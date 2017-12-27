Концерт «Новый год с Сергеем Жилиным» 2017 в Москве

СЕГОДНЯ 01:00 2017-12-27T11:32:29+03:00

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В мегапопулярном телешоу «Голос» Сергей Жилин и его оркестр аккомпанируют конкурсантам. А 31 декабря на Новый год с Сергеем Жилиным можно будет услышать их, так сказать, сольное звучание. Маэстро и его коллеги приготовили джазовую программу. Ее центром станет самая популярная снежная песня - Let It Snow!. За годы своего существования (с 1945 года) она была исполнена бесконечным множеством музыкантов. Но наибольшую популярность приобрела в интерпретации Фрэнка Синатры. По традиции Сергей Жилин приготовит для зрителей в этот день множество новогодних импровизаций и музыкальных сюрпризов.

ГДЕ: КЗ «Вегас Сити Холл», м. «Мякинино».

КОГДА: 31 декабря, 18.00.

Цена билетов: 1000 - 9000 руб.