Публичные слушания по реновации в Москве: Проекты новых кварталов оценили жители проспекта Вернадского

СЕГОДНЯ 01:00 2017-12-27T13:04:24+03:00

Будущие переселенцы из пятиэтажек на публичных слушаниях по реновации в Москве встретились с архитекторами [видео]

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Во вторник вечером, 26 декабря‬, в столице завершилась серия первых публичных слушаний по проектам кварталов реновации в Москве. Напомним, встречи жителей сносимых по программе реновации пятиэтажек проходили в ноябре — декабре в выставочном зале «Дома на Брестской». До конца января 2018 года здесь можно увидеть экспозицию проектов кварталов сноса пятиэтажек. Российские и международные команды разработали концепции для пяти экспериментальных площадок реновации в районах:

— Кузьминки (Юго-Восточный округ);

— Головинский (Северный округ);

— Царицыно (Южный округ);

— Проспект Вернадского (Западный округ);

— Хорошево-Мневники (Северо-Западный округ).

Сначала проекты своих кварталов обсудили с архитекторами жители Кузьминок. Затем будущие переселенцы побывали на встречах с авторами проектов районов Царицыно, Головинский и Хорошево-Мневники.

На слушаниях москвичей больше всего интересовали плотность застройки, парковки во дворах, высота жилых домов, новые дороги, детсады и поликлиники (см. «Что говорят жители»).

— Со дня открытия экспозиции в ноябре проекты кварталов посмотрели уже около пяти тысяч жителей, — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — До конца января 2018 года все желающие могут прийти на выставку, изучить представленные проекты и высказать своё мнение. Мы ждём конструктивных вопросов и предложений. А в конце января — начале февраля мы получим результаты конкурса и возьмем концепции победителей в работу.

Напомним, в окончательный список под расселение в Москве попали 5175 домов. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в Москве рассчитана до 2032 года.

В своём проекте авторы предложили максимально сохранить зеленые площадки в старом районе.Фото: Светлана ВОЛКОВА

КОМАНДЫ АРХИТЕКТОРОВ ИЗ МОСКВЫ, ИСПАНИИ И США

Во вторник, 26 декабря, подробнее о разработанных проектах района Проспект Вернадского рассказали четыре команды архитекторов — из Москвы, а также Испании и США:

— «Моспроект», «Гинзбург Архитектс»;

— «Остоженка», ООО «Институт экономики города»;

— «Мастер’c план», Bofill Arquitectura, S.L.;

— KAMEN ARCHITECTS, Steven Holl Architects, «Центр городских инноваций и технологий» и «Моспроект-4».

В программу реновации в районе Проспект Вернадского попали 58 домов в кварталах 32 — 33, 34 — 35. Общая площадь обновляемого участка — 126,4 гектаров.

БОЛЬШИНСТВО СТОЯНОК — ПОД ЗЕМЛЕЙ

Архитектор Андрей Гнездилов из бюро «Остоженка» совместно со специалистами «Института экономки города» выбрали главной точкой обновлённого района двор жилого дома.

— Это должно быть приватное пространство, безопасное для детей, пожилых людей и всех жителей дома, — уточнил он.

— Мы боимся, что около наших квартир появится дорога и может исчезнуть новая детская площадка с каштанами, — переживали жители. Но сразу выяснилось, что рядом с жилыми домами дороги не будет, и площадку никто не тронет.

Под некоторыми переулками недалёко от жилья разместят подземные парковки. Из них 33 процента займут наземные стоянки, а 67 процентов — подземные машино-места.

Квартиры, ориентированные в основном на север, будут двухсторонними, чтобы часть комнат обязательно выходила на юг. Там, где возможно, даже во время стройки в районе, постараются сохранить уже растущие здесь деревья. Это тополя, лиственницы, клены, яблони и липы.

Из двух частей района, разделенных сейчас проспектом Вернадского, создадут единое пространство. Для этого построят дополнительные пешеходные переходы и поменяют режим работы светофоров. В районе появятся три условные зоны — деловая, коммерческая и места для отдыха.

