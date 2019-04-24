Где в Москве можно зарядиться силой власти, денег, любви

Про этот маршрут я узнал совершенно случайно. От генерала Алексея Савина. В советские времена он возглавлял сверхсекретное Экспертно-аналитическое управление Генерального штаба по необычным возможностям человека и особым видам вооружений. Зашифрованное как «войсковая часть 10003». Эту «экстрасенсорную спецчасть» Кремль создал в противовес тайной программе ЦРУ «Звездные врата», занимавшейся пси-войнами против СССР. В 2004 г «часть» прикрыли. Но генерал-лейтенант Савин, доктор технических и философских наук, из дела не ушел. Передает теперь тайные военные методики штатским гражданам и гражданкам. На специальных курсах по развитию феноменальных способностей, раскрытию суперинтуиции, тренировке мозга. Сам давно собираюсь пройти эти курсы, да все недосуг. Как пел Высоцкий, «Дела, меня замучили дела…»

БРОНЗОВЫЙ ПЕТУХ-КУДЕСНИК

Готовил тут с генералом интервью о тайных делах давно минувших дней. Как военные по приказу Горбачева встречали НЛО в пустыне. Увлекательную беседу прервал телефонный звонок. Савин, извинившись, стал обсуждать какой-то маршрут по усилению жизненной энергии. «Что это такое?» - спрашиваю Алексея Юрьевича. «Для закрепления теории мы нашим «курсантам» устраиваем практическую экскурсию по Москве». - «Можно поучаствовать, в «Комсомолке» написать?» – загорелся я. Савин энтузиазма не проявил, демонстративно продолжил воспоминания о пришельцах.

Но журналиста на такой мякине, как НЛО, не проведешь! Пару месяцев донимал генерала просьбой об энергетическом маршруте. И доломал-таки.

Савин выделил мне персонального экскурсовода. Директора тренингового центра интеллектуального клуба «Команда 10003» Пятову. Встречу она назначила в метро «Площадь Революции». В 12 часов. Дня. В центре зала. Стою с «Комсомолкой» в руках – опознавательный знак. Подходит, знакомимся. «Наверх?» -спрашиваю. Я ж весь горю от нетерпения пройти загадочный маршрут, чудотворной энергии на халяву набраться.

Нос бронзовой собаки на станции метро "Площадь революции" блестит от частых прикосновений.Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

«Останемся здесь, - отвечает Пятова. – Посмотрите вокруг!» Оглядываюсь. Народ, выходя из вагонов, зачем-то касается руками скульптур в вестибюле. Одни машинально, мимоходом, другие специально останавливаются, усиленно трут бронзу ладонями. Многие части фигур вытерты аж до блеска! Я на этой станции бываю раз в пять лет, быстро поднимаюсь наверх, не озираясь по сторонам. Поэтому картину камлания на бронзе заметил впервые. Что за чудаки?

«Есть популярная городская легенда, - объяснила Пятова. - Потрешь скульптуры на этой станции метро - сбудутся желания, привлечешь деньги, здоровье, любовь, счастье, удачу… Говорят, традицию заложили давным-давно студенты «Бауманки», которые по-прежнему приходят сюда перед экзаменами, зачетами. У легенды есть основания. По станции проходит энергетический разлом. И хотя здесь стоит 76 скульптур Матвея Манизера, только три реально передают энергию Земли. Мы измеряли. «Колхозница с петухом и курицей», «Пограничник с собакой» и «Вооруженный рабочий» на выходе у эскалатора. Здесь наши «курсанты» проходят тест – чувствуют ли они эту тонкую энергию?»

Я тоже потер крылья петуха, нос собаки, рабочего с гранатой. Каюсь, ничегошеньки не почувствовал. Впрочем, скульптуры Манизера – факультатив. Главное – наверху, объявил персональный экскурсовод.

ДОРОГА ОТ ХРАМА

Поднимаемся наверх по эскалатору. Выходим на Красную площадь.

- Человек обычно получает информацию шестью органами чувств, - объясняет Пятова. – Глаза, уши, язык, нос, кожа, вестибулярный аппарат. Настраиваясь же на подсознание, мы начинаем считывать, использовать во благо более тонкую информацию, не ощущаемую привычными органами.

(Ясно теперь, почему не почувствовал прилив энергии от песьего носа. Курсов не кончал, подсознание включать не умею.)

- Что наша жизнь? - неожиданно спросила Ольга Петровна.

- Игра! – отвечаю на автомате.

