Пассажир автобуса, въехавшего в переход: «Резкий рывок, и мы понеслись. Водитель пытался затормозить, сигналил. И вдруг автобус полетел вниз»

26 Дек. 15:01 2017-12-27T00:21:49+03:00

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В первоначальном списке пострадавших 22-летнего москвича Ильи Котлова не было. Хотя он - один из пассажиров того самого автобуса ЛИАЗ, который днём в понедельник в районе метро «Славянский бульвар» выехал на тротуар и, сбивая людей, съехал в подземный переход. Сообщают о четырёх погибших и десятке раненых.

Илья - студент МГИМО, вовсю готовится к сдаче диплома. В автобус, за рулем которого находился 58-летний Виктор Тихонов, он сел, чтобы добраться на встречу в Сколково.

- Я был первым пассажиром, - рассказал Илья Котлов корреспонденту «Комсомольской правды». - Расплатился, прошел в салон. Сел в задней части, за второй дверью. Потом зашли еще три пассажира, расселись. Автобус стал тихонько трогаться. И вдруг произошел резкий рывок. Это не водитель сделал. Мне показалось, как будто с двигателем что-то. Автобус понесся вперед. Я видел, что водитель пытался затормозить, пытался рулить, сигналил. И потом автобус полетел вниз. Я успел подумать, что это все...

Но в этот момент автобус столкнулся с перегородкой перехода и остановился.

- Я пролетел через весь салон. Кажется, ударился обо что-то головой. Стекла на окнах все разбились, осколками мне прорезало руки, они были в крови. Началась паника, крики. Снаружи кто-то кричал: «Под автобусом люди!».

Это единственная фотка, которую успел сделать Илья, пока телефон не разрядился.

Илья вспоминает, что выглянул из окна и увидел, как из-под автобуса растекается кровь.

- Я подошёл к водителю, спросил, что это было. Водитель был в шоке, он весь трясся. Он несколько раз повторил: «Я не понимаю, что случилось. Автобус с ума сошёл...».

Вероятно, Илья и сам после удара был в шоковом состоянии.

- Многие кинулись спасать пострадавших. А кто-то снимал все на телефон, - продолжает студент. - От удара двери автоматически открылись, сработала аварийная система. Я вышел через двери...

В толпе оказалась старая знакомая Котлова. Она дала салфетки, чтобы он мог отмыть от крови руки. К этому моменту начали подъезжать машины скорой помощи.

- Я не стал обращаться у врачам. Там было много людей, которым помощь была гораздо нужней. Вызвал такси и уехал в Сколково.

Позже он позвонил в полицию, рассказал, что ехал в том самом автобусе.

- Но опрашивать меня никто не стал. Мне сказали, что собранных материалов достаточно, - говорит Илья.

Тем не менее, его положили в больницу на обследование. Оказалось - сотрясение головного мозга.

- Сейчас я лежу в Институте скорой помощи имени Склифосовского. Сказали, что как минимум до четверга я ещё пробуду здесь, под наблюдением врачей. И я понимаю, что очень легко отделался. В «Склифе» сейчас ещё трое пострадавших, все тяжелые. Я очень хочу выразить свои соболезнования родственникам погибших и пострадавших...

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