Международная команда московских архитекторов бюро "Мастер’c план" и бюро испанского архитектора Рикардо Бофилла предлагает создать в районе систему открытых кварталовФото: Светлана ВОЛКОВА

МОЖНО ЛИ ОТКРЫВАТЬ ОКНА В НОВЫХ КВАРТИРАХ

В команде из спецов Моспроекта и бюро «Гинзбург Архитектс» оказались архитекторы, живущие в пятиэтажках. В своём проекте авторы предложили максимально сохранить зеленые площадки в старом районе. Вместо домов в пять этажей появятся новые здания в 7 — 14 этажей. По всему району протянется единая система бульваров. А вдоль местных прудов разместятся дворы жилых домов и пешеходные зоны. В квартале 34–35 вдоль проспекта Вернадского за существующими 16-этажными домами откроют спортивный променад с площадками для занятий физкультурой и тренировок.

Среди вопросов жителей из зала были такие:

— Сколько вариантов планировок квартир предложат в новых домах? (Ответ авторов проекта: до 12 различных планировок).

— А окна в комнатах сделают огромные от пола до потолка или обычные с подоконниками? (Ответ: окна будут обычные).

— Правда ли, что окна в квартирах вообще не будут открываться? (Ответ: по правилам при высоте дома не выше 75 метров окна в квартирах открываются. В новых домах по программе реновации так и будет).

— Не получится ли, что из-за плотной застройки жильцы соседних домов станут смотреть в окна друг другу? (Ответ: средняя ширина двора планируется 45 метров, а расстояние между новыми домами — 60 — 65 метров, поэтому волноваться не стоит).

— Где появятся подземные стоянки? (Ответ: их построят под семиэтажками).

Кроме того, на первых этажах жилых и офисных зданий будут работать магазины, банки, кафе, службы быта.

ВМЕСТО ПУШАЩИХ ТОПОЛЕЙ ВЫСАДЯТ АДАМОВО ДЕРЕВО

Международная команда московских архитекторов бюро «Мастер’c план» и бюро испанского архитектора Рикардо Бофилла предлагает создать в районе систему открытых кварталов. В каждом соединят коммерческую, жилую и транспортную зоны. Пожалуй, самой необычной точкой района обещают стать так называемые въездные ворота — две высотные башни с разных сторон проспекта Вернадского, связанные пешеходным мостом. Один из коммерческих жилых комплексов построят в виде загогулины. Во внутреннем дворике здесь появится небольшой пруд.

Жильцам предложат два варианта переезда — или остаться в квартале реновации, то есть буквально в двух шагах от сносимых и строящихся зданий, или переехать внутри этого же района, но чуть дальше от стройки. Во время реконструкции кварталов станет больше детсадов и школ. Еще здесь появятся новый физкультурный центр, поликлиника, центр «Мои документы», образовательный кластер и центр творчества с кружками и секциями.

Вместо опасных для аллергиков цветущих берёз и пушащих тополей хотят высадить новые стойкие к капризам московской погоды деревья — павловния или Адамово дерево. Это высокое растение с широкой кроной, огромными листьями в форме сердца и светло-фиолетовыми цветками. Растёт быстро, цветёт красиво и ароматно, ещё и хорошо очищает загрязнённые воздух с почвой.

ФОНТАНЫ И СКУЛЬПТУРЫ ВО ДВОРАХ

Российско-американская команда «Группа Камень» и Моспроект-4 предлагает связать девять дворов жилых домов меандровым бульваром — маршрутом с извилистыми пешеходными дорожками в виде ленты древнегреческого орнамента. Каждый из дворов оформят по-разному, так же, как и фасады домов. Это сделают для того, чтобы все постройки стали узнаваемыми.

Во дворах разместят фонтаны, пруды и скульптуры. При этом существующие водоёмы сохранят и к ним добавят новые заводи, которые будут питаться дождевой водой. Более 70 процентов новых жилых домов в кварталах реновации — высотой не выше 7 — 9 этажей. При этом нижние уровни зданий отдадут под коворкинги, магазины, кафешки и общественные центры. В детсадах и школах станет больше мест почти в два раза за счёт строительства новых учебных корпусов. Около домов появятся арт-галереи, спортклубы и места для отдыха. По проекту в обновлённых кварталах будут большие продуваемые дворы, много зелени, хорошая освещённость квартир за счёт больших окон. А новые дома построят в виде четких геометрических фигур — кубов, прямоугольников и полукругов.