- Жизнь состоит из Материального (деньги, достаток, работа, дом) и Духовного (любовь, творчество, отношения с окружающими…) В идеале обе линии должны быть в гармонии. И будет человеку счастье. Увы, в подавляющем большинстве случаев что-то в нашей жизни нарушено. У одних страдают личные отношения, у других - проблемы с работой, деньгами.

Чтобы устранить эти нарушения, мы организовали экскурсию «Треугольник Гармонии». Маршрут построили по местам наибольшей концентрации в Москве «кристаллов силы». Точек, где выходят на поверхность сгустки энергии. Я их называю «энергетическая заправка». Это связано с метафизикой, нашим эгрегором…

Ольга Пятова: "Человек обычно получает информацию шестью органами чувств".Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

Я умоляю Ольгу Петровну не залезать в дебри метафизики, эзотерики, парапсихологии, прочих тонких материй. Моя задача – популярно объяснить читателям самой массовой газеты страны, не забивая их головы всякими эгрегорами, где и как идти, чтобы зарядиться энергией. Пятова соглашается. Куда деваться? Генерал Савин дал приказ, надо выполнять!

Задаю судьбоносный вопрос – простому человеку, не отягченному парапсихологическими знаниями спецкурсов, маршрут поможет набраться силы, сделать свою жизнь лучше? Получаю утвердительный ответ. Прекрасно!

Начало маршрута - Храм Василия Блаженного. «Самая сильная точка выхода светлой энергии в Москве, - утверждает Ольга Петровна. – Целый поток истекает здесь на тебя. Начинается процесс внутреннего очищения, гармонизации, мысли текут более плавно. Предки наши не абы где церкви ставили, а в сильных энергетических местах. Пусть и подсознательно. Надо отрешенно обойти Храм по часовой стрелке, не глазея по сторонам, ни на кого не обращая внимания.

- Молитвы нужно читать?

- Никаких молитв, просьб! Там, наверху, и так все про каждого из нас знают, все наши вопросы, проблемы, чаяния. Так же отрешенно проходим весь «Треугольник Гармонии». Ни о чем не думая. Настроившись на ожидание хорошего, светлого в своей жизни. Чем пустее голова, чем спокойнее будешь, тем качественнее воспримешь энергию.

- Увы, Ольга Петровна, мне сейчас не до отрешенности. Голова забита мыслями, как лучше написать про ваш чудодейственный энергетический маршрут. Пока для читателей «Комсомолки» пройду, а уж потом – лично для себя. После второго прохода и буду ждать чудес.

Пятова не возражала. Дескать, твое личное дело, журналист. Мое дело – приказ выполнять! Обходим Храм Василия Блаженного по часовой стрелке, идем по Красной площади к Тверской, через Манежную площадь, подземный переход. Останавливаемся у начала Тверской, дом №2.

КУДА СЛЕТАЮТСЯ «НОЧНЫЕ БАБОЧКИ»

- Здесь начинается духовная линия «Треугольника Гармонии», - объясняет Пятова.- Любовь, творчество, отношения… Помните, в лихие 90-е именно на Тверской стояли «жрицы любви», ночные бабочки. Она стала символом продажной любви. А у памятника Пушкину влюбленные назначают свидания. Это не случайно!

Начало Тверской, дом 2. Здесь начинается духовная линия «Треугольника Гармонии».Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

Журналист призадумался. Ишь, какие путаны умные, неведомым десятым органом чувств смогли уловить тайные символы, концентрацию энергии любви, сами концентрировались именно на Тверской. Пока наши славные органы в погонах не прикрыли этот порочный «базар любви».

Идем дальше. Останавливаемся у пересечения Тверской и Камергерского переулка.

- Вы журналист, человек творческий. Здесь самая сильная точка Творческой энергии. Видите, рядом памятник легендарным режиссерам Станиславскому и Немировичу –Данченко, основателям МХАТа. Памятники, как и храмы, ставят на «местах силы». Здесь же школа-студия МХАТа, сам театр. Тоже не случайно.

Благодарю Пятову от души, стою молча пяток минут, заряжаюсь. Лишняя творческая энергия журналисту никогда не помешает.

Продолжаем шагать по Тверской. Следующая остановка - напротив Мэрии. Поворот на Тверскую площадь, Столешников переулок.

