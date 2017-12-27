Площадки для фейерверков - это смешно и бессмысленно

СЕГОДНЯ 02:12 2017-12-27T02:23:33+03:00

Москвичи уже припасли новогодние салюты. И вряд ли поедут в ночи за несколько километров от дома, чтобы их запустить. Фото: Евгения ГУСЕВА

Народ все равно будет бабахать под окнами, а полицейских на всех не хватит

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Оказывается, в Москве который год нельзя запускать фейерверки во дворах. Можно только на специальных площадках - на этот раз их 78 в разных округах. Там будут дежурить сотрудники МЧС, пожарные машины, площадки расположены далеко от дорог - в общем, безопасность на высшем уровне.

Давайте пофантазируем, как это может выглядеть на практике.

Первая ночь 2018-го, обычная московская квартира. Все только что послушали поздравление президента, сожгли бумажки с желаниями (вот, кстати, пожароопасная традиция), выпили-закусили и захотели гулять. И тут кто-то говорит: «А давайте же запускать фейерверки!» А ему отвечают: «Конечно! Тут недалеко, всего в двух километрах, есть специальная площадка!»

Все дружно одеваются и, счастливые, выходят.

А как получится на самом деле, вы и сами знаете. Будут бабахать до утра прямо под окнами. И никакой штраф людей не остановит (1500 - 2000 рублей, если что). Потому что праздник не остановить! В каждый двор по полицейскому не снарядишь. А если и снарядишь, много ли толку от одного сержантика, окруженного веселыми пьяными людьми?

А самое интересное, что в Северо-Восточном административном округе площадок для фейерверков нет (а вот в ЦАО у самого Кремля, например, есть). Плохо там с пустырями, видимо. Хочешь запустить ракету - вызывай такси и езжай в соседний Северный.

Я очень люблю современную, все хорошеющую Москву (а раньше недолюбливал, я из понаехавших). За липы на Тверской, за пряники с глинтвейном на Красной площади зимой. Но более странного запрета припомнить не могу. Он же невыполним!

Вот разве что Лужков в свое время действовал так же нелогично: когда народ стал травиться шаурмой, бороться начали не с антисанитарией в ларьках, а... запретили шаурму. Ну и что? Ларечники просто переименовали шаурму в «мексикано».

Вот если бы фейерверочные спецзоны были в каждом дворе и отвечали за них управляющие компании на общественных началах, другое дело. 78 площадок на 15-миллионную Москву, вы серьезно?

Чтобы народ не покалечил друг друга салютами, нужно, во-первых, ликвидировать нелегальную торговлю. Года три назад за полчаса до наступления нового года я купил нечто взрывающееся у сомнительной личности у станции «Выхино». И потом чудом никого не убил - огоньки вылетали из трубки куда угодно, но только не вверх. Дурак был, каюсь.

Во-вторых, в канун праздника нужно круглосуточно объяснять людям - в школах, по телевизору, в интернете, в прессе, - где можно покупать фейерверки, а где нельзя ни в коем случае и как их правильно запускать. Очень пригодятся страшные фотографии про оторванные пальцы.