Для тех жителей, кто по каким-то причинам не попал на публичные обсуждения проектов кварталов реновации, видео с презентациями всех пяти экспериментальных районов публикуется в открытом доступе на сайте Архсовета Москвы (archsovet.msk.ru/moscowrenovation).

Во дворах разместят фонтаны, пруды и скульптуры.Фото: Светлана ВОЛКОВА

ЧТО ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ

— Важно, чтобы то, что получится по результатам конкурса и с учетом мнения жителей во время публичных обсуждений, потом воплотилось в жизнь максимально близко к концепции.

— Плотность кварталов не должна превышать 25 тысяч квадратных метров на гектар.

— При увеличении населения в районе нужно обеспечить необходимую социалку — детсады, школы, поликлиники.

— Освещённость квартир и дворов в представленных проектах плохо продумана.

— Нужно сократить сроки выполнения программы реновации.

— В новых кварталах недостаточно парковочных мест.

— Необходимо придерживаться заявленной мэром Москвы высоты новых зданий в 6 — 14 этажей.

КСТАТИ

Лучшие проекты кварталов реновации объявят в январе 2018 года

Все желающие могут прийти на выставку проектов в «Доме на Брестской» и высказать свои замечания и предложения авторам концепций. Для записей здесь выдаются специальные книги, в которых собирают мнения москвичей. Потом жюри конкурса выберет лучшие идеи для новых кварталов. Победителей планируют объявить до конца января 2018 года. Потом на основе этих концепций будут разрабатывать проекты планировок для оставшихся более чем 100 кварталов реновации. Все районы-участники программы будут перестраивать по единому стандарту. То есть везде должны быть дома конкретной высоты, приватные дворы, парки и скверы, благоустроенные дворы. Проекты отличаются в основном внешним видом и цветом зданий, их расстановкой в квартале и некоторыми «фишками» для жителей.

ИДИ И СМОТРИ

Как попасть на выставку: ст. м. «Маяковская», ул. 2-я Брестская, д. 6, информационный центр Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы («Мосстройинформ» или «Дом на Брестской»).

Вход свободный.

Время работы: ‪‪до ‪29 декабря 2017 года‬‬ и ‪‪с ‪9 до 21‬‬ января 2018 года, ежедневно, без выходных ‪‪с ‪12.00 до 20.00‬‬.

Свое мнение о проектах москвичи могут оставить любым удобным способом:

— в книге предложений в зале экспозиции. Для каждого из пяти районов есть своя книга с обращениями;

— отправить по электронной почте — ‪archsovet@gmail.com‬.

Кроме того, на выставке можно задавать вопросы консультантам, а также подробно рассмотреть первые проекты районов реновации в 3D на большом экране.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/633596" frameborder="0"></iframe> Публичные слушания по реновации: Проекты новых кварталов оценили жители проспекта Вернадского.Будущие переселенцы из пятиэтажек на публичных слушаниях по реновации в Москве встретились с архитекторами.Светлана ВОЛКОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Переселенцы из пятиэтажек уже сейчас могут увидеть не только планировку своих будущих районов, но и вживую планировку квартир. На ВДНХ работает шоу-рум программы реновации с макетами пяти вариантов нового жилья в натуральную величину. Это две однушки, две двушки и одна трешка. Во всех образцах квартир есть мебель в каждой комнате и на кухне, светильники, занавески на окнах, сантехника в ванной и туалете, входная и межкомнатные двери. Свои вопросы посетители шоу-рума могут задать здесь же консультантам.

Где: ст. м. «ВДНХ», пр-т Мира, вл. 119, центральная аллея, недалеко от павильона «Космос».

Когда: ежедневно ‪‪с ‪‪10.00 до 19.00‬‬ без перерыва. В новогодние праздники шоу-рум работает в эти же часы все дни, кроме ‪31 декабря‬, 1, 2 и ‪7 января‬.