2017-12-25T15:20:22+03:00
Общество

Наше Подмосковье: «Чтобы вы улыбались!..»

На губернаторскую елку в «Крокус Сити Холле» пригласили 6 тысяч детишек
Станислав ДЫМОВ
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В конце года в Красногорске традиционно проводится губернаторская елка - большой новогодний праздник, на который приезжают ребята их всех муниципалитетов Подмосковья. 22 декабря площадкой для нее вновь стал концертный зал «Крокус Сити Холл». В этом году на елку пригласили 6 тысяч мальчишек и девчонок. Это дети с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, ребятишки из многодетных и малообеспеченных семей, отличники, победители спортивных соревнований, яркие творческие дети.

В просторных холлах «Крокуса» в этот день были разбиты большие игровые зоны, здесь появились танцевальные площадки, где дети вместе с аниматорами могли водить хороводы и получать призы за активность. Ну, а центральным действом стал спектакль, новогоднее квест-шоу «Ну, погоди! Поймай звезду» со знакомыми всем героями известного мультика - Волком и Зайцем. Его главной «фишкой» было то, что маленькие зрители не просто смотрели шоу, но и могли вмешиваться в сюжет и поворачивать его в тут или иную сторону. Разумеется, после насыщенной программы, растянувшейся на несколько часов, все участники елки получили сладкие подарки.

В этом году на елку пришли 6 тысяч мальчиков и девочек

В этом году на елку пришли 6 тысяч мальчиков и девочек

- Я хочу пожелать всем здоровья, успехов, - обратился к ребятам губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Мне хочется, чтобы вы улыбались, чтобы у вас был повод для новых побед и достижений. Я также хочу поблагодарить родителей, учителей, педагогов за внимание, заботу, те программы, которые реализуются у нас в Подмосковье. Желаю, чтобы каждый маленький человек, присутствующий в зале, каждый, кто растет у нас в стране, в нашем Подмосковье, смог самореализоваться и достичь того, о чем мечтает!

ЭТО ВАЖНО!

Стоит отметить, что в дни новогодних каникул в Московской области проведут около 1,5 тысячи различных праздничных мероприятий. Ожидается, что в них примут участие не менее 680 тысяч детей. Яркие красочные программы (в том числе интерактивные) на Новый год и Рождество предлагают все подмосковные музеи, усадьбы и парки. Самое полное расписание концертов и шоу, на которые можно отправиться всей семьей, можно найти на порталах «Афиша Подмосковья» и «Путеводитель по Подмосковью».

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