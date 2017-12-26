Прогноз погоды на 29 декабря: в Москву идет рекордная оттепель

26 Дек. 17:45 2017-12-26T18:18:46+03:00

Наверняка будет установлен температурный рекорд для 29 декабря за всю историю метеонаблюдений Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Но в праздничную ночь все же подморозит и снег растает не весь, обещают метеорологи

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Москвичи только что пережили самую морозную декабрьскую ночь. Не заметили? И правильно: декабрь выдался таким аномально теплым, что самая сильная “стужа” - это каких-то минус 7 градусов! Такая температура зафиксирована в столице в ночь на 26 декабря. В Подмосковье же подморозило почти до -11.

И на этом все. До конца декабря не то что холодов не предвидится – наоборот, синоптики предвещают аномальную теплынь. В среду и четверг, 27 и 28 декабря, и днем и ночью 0...+2 градуса. А пик оттепели придется на пятницу, 29 декабря. По прогнозу Гидрометцентра России, за три дня до Нового года воздух в столице прогреется до +5...+6 градусов! Будет пасмурно и промозгло, без сильных дождей и снегопадов, но с небольшими осадками – в виде мокрого снега, снега с дождем или мороси.

- Наверняка будет установлен температурный рекорд для 29 декабря за всю историю метеонаблюдений (а ведутся они в столице почти 140 лет). Пока максимум для этого дня +3,6 градуса, такая погода была в 1975 и 1998 годах, - рассказала “КП” главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

- А что в новогоднюю ночь ждать, неужели тоже оттепель?

- В праздничную ночь должно подморозить, - не лишает москвичей надежды Татьяна Позднякова. - Хотя 30 декабря еще очень тепло, до +4 градусов, 31 декабря и ночью, и днем -2...+3. Однако наши расчеты показывают, что в последний день 2017 года температура к вечеру будет понижаться и к полуночи станет отрицательной.

- Хорошо, на морозец, хоть и легкий, надежда есть. А снег-то останется после оттепели?

- Да. Сейчас снега в Москве, конечно, меньше, чем положено по климатическим нормам, но все же довольно много – от 12 до 14 сантиметров. И даже у самой аномальной оттепели не хватит сил, чтобы за оставшиеся до Нового года дни полностью его растопить. Тем более что по ночам температура будет около ноля или чуть ниже, световой день короткий, а солнце закрыто облаками.

- Что происходит с погодой? Почему весь декабрь – оттепели и дожди, зима еще и не началась по сути?

- Во всех декабрьских рекордах тепла и дождя “виноваты” циклоны, они приходят с Атлантики либо со Средиземного моря. И в этом году их действительно много, Атлантика крайне активная. И в той ее части, где образуются циклоны, температура воды в океане и воздуха над ним аномально теплая. Это тепло “прилетает” и к нам.

ПОГОДНЫЕ АНОМАЛИИ ДЕКАБРЯ-2017

- Декабрь в этом году оказался теплее ноября.

- Всего 6 дней за месяц температура опускалась ниже ноля.

- Один температурный рекорд в декабре уже установлен: 17-го числа воздух прогрелся до +8 градусов.

- Декабрь-2017 – самый мокрый в 21 веке. За месяц столице достанется около 85 мм осадков. Аномалия не только в количестве, но и в том, что в основном это дождь, а не снег. За одни только выходные 16 и 17 декабря на столицу вылилось по объему больше воды, чем все Химкинское водохранилище.

- 2017-й год в России по средней температуре – самый теплый за всю историю метеонаблюдений.

«Морская болезнь» от тепла

Советы врачей, чтобы праздничное настроение не было испорчено плохим самочувствием

Хуже всего на несвоевременное потепление реагируют не сердечники или гипертоники (им тяжелее, когда резко меняется атмосферное давление, сейчас не тот вариант), а вполне здоровые люди. У многих начинаются головные боли по типу «сверления в висках», рассказывает невролог, врач высшей категории Анна Горенкова. Причем, что необычно, голова начинает раскалываться не ближе к вечеру, а прямо с утра (как будто с похмелья), виной тому спазмы сосудов и нехватка кислорода. Если терпимо, лучше обойтись природными адаптогенами: выпить хорошего зеленого чая, заварить ягоды шиповника, настойки женьшеня - капель 20-30 на полстакана воды. Но если прихватило сильно, можно принять один из спазмолитиков (но-шпу, баралгин, спазган) или парацетамол.

У некоторых людей при таких погодных аномалиях начинаются головокружения и приступы тошноты, может сильно укачивать в транспорте. Такие проявления называют нейроциркуляторными, они похожи на облегченный вариант морской болезни. Неплохо снимают такие приступы имбирный чай (и вообще запах и вкус имбиря), леденцы с выраженным кислым или мятным вкусом.

КСТАТИ

Три правила, как не расклеиться в теплынь

- Наш организм очень живо реагирует на запахи. Повысить работоспособность, снять усталость и головокружения лучше всего помогут ароматы лимона, мандарина, грейпфрута.

- Физнагрузки должны быть четко дозированы. В фитнесе - меньше «железа», больше аэробных упражнений, йоги и танцев, которые активируют разные группы мышц и насыщают организм кислородом, всегда полезно плавание, но плавно, не до сильной усталости.

- Больше витаминов группы В – они являются переносчиками кислорода из крови в ткани внутренних органов, говорит диетолог Светлана Бережная. Особенно полезны витамин В1 (тиамин) – хорошо усваивается из помидоров и листовых салатов, В8 (инозит) – его много в апельсинах, зеленом горошке, яблоках, свекле.

А ЧТО С РАСТЕНИЯМИ?

Часто во время оттепели у многих деревьев и кустарников начинают набухать почки и даже появляться свежие листья. Насколько такой фальстарт опасен для растений? Ничего страшного нет, считает наш постоянный эксперт, известный садовод Андрей Туманов:

- Чередование оттепелей и морозов может слегка повлиять на урожайность, но растения уже приспособились к такой погоде. Она у нас такая почти каждый год.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- автомобилистам стоит запастись омывающей жидкостью - из-под колес будет лететь мелкая водяная пыль, смешанная с реагентами;

- особенно осторожными надо быть пешеходам - там, где снег не счищают полностью, а только “подметают” щеткой на тракторе, во время оттепели образуется лед. Чревато ушибами и переломами!