батареи.