«- Это начало второй линии Треугольника, - растолковывает прессе Пятова. - Материальной. Деньги, богатство, достаток, работа… Не случайно тут московская Мэрия, имеющая огромный бюджет, финансовые потоки. Памятник основателю Москвы Юрию Долгорукому. Историк Татищев писал: «сей великий князь… был великий любитель женщин». Любовная линия Тверской! Историк Щербатов утверждал, что князя прозвали Долгоруким за «алчность к приобретению». Новых земель, богатств. Как раз олицетворение материальной линии.»

Линия богатства идет от Мэрии до самой Лубянки. Правда, прямого пути нет, как в случае с Тверской. Дома мешают. Приходится слегка петлять по Столешникову переулку, улице Петровские линии, Неглинной, Кузнецкому мосту. Пятова предлагает зайти в Храм Космы и Дамиана в Шубине (Столешников пер.д.2). « Храм возведен в начале 18 века на месте древнего языческого капища. Язычники были тесно связаны с природой, капища сооружали в «местах силы». В этом месте сильный поток энергии, очень нежный, мягкий. Чисто женский, богородичный. Хотя Храм и посвящен святым мужчинам.»

Входим, крестимся, ставим свечи. По инструкции Пятовой встаю в самый центр, под куполом – руки сразу чем-то наливаются. Шаг назад – все нормально. Ну, думаю, самовнушение сработало. Снова шагнул вперед – тяжесть в руках… Трижды провел эксперимент (да простит меня настоятель Храма!) – да, чувствуется неведомая энергия. Точно не самовнушение. Молча выходим. Что тут говорить…

Признаюсь, и сам «денежный маршрут» впечатлил больше, чем любовный. Сплошь статусные, крутые бутики, магазины раскрученных мировых брендов. Ресторан «Жан-Жак» - модное место встреч отечественных либералов, апологетов свободного Рынка. Массивное здание Банка России, он же Центробанк, главное денежное учреждение страны. Филиалы коммерческих банков. Здание Налоговой службы РФ – тоже денежки! На пересечении Кузнецкого моста с Рождественкой – очередная остановка. У зданий ВТБ и Банка Москвы. Подзарядка денежной энергией.

ВЛАСТЬ СИЛЫ

По Кузнецкому мосту вдоль здания ФСБ выходим на Лубянку. Последнюю сторону энергетического «Треугольника Гармонии». Это, по словам Пятовой, линия Власти: Лубянка (тайная) – Кремль (официальная).

- Зачем проходить эту линию, Ольга Петровна, если человек типа меня не рвется в депутаты, чиновники? Да и не могут в России все поголовно быть начальниками! Многие о власти и не мечтают. Им достаточно любви взаимной, хорошей работы, да денежек побольше…

- Многие понимают свои проблемы: любовные, семейные, рабочие… И даже знают подчас, как их решить. Но нет силы, воли, чтобы действовать, исправить ситуацию к лучшему. Олицетворением же Силы всегда была Власть. Власти без Силы не бывает, в таком случае ее перехватывают более энергичные люди. На Тверской мы наполнились любовью, на пути от Мэрии до Лубянки трансформировали материальные дела. Теперь нужна сила, чтобы дать импульс полученной энергии, запустить процесс действия. Эту силу мы и получаем на маршруте Лубянка – Кремль. Главный «кристалл силы» – клумба, где стоял памятник Дзержинскому – символ тайной власти.

- К клумбе не подойти!

- Можно зарядиться напротив нее, постояв несколько минут на Лубянке.

Стоим. Помню же, голова в момент зарядки должна быть пустой. Но в мою голову залезла крамольная мыслишка. Аккурат в августе 91-го памятник Дзержинскому сбросили с постамента, увезли куда-то. Не случайно ли через несколько месяцев рухнул Советский Союз, лишенный этого символа Силы? Четверть века прошло, а Россия так и не набрала того могущества в мире, какое имел Советский Союз. Не оттого ли, что Дзержинского нет у Лубянки на привычном месте? Хотел поделиться крамолой с Пятовой, да вспомнил, что «Команда 10003» большой политикой не занимается. Может, и к лучшему.

Зарядившись энергией силы, по Лубянке, Никольской улице вернулись на Красную площадь, к Кремлю. Еще раз обошли по часовой стрелке Храм Василия Блаженного, энергетически замкнув маршрут.

ЯВНЫЙ ЗНАК НЕБЕС

- Начало нашего похода от Храма можно сравнить с выпитой кружкой чистейшей родниковой воды, - говорит Пятова. - По пути мы пили уже целебный коктейль для оздоровления, укрепления души и тела. Его ингредиенты сделают нас лучше, чище, достойнее, богаче духовно и материально. Вернувшись на Красную площадь и обойдя вновь Храм, мы закрепляем полученное на маршруте.

