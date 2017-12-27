Новый год в парках Москвы: Москвичей ждут театральные вечеринки и живая музыка

СЕГОДНЯ 01:00 2017-12-27T11:27:19+03:00

Москвичей ждут театральные вечеринки и живая музыка в Новый год в парках Москвы

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Парки предлагают сменить любимый диван и салат оливье на новогоднюю вечеринку на свежем воздухе. Программа придумана на любой вкус. Запланированы костюмированные шествия, выступления артистов и диджеев, спектакли и салют!

Праздничная программа на Новый год пройдет в 22 парках Москвы. Главная тема сезона - театры. Каждый парк будет оформлен в своем особом сказочном стиле в Новый год в парках Москвы.

Основная программа на площадках стартует 31 декабря в 22.00 и продлится до 2.00 - 3.00 1 января. Итак, что нас ждет в новогоднюю ночь?

ГДЕ: ЦПКиО им. Горького, м. «Парк культуры»

Парковая вечеринка пройдет на стереокатке. Московские DJ в режиме нон-стоп сыграют сеты с новогодними песнями.

На танцплощадке на центральной аллее появится инсталляция-предсказатель. Гости парка смогут приложить ладонь к считывающему экрану и получить свое индивидуальное напечатанное предсказание на 2018 год.

После боя курантов и салюта на главной сцене с аудиовизуальным шоу, подготовленным командой Tundra, выступит российская электронная группа D-Pulse.

ГДЕ: ПКиО «Сокольники», м. «Сокольники»

Посетителей парка ждет музыкальное путешествие во времени. Они перенесутся в прошлое и узнают, когда, где и как поставлены популярнейшие мюзиклы. Конечно же, лучшие номера из мировой классики этого жанра можно будет увидеть на главной сцене. Исполнят их вокалисты - участники оригинальных постановок. Полное погружение в атмосферу любимых спектаклей обеспечат необычные яркие декорации.

ГДЕ: ПКиО «Таганский», м. «Марксистская»

В Таганском парке - «Квартирник у Высоцкого». 25 января 2018 года исполняется 80 лет со дня рождения легендарного советского актера и музыканта Владимира Высоцкого. В честь юбилея прозвучат его песни, а молодые актеры покажут отрывки из спектаклей, главные роли в которых исполнил Владимир Семенович, - «Гамлет» и «Живой».

Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по игре на гитаре и актерскому мастерству.

На деревьях и зданиях на всей территории парка будут транслировать 3D-проекции, посвященные жизни и творчеству Владимира Высоцкого.

ГДЕ: ПКиО «Красная Пресня», м. «Выставочная»

Парк зовет на Мандариновую вечеринку. Территорию украсят яркими декорациями, поставят оригинальные фотозоны.

А мандариновые снеговики будут развлекать гостей и дарить им подарки. Вечер откроет выступление духового оркестра снеговиков, а продолжит шоу театра светового перформанса.

ГДЕ: Сад «Эрмитаж», м. «Пушкинская»

В саду к новогодней ночи установят три цветные сказочные фотозоны.

Желтую с декорациями дворца посвятят Золушке, красную с актерами в парадных мундирах, орехами и камином - Щелкунчику, а белую - замку Снежной королевы. У каждой из них начнется театральное шествие.

У новогодней елки артисты в образах фей и других сказочных существ будут раздавать бенгальские огни, светящиеся украшения и мандарины.

ГДЕ: Лианозовский парк, м. «Алтуфьево»

Парк станет частью мультфильма «Зима в Простоквашино». Атмосферу новогоднего Простоквашина в Лианозовском парке создадут интерактивные зоны с персонажами мультфильма и музыкальные группы. Гостей парка ждут любимые герои, концерт и салют.

ГДЕ: ПКиО «Садовники», м. «Каширская»

Новогодняя ночь начнется с музыкального спектакля «Снежная королева». Также в программе огненное шоу с элементами пиротехнических номеров. Оркестр вживую сыграет мелодии из любимых советских фильмов. Хедлайнер ночи - группа Bogachi.

ГДЕ: ПКиО «Кузьминки», м. «Кузьминки»

Новогодняя ночь в парке начнется с театрально-музыкальной постановки «Щелкунчик»: на главной сцене артисты воспроизведут сюжет одноименной новогодней сказки Гофмана. Представление пройдет под музыку Петра Ильича Чайковского из балета «Щелкунчик».

Продолжит развлекательную программу большой концерт. А в финале праздника - салют.

ГДЕ: ПКиО «Гончаровский», м. «Тимирязевская»

Парк превратится в одну огромную танцевальную площадку. При помощи различных музыкальных композиций диджей в образе Деда Мороза перенесет гостей праздника в разные страны, города и эпохи. Помогать ему будут Снегурочка и Снеговик. Сказочные герои со всеми желающими разучат различные танцы и проведут новогодние игры.