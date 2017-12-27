Титан шоу 2017 на ВДНХ: Легендарный британский робот-звезда Титан в Москве

СЕГОДНЯ 01:00 2017-12-27T11:33:14+03:00

Самый популярный и действительно крутой британский робот Титан приедет в Россию, чтобы на интерактивной выставке «Робостанция» показать свое грандиозное Титан шоу 2017 на ВДНХ

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Он выступал на одной сцене с Хью Джекманом, Рианной и Will.i.am из группы The Black Eyed Peas, а теперь будет радовать своими шутками, танцами и шоу жителей столицы России на Титан шоу 2017 на ВДНХ.

Шоу Титана пройдет на выставке «Робостанция». Гости станут участниками уникальной смеси комедии, уличного театра и магии. Ведь Новый год - это волшебство и сказка. Вместе с роботом Титаном дети отправятся в новогоднее путешествие с песнями и танцами.

Семейное шоу будет интересно всем детям - дошкольникам, школьникам младших и старших классов, а также их родителям. Благодаря зрелищным роботам и интерактивным задачам дети захотят заниматься наукой даже в новогодние праздники. Детям до 3 лет вход свободный. В стоимость входит посещение выставки.

ГДЕ: ВДНХ, м. «ВДНХ», Робостанция, павильон № 2.

КОГДА: 23 декабря - 6 января.

Цена билетов: 950 - 2500 руб.

Вася Ложкин и «Великая, прекрасная Россия!»

В ЦДХ открылась персональная выставка известного художника всея Руси.

Искусство Васи Ложкина очень узнаваемое. Из разряда «один раз увидел - больше не забудешь». Ему неинтересны взаимоотношения формы и цвета. Ему главное, чтобы картины цепляли! Хотя сам художник не раз повторял: «Рисовать я не умею». Скромничает...

- Мне интересно только выражение основных человеческих эмоций: трагедии, радости, экстаза, отчаяния и так далее, - заявляет художник. - И тот факт, что многие люди вдруг теряют себя, разражаются рыданиями или хохочут как ненормальные перед моими картинами, означает, что я могу сообщаться с этими основными человеческими эмоциями.

В экспозицию в Доме художника вошли самые свежие серии работ, выполненные в 2017 году, - «Заграница-Родина», «Море зовет», «Во имя любви» и, как всегда, любимые веселые и грустные коты, недобрые люди, бодрые бабки, брутальные медведи, обреченные свинки, непредсказуемые зайчики…

На выставке работ Васи Ложкина можно приобрести книги из коллекции Издательского дома «Комсомольская правда» по приятной цене.

ГДЕ: ЦДХ, м. «Парк культуры», ул. Крымский Вал, 10.

КОГДА: 26 декабря - 14 января.

Цена билетов: 150 руб.

Новый год с пиратами Карибского моря

Известный постановщик экстремально-трюковых шоу Игорь Master Панин и Объединение каскадеров «Мастер» приготовили новый приключенческий экшен от каскадеров.

Отважный юноша-экстремал Джек Воробьев и его друзья попадут в различные исторические эпохи и параллельные реальности. Примут неравный бой с горящим кораблем «Летучий голландец» и его предводителем Осьминогомордусом! Разоблачат гнусное коварство летающей Жрицы Красного Бога Мелиссандры, вступившей в сговор с Духами Огня потусторонних Железных Островов. Помогут Морскому Деду Морозу вернуть ценнейший артефакт - Посох Хроноса, спрятанный в тайниках Подземного Моря.

Зрители увидят умопомрачительные трюки, погони и бешеные перевороты на сказочных автомобилях и мотоциклах, синхронные головокружительные прыжки и сальто огненных мотофристайлеров.

Подробности тут: www.masterpaninpark.ru.

ГДЕ: База каскадеров «Сетуньский стан», м. «Киевская», 2-й Сетуньский пр-д, 5б.

КОГДА: 3 - 7 января.

Цена билетов: от 1000 руб.

Спектакли под открытым небом

В Москве на 83 площадках проходит фестиваль «Путешествие в Рождество».

В этом году он посвящен театру. В Ледовом театре в Новопушкинском сквере ежедневно проходят ледовые балеты в постановке Петра Чернышева. Зритель увидит интерпретации «Лебединого озера», «Щелкунчика», «Белоснежки» и «Чиполлино». И все это абсолютно бесплатно.

Расписание и все подробности на сайте www.newyear2018.moscow.