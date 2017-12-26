В московских аэропортах из багажа пропадают одежда и обувь

СЕГОДНЯ 02:07 2017-12-26T02:20:52+03:00

«Комсомолка» разбиралась, как во время новогодних путешествий не лишиться своего добра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» разбиралась, как во время новогодних путешествий не лишиться своего добра

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Впереди каникулы. Отпуска. А значит, новые поездки, перелеты. Настроение хорошее. И тут важно его себе случайно не испортить, недосчитавшись при вылете из Москвы в какие-нибудь теплые края денег или любимого мобильного телефона. Или, того хуже, документов. Потому что в аэропортах продолжают воровать.

- Чаще всего хищение имущества граждан, сданного для перевозки в качестве багажа, происходит на этапе загрузки-выгрузки в багажном отсеке воздушного судна, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО. - Дело в том, что в люке багажного отсека отсутствует возможность видеофиксации. Поэтому у работников авиапредприятий появляется возможность беспрепятственно получить доступ к содержимому.

Вопрос об установке камер в самолетах уже давно обсуждается. Но авиакомпании по разным причинам на это идти пока не хотят.

К слову, воруют не только грузчики. Но и сами пассажиры. В этом году были случаи, когда «туристы» в зоне досмотра подхватывали чужие гаджеты, забытые владельцами в лотках. И даже в полете, оказывается, обчистить могут. На днях пострадала стюардесса самолета Калининград - Москва. Пока летели, поставила телефон на подзарядку в туалетной комнате. Вернулась за ним через несколько минут, а мобильник - тю-тю. Вора-пассажира нашли и задержали, когда самолет уже сел в «Домодедово».

Да и продавцы, работающие в здании аэровокзалов, тоже не отстают. В декабре в суд ушло дело 20-летнего парня, который работал в магазине беспошлинной торговли. Увидел оставленный кем-то в зале ожидания мобильник и оставил себе. Теперь ему светит до двух лет.

Впрочем, по официальной статистике, воровать в аэропортах стали все-таки поменьше. Например, в 2015 году по кражам в «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» завели 245 дел. В 2016-м - 244. А за 11 месяцев этого года - всего 107.

В кулуарах объясняют, что прорыв удалось совершить благодаря развитию систем видеонаблюдения. Слепых зон в зданиях аэровокзалов все меньше.

Где чаще всего воруют и что крадут

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В «Шереметьево» «фокусник» доставал телефоны из закрытых посылок

В этом году в «Шереметьево» задержали грузчика, который в течение нескольких месяцев воровал мобильные телефоны. Правда, не из багажа, а из посылок. Но с такими талантами можно стырить хоть откуда... Полицейские между собой прозвали его «фокусником»: мужик, даже зная, что повсюду натыканы видеокамеры и его снимают, умудрялся вытаскивать из тюков с почтой небольшие пакеты с мобильниками, которые заказывались из Китая через интернет-магазин Aliexpress. При обыске у «фокусника» нашли десяток телефонов. Но подозревают, что за свою карьеру он утащил куда больше.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Как не остаться без вещей

1. В транспортной полиции советуют все-таки перед полетом упаковать свою сумку или чемодан стретч-пленкой. К слову, необязательно делать это в аэропорту (все-таки цены кусаются - в среднем 500 рублей за сумку). Можно накануне купить в магазине пищевую пленку и сделать все самостоятельно.

2. Самое ценное (деньги, гаджеты, ювелирные украшения) берите с собой в ручную кладь.

3. Спортивные сумки - самые доступные для профессиональных багажных воров. Замок-молния вскрывается за пять секунд с помощью обычной шариковой ручки. Так что лучше (см. выше) обернуть ее стретч-лентой.

4. Чаще всего обчищают внешние карманы сумок и чемоданов - в них проще залезть. Так что оставляйте их пустыми.

5. Не стоит рассказывать посторонним о ценных вещах, которые везете в багаже или ручной клади.

6. В зале ожидания старайтесь не оставлять без присмотра свои гаджеты. Чаще всего их воруют именно там.

7. Обнаружив пропажу, немедленно обращайтесь в полицию. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов, что преступника и украденную у вас вещь найдут.