2017-12-25T19:18:52+03:00
Происшествия

Мэрия Москвы опубликовала список погибших и пострадавших в аварии на Славянском бульваре

У выживших - в основном состояние средней степени тяжести [видео]
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Все раненые находятся в пяти городских больницахВсе раненые находятся в пяти городских больницахФото: Михаил ФРОЛОВ
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Мэрия Москвы обнародовала список погибших и раненых во время аварии автобуса на Славянском бульваре на западе столицы. Выжившие под колёсами многотонной машины 11 человек в основном находятся в состоянии средней степени тяжести. Таких сейчас в больницах города девять человек. Состояние еще двух доставленных в больницу врачи оценили как удовлетворительное. Эти пострадавшие - 20-летний Антон Кузнецов и 45-летний Морин Дороган от госпитализации отказались и были отпущены из приемного покоя домой.

Все раненые находятся в пяти городских больницах - Склифе, Боткинской больнице, 67-ц больнице, детской больнице имени Сперанского и в больнице имени Юдина.

Автобус извлекли из подземного перехода на Славянском бульваре: видео.Страшная авария в Москве: рейсовый автобус с пассажирами влетел в подземный переход. Четыре человека погибли, ещё одиннадцать пострадали, девять из них госпитализированы.

- Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, - отметили в департаменте здравоохранения Москвы.

Список погибших и пострадавших в результате аварии на Кутузовском проспекте

Погибшие:

Михайлова Елена Геннадьевна, 38 лет;

— неизвестная, 45 лет;

— неизвестный;

— неизвестный, 18 лет.

Пострадавшие:

Бабич Людмила Викторовна, 54 года. ГБУЗ «ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова ДЗМ» (состояние средней степени тяжести);

— Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет. ГБУЗ «ДГКБ № 9 имени Г.Н. Сперанского ДЗМ» (состояние средней степени тяжести);

— Дороган Морин Витальевич, 45 лет. Отказ от госпитализации (состояние удовлетворительное);

Дронова Алена Александровна, 27 лет. ГБУЗ «НИИ СП имени Н.В. Склифосовского ДЗМ» (состояние средней степени тяжести);

— Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год. ГБУЗ «НИИ СП имени Н.В. Склифосовского ДЗМ» (состояние средней степени тяжести);

— Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет. Отказ от госпитализации (состояние удовлетворительное);

Лысенко Нина Викторовна, 46 лет. ГБУЗ «ГКБ имени С.П. Боткина ДЗМ» (состояние средней степени тяжести);

Титова Наталья Николаевна, 34 года. ГБУЗ «ГКБ имени С.П. Боткина ДЗМ» (состояние средней степени тяжести);

Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет. ГБУЗ «ГКБ имени С.П. Боткина ДЗМ» (состояние средней степени тяжести);

— Удалова Людмила Николаевна, 57 лет. ГБУЗ «ГКБ имени Юдина ДЗМ» Ф. (ГКБ № 7) (состояние средней степени тяжести);

Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет. ГБУЗ «НИИ СП имени Н.В. Склифосовского ДЗМ» (состояние средней степени тяжести).

Раненые в ДТП на Славянском бульваре в тяжелом состоянии доставлены в "Склиф".Директор НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского Сергей Петриков рассказал о самочувствии пострадавших в аварии на Славянском бульваре, где автобус врезался в толпу пешеходов.Михаил ФРОЛОВ

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