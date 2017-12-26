2017-12-27T00:21:49+03:00
Происшествия

Пассажир автобуса, въехавшего в переход: «Резкий рывок, и мы понеслись. Водитель пытался затормозить, сигналил. И вдруг автобус полетел вниз»

22-летний Илья Котлов рассказал «Комсомолке» подробности громкого ЧП [видео]
Александр РОГОЗАkp_ru_msk@rogozavr
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Пассажир врезавшегося в переход автобуса Илья Котлов.Пассажир врезавшегося в переход автобуса Илья Котлов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В первоначальном списке пострадавших 22-летнего москвича Ильи Котлова не было. Хотя он - один из пассажиров того самого автобуса ЛИАЗ, который днём в понедельник в районе метро «Славянский бульвар» выехал на тротуар и, сбивая людей, съехал в подземный переход. Сообщают о четырёх погибших и десятке раненых.

Илья - студент МГИМО, вовсю готовится к сдаче диплома. В автобус, за рулем которого находился 58-летний Виктор Тихонов, он сел, чтобы добраться на встречу в Сколково.

- Я был первым пассажиром, - рассказал Илья Котлов корреспонденту «Комсомольской правды». - Расплатился, прошел в салон. Сел в задней части, за второй дверью. Потом зашли еще три пассажира, расселись. Автобус стал тихонько трогаться. И вдруг произошел резкий рывок. Это не водитель сделал. Мне показалось, как будто с двигателем что-то. Автобус понесся вперед. Я видел, что водитель пытался затормозить, пытался рулить, сигналил. И потом автобус полетел вниз. Я успел подумать, что это все...

Но в этот момент автобус столкнулся с перегородкой перехода и остановился.

- Я пролетел через весь салон. Кажется, ударился обо что-то головой. Стекла на окнах все разбились, осколками мне прорезало руки, они были в крови. Началась паника, крики. Снаружи кто-то кричал: «Под автобусом люди!».

Это единственная фотка, которую успел сделать Илья, пока телефон не разрядился.

Это единственная фотка, которую успел сделать Илья, пока телефон не разрядился.

Илья вспоминает, что выглянул из окна и увидел, как из-под автобуса растекается кровь.

- Я подошёл к водителю, спросил, что это было. Водитель был в шоке, он весь трясся. Он несколько раз повторил: «Я не понимаю, что случилось. Автобус с ума сошёл...».

Вероятно, Илья и сам после удара был в шоковом состоянии.

- Многие кинулись спасать пострадавших. А кто-то снимал все на телефон, - продолжает студент. - От удара двери автоматически открылись, сработала аварийная система. Я вышел через двери...

В толпе оказалась старая знакомая Котлова. Она дала салфетки, чтобы он мог отмыть от крови руки. К этому моменту начали подъезжать машины скорой помощи.

- Я не стал обращаться у врачам. Там было много людей, которым помощь была гораздо нужней. Вызвал такси и уехал в Сколково.

Позже он позвонил в полицию, рассказал, что ехал в том самом автобусе.

- Но опрашивать меня никто не стал. Мне сказали, что собранных материалов достаточно, - говорит Илья.

Тем не менее, его положили в больницу на обследование. Оказалось - сотрясение головного мозга.

- Сейчас я лежу в Институте скорой помощи имени Склифосовского. Сказали, что как минимум до четверга я ещё пробуду здесь, под наблюдением врачей. И я понимаю, что очень легко отделался. В «Склифе» сейчас ещё трое пострадавших, все тяжелые. Я очень хочу выразить свои соболезнования родственникам погибших и пострадавших...

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Видео с места ДТП с автобусом на Славянском бульваре.Автобус с пассажирами въехал в подземный переход на Славянском бульваре в Москве. Четверо погибшихАлександр РОГОЗА

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