2017-12-27T11:28:49+03:00
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Концерт «Хор Турецкого. Бал-маскарад» 2017 в Москве

Арт-группа зовет на праздник - концерт «Хор Турецкого. Бал-маскарад»
Инга БРУДЕР
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Арт-группа зовет на праздник.Арт-группа зовет на праздник.Фото: Наталия НЕЧАЕВА
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Если не знаете, как создать себе праздничное настроение, отправляйтесь концерт «Хор Турецкого. Бал-маскарад».

Самые любимые песни отечественной и мировой эстрады в исполнении лучшего мужского коллектива России. В «Хоре» собраны уникальные голоса - от самого высокого - тенора-альтино до самого низкого баса профундо. Музыкальные сюрпризы и розыгрыши, а также море приятных эмоций гарантированы.

Специальный гость - Soprano Турецкого.

ГДЕ: Государственный Кремлевский дворец, м. «Александровский сад».

КОГДА: 30 декабря, 20.30.

Цена билетов: 5000 - 15 000 руб.

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