Сравнение с коктейлем мне понравилось. Предлагаю Ольге Петровне после долгой пешей экскурсии отдохнуть в кафе. Обсудить ряд вопросов. Она согласилась. Хочу подчеркнуть, что летнюю веранду со столиками я выбрал сам. Рядом с Красной площадью. Не знаю, почему. Два заведения общепита пропустил, на третьем остановился. Сели. Пятова пила сок, облепиховый чай, я – красное сухое вино.

Главное, что интересовало журналиста, нет ли на маршруте «гиблых мест», «кристаллов черной силы»? А то подцепишь ненароком какую-нибудь инфернальную бяку, что имеешь – потеряешь, а то и вообще дуба дашь…

- Энергия по сторонам «Треугольника Гармонии» чистая, - успокоила Пятова. - Мы проверяли. Да и разве стала бы я по «гиблым местам» ходить регулярно с «курсантами», своему здоровью вредить? К тому же мы начинаем и завершаем маршрут в святом месте – у Храма Василия Блаженного. Однако надо помнить очень важный момент. Ни в коем случае нельзя эту энергию использовать в корыстных целях, во вред окружающим тебя людям, манипулирования ими. Особенно в отношениях. Обязательна чистота сознания, помыслов. Полученная энергия должна идти во благо себе и окружающим. Иначе можно получить обратный удар. Страшный. Эффект бумеранга, хорошо известный в парапсихологии. Важно также помнить о гармонии души и тела, духовного и материального. Поэтому-то мы и проводим маршрут «Треугольник Гармонии». А не отдельные походы Любви, Творчества по Тверской, Богатства от Мэрии до Лубянки….

Когда люди начинают вдруг усиленно заниматься духовным поиском, ударяются в ту же эзотерику, уезжают в индийские ашрамы, страдает Материальное. И брошенные этими аскетами близкие. Есть свои соблазны и в Материальном. Тема чрезмерного Богатства была привнесена на Русь извне. У нас же всегда считался символом Достаток. Все должно быть в достатке, не нарушать гармонию. Мы не случайно заходим в Храм святых бессребреников Космы и Дамиана в начале «денежного маршрута». Нивелируем там чрезмерную энергию Денег, чтобы человек не становился алчным хапугой, не стремился приумножать свое богатство любой ценой, включая страдания, кровь окружающих.

- А когда и как воздастся то, ради чего совершаем поход?

- У каждого по-разному происходит. Кто-то получает нужное предложение извне, другим приходит «момент озарения» - решение проблемы. Здесь многое зависит от веры. Во что веришь, то получаешь. Важны и Знаки из пространства.

- Что за Знаки?

- У каждого свои. Интуиция подскажет. Например, была одна слушательница на наших курсах, финансистка. Материалистка чистой воды. В подсознательное никак не хотела верить. Денежную линию маршрута тоже восприняла скептически. Идем. На тротуаре играет уличный музыкант. Перед ним две женщины. Одна достает пухлый кошелек, чтоб денежку музыканту дать. Вторая сумку раскрывает. И оттуда вдруг посыпались пачки купюр. Финансистка была в шоке. Она же как раз с деньгами работает. А тут – пачки денег падают. Значит, Знак.

Тут принесли счет. Я посмотрел и обалдел. Нет, не от суммы. Поразила фамилия официанта. Обычно я никогда не обращаю внимания на эту строчку счета в кафе, ресторанах. А тут она сама бросилась в глаза. ЧЕРНЫХ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ. А я – Черных Евгений Александрович. Сын – Александр. Случайное совпадение, скажете? Ну, не может такого быть! Расплачиваюсь карточкой. На всякий случай спрашиваю паренька: «Вы действительно Черных?» - «Да. Я сам удивился фамилии на вашей карточке». Стали выяснять, нет ли общих корней. Он коренной москвич. В моей родной Липецкой области родственников, знакомых не имеет. Ну и дела…

Растерянно показываю счет Пятовой. Она улыбается. «Это и есть Знак, что произошла гармонизация энергетических потоков».

