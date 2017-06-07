Ремонт Филевской линии метро закончат к Чемпионату мира по футболу 2018 года

Филевской линии столичного метро уже почти 60 лет и задуматься о серьезном плановом ремонте не мешало. И задумались, и начали в феврале нынешнего года. Закрыть одним махом все семь наземных станций голубой линии метро было бы не рационально, поэтому для начала ограничили доступ к «Студенческой» и «Фили» при следовании из центра.

- Филевская линия метро - одна из самых проблемных, находится в предаварийном состоянии. К ней боялись прикосаться, потому что надо было бы останаливать движение. Тем не менее, мы нашли технологические пути решения данной проблемы и начали реконструкцию от "Студенческой" до "Кунцевской", не останавливая движения, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра первого этапа ремонтных работ.

Конечно, некоторые сложности в движении для пассажиров есть - нельзя выйти на нужной станции. Но был предложен альтернативный вариант - проехать на одну станцию дальше и вернуться на нужную платформу на поезде, следующем в центр. Например, чтобы выйти на станции "Фили", нужно доехать до "Багратионовской" и вернуться до "Фили". При этом количество поездов и интервалы движения не сокращали. Ограничения на станциях "Фили" и "Студенческой" продлятся до 30 июня.

- Необходимо заменить путепроводы, линейную часть, снести морально устаревшие павильоны и заменить их на новые, а также обновить наземные платформы. Надеюсь, что в середине 2018 года все основные работы на всех станциях Филевской линии будут закончены, - сказал Сергей Собянин.

Наземные платформы станут теплее, а интервал движения поездов будет сокращенФото: Алиса ТИТКО

Также стоят задачи сделать станции более комфортными - за счет инфракрасных обогревателей над головами пассажиров станет теплее.

После ремонта, по словам мэра города, на Филевской линии будет сокращен интервал движения поездов и пассажиропоток увеличится на треть.

Позаботятся и об эстетическом восприятии - на обновленных станциях вместо глухих стен появится стеклянный декор, красивые светильники, высадят растения.

Филевской линии столичного метро уже почти 60 лет и задуматься о серьезном плановом ремонте не мешалоФото: Алиса ТИТКО

КАК ВЕДЕТСЯ ХОД РАБОТ:

- июнь 2017 года - завершен ремонт на станции "Кутузовская", платформу отремонтируют до конца года;

- 30 июня 2017 года закончат ремонт на одной платформе станций "Студенческая" и "Фили", после начнутся работы на вторых платформах - закончат их в декабре 2017 года;

- ведутся работы на станции "Пионерская", первую платформу реконструируют в ноябре 2017 года, а вторую - в марте 2018 года. Там же предстоит отремонтировать путепровод;

- с июля начнутся работы на станции "Филевский парк" и с декабря 2017 года - на "Багратионовской". Там островные платформы, поэтому будут частично закрывать вестибюли;

- до конца 2017 года завершатся работы в вестибюле на станции "Кунцевская", реконструкция платформы будет с января по июнь 2018 года;

- июнь 2018 года завершение всех работ на Филевской линии.