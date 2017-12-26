Губернатор Подмосковья распорядился выплатить компенсации пострадавшим и родным погибших в ДТП у «Славянского бульвара»

26 Дек. 21:12 2017-12-26T21:27:00+03:00

Попавший в аварию автобус выпущен на заводе в конце 2016 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Напомним, съехавший в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» автобус следователи отправили на техническую экспертизу. Водитель Виктор Тихонов говорил после трагедии, что он жал на тормоз, но педаль не срабатывала. О техническом состоянии ехавшего по маршруту 818 автобуса ЛИАЗ корреспонденту «Комсомольской Правды» рассказал начальник Тихонова - директор Одинцовского Пассажирского автотранспортного предприятия (филиал «Мострансавто») Николай Катырин.

- Попавший в аварию автобус выпущен на заводе в конце 2016 года, - сообщил Катырин. - Находится в эксплуатации с января 2017-го. Перед выездом на линию он проходил предрейсовый и технический осмотры. Были проверены все системы обеспечения безопасности перевозок, в том числе рулевое управление, тормоза. Отклонений никаких не было. Все показатели были в норме. Плановое техобслуживание проводили в ноябре.

- Что можете сказать о водителе?

- Виктор Тихонов работает в нашем филиале с 2000 года. У него водительский стаж с 1985 года. Перед выездом на маршрут водитель проходил проверку на наличие в организме алкоголя и наркотических веществ. Отклонений по его состоянию здоровья на тот момент выявлено не было.

- Соседи говорят, что накануне утром Тихонов жаловался на плохое самочувствие, говорил, что простыл.

- Во время прохождения медосмотра физически он был здоров. Никакой информации о простуде у медсестры не было.

- Некоторые СМИ сообщали, что Тихонов вышел на маршрут после переработки.

- В воскресенье он закончил работать в 19.30, а в понедельник выехал на линию в 13.00. Этого вполне достаточно для отдыха водителя.

Во вторник ДТП, в котором погибли четыре человека, губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с министром транспорта Подмосковья Игорем Тресковым. Тресков рассказал, что после резонансной трагедии проводится внеплановый техосмотр всех автобусов областного перевозчика «Мострансавто». Андрей Воробьёв поручил выделить деньги для материальной помощи пострадавшим и семьям погибших.

- Я знаю, что следствие работает, причина (ДТП, - Авт.) будет найдена, - сказал Воробьёв. - Я прошу предусмотреть денежную компенсацию тем, кто ранен, и родственникам тех, кого уже не вернуть, соразмерную той, которая будет выплачена Москвой.

Ранее столичные власти озвучили суммы выплат. Семьи погибших у метро «Славянский бульвар» получат от города по 1 миллиону рублей. Пострадавшие, попавшие в больницу, - компенсации по 500 тысяч рублей. Пострадавшие, которым не понадобилась госпитализация, - по 100 тысяч рублей.

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Эксперт об аварии с автобусом на "Славянском бульваре": "Очевидно, что автобус в этот момент был неуправляем"

Мы попросили независимого технического эксперта Юрия Антипова прокомментировать эти слова.

- Кто ему мешал снова поставить автобус на ручник, как сделал бы любой даже начинающий водитель? - говорит Антипов. - Может быть, он на какое-то мгновение отвлекся и теперь боится признаться в этом. На видео видно, как автобус начал двигаться с некоторым минимальным ускорением по прямой, и водитель даже не пытался рулить. Все его действия, которые зафиксировала камера наружного наблюдения, говорят о том, что автобус в этот момент был неуправляем. (подробнее)