Вот такой чек принесли нашему корреспонденту. Случайное совпадение, скажете?Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

- Но я же думал лишь о том, как написать хороший репортаж, лично для себя ничего не ждал! Потом, когда пройду маршрут всерьез, по правилам…

- Важно, что вы прошли маршрут и верили в него, иначе не стали бы готовить свой репортаж. Процесс все равно включился. Хоть вы и отвлекались постоянно, вопросы задавали. Гармонизация произошла, вам дали Знак. Бог ли, Вселенная, Высшие Силы, Космический разум – каждый называет по-своему. И дали именно таким образом. Вы же работаете в сфере творческой, с людьми, поэтому так впечатлил официант Черных. Рассыпь сейчас перед вами какая-нибудь дама деньги, вы подумаете «Вот растеряха!» И знаком не посчитаете.

Я согласился. Не посчитал бы.

... Наутро раздался телефонный звонок. Очень важный, хотя и неожиданный. Последние месяцы меня больше всего волновала проблема в одной из сторон «Треугольника Гармонии». В какой именно, распространяться не буду. Мое личное дело. Был в раздрае. Утренний звонок все поставил на свои места, как мне кажется. Теперь я спокоен. Хотя для достижения успеха придется самому приложить некоторые усилия. Какие – мы со звонившим подробно обсудили. Теперь все зависит только от меня.

А по-настоящему энергетический маршрут я обязательно пройду. На днях.

А ЧТО ЕЩЕ?

Камень Ра дарит здоровье и помогает в решении проблем

В Москву привезли осколок уральской горы, обладающий магической силой

Камни издавна считались на Руси местами Силы. Недаром в былинах именно они встречали русских богатырей на перепутье и указывали верную дорогу. В наши дни люди со всей России и даже из-за рубежа едут в Переяславль-Залесский к Синь Камню — священному месту на берегу Плещеева озера в Ярославской области. Свой камень Силы есть и в Москве. Это осколок уральской горы, природная красная яшма, которую называют Камень Ра. Чтобы почувствовать его силу, нужно прикоснуться к нему и загадать желание. Что можно просить у камня? Сил, здоровья, помощи в решении проблем — словом, всего того, что важно именно для вас.

Камень Ра получил свое название в честь Светил, чью Силу он транслирует. Если прикоснуться к нему — почувствуешь, что камень теплый. А если внимательно прислушаться — кажется, что камень тихонько вздыхает. Даже не находясь на природе, он продолжает обрастать мхом и лишайником. Когда-то чудо-камень был подарен ведьме Алене Полынь старым шаманом во Время посвящения. Теперь он хранится в Парапсихологическом центре в Москве. Приехать сюда и прикоснуться к целебной силе Камня может любой желающий, без предварительной записи. Двери центра открыты ежедневно с 11:00 до 21:00.

Мы решили проверить это место силы и поехали туда, где находится Камень Ра — в Парапсихологический центр по адресу улица Сервантеса дом 3 корпус 3. Оказалось, это недавно построенный на юге Москвы ЖК «Испанские кварталы». Находим улицу Сервантеса, далее - вывеску «Кудеса - Чудеса». Звонка нет, двери открыты. Входим — и сразу погружаемся в атмосферу сказки. Деревянная мебель причудливой формы, из живых душ — говорящий попугай, кролик и крабик. Мистика! Впрочем, к нам тут же подходит милая девушка и спрашивает, чем может помочь. Мы рассказываем ей о цели визита, и вот нас подводят к Камню Ра.

Осколок горной породы бордового цвета на ощупь действительно теплый, немного обросший лишайником. Мы прикладываем руки и загадываем желание. В пальцах ощущается легкое покалывание — сила Камня как будто перетекает в тебя. Мы благодарим камень, оставив за ним денежку — это традиция, которую следует соблюдать, иначе желание может не сбыться. Спрашиваем, что еще можно увидеть здесь интересного - и тут узнаем, что в магазине Центра есть множество потрясающих кукол. Они словно живые, и у каждой своя история.

Познакомившись с куклами, мы замечаем деревянную дверь: за ней явно скрывается что-то интересное. Поймав наш взгляд, девушка объясняет: там комнаты мастеров, они предсказывают будущее, делают магические ритуалы на помощь людям.

- Колдуют? - уточняем мы.

- Да, колдуют, - подтверждает девушка.

Вот так мы нашли уникальный камень Ра и открыли в Москве новое место силы.

Куда поехать:

Парапсихологический центр ««Кудеса - Чудеса»

Москва, Поселение Сосенское, ЖК "Испанские кварталы", ул. Сервантеса, д.3, корп.3.

Когда:

Ежедневно, с 11:00 до 21:00.