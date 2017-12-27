Экскурсии в Москве на новогодние праздники 2018: Ты где родилась, елочка?

СЕГОДНЯ 01:00 2017-12-27T11:34:07+03:00

- Дети, я ведь помню времена, когда Новый год отмечался в сентябре... Фото: Евгения ГУСЕВА

Экскурсии в Москве на новогодние праздники. Ответ как будто с детства очевиден: в лесу. Но это не совсем так

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Об этом и многом другом можно узнать благодаря экскурсоводам Москвы, проехав с ними по тем местам столицы, где россияне исторически отмечали главный праздник страны - сначала Рождество, а после революции - Новый год на экскурсии в Москве на новогодние праздники.

Первая в СССР Снегурка пришла в Дом Союзов

Экскурсия «Огни новогодней Москвы».

Что покажут и расскажут. Пока вы будете колесить по расцвеченной столице, где в эти дни начинается фестиваль «Путешествие в Рождество», вас окунут в разные новогодние эпохи. Расскажут и о языческой традиции славления, и о современном культе салата оливье (захоронение автора этого главного новогоднего русского блюда, кстати, находится на Введенском кладбище Москвы).

А еще покажут место, где стояла первая советская елочка. С ней ведь целая история приключилась. В 1928 году, на пике антирелигиозной кампании, с елками как пережитками буржуазного Рождества было покончено. Но в 1935-м советский деятель Павел Постышев выступил в «Правде» и со всей пролетарской смелостью призвал вернуть детям веселые новогодние праздники. И представьте: инициативу поддержали. Власти постановили: праздник - узаконить! И 1 января 1937 года в московском Доме Союзов прошел бал-карнавал отличников учебы - так начались кремлевские елки. Именно здесь впервые вместе с Дедом Морозом появилась Снегурочка, объявленная его внучкой...

Сколько длится: 3 - 4 часа.

Стоимость: от 600 руб.

С 29 декабря по 7 января - каждый день в 17.00, 18.00 и 19.00. Встреча у памятника Маяковскому (м. «Маяковская»).

Организатор: «Лучший город Земли. Экскурсии по Москве».

www.mskbest.ru

На советских довоенных елках карнавал был в меру: вместо костюмов заек и снежинок - пионерская форма. Фото: TASS

Немного мистики на Тверской и не только там

Экскурсия «Мистика новогодней Москвы».

Что покажут и расскажут. Ну, например, вы узнаете, почему в доме на Тверской, 17, по ночам сам собой частенько загорался свет, а рояль начинал наигрывать вальсы. Оказывается, все благодаря боярыне Крекшиной, которой еще в юности нагадали смерть в своей постели неприбранной. Тогда богачка решила перехитрить судьбу: по ночам она не спала, а устраивала балы да игры в преферанс. Правда, предсказание все равно сбылось, но к тому времени барыне было уже 86 лет! Ждут вас и другие мистические истории, и конечно, возможность загадать желание в мистическом (а каком же еще?) местечке.

Сколько длится: 3 - 4 часа.

Стоимость: от 600 руб.

Со 2 по 4 января в 10.00. Место встречи: м. «Маяковская», у памятника Маяковскому.

Организатор: «Лучший город Земли. Экскурсии по Москве».

www.mskbest.ru

У собачки на станции метро «Площадь Революции» нынче особо много загадывающих желание. Еще бы: ведь наступает год Собаки!Фото: Евгения ГУСЕВА

Трижды загадать желания у Кремля

Экскурсия «Московский Новый год вокруг Красной площади».

Что покажут и расскажут. Стоя под кремлевскими стенами, вы узнаете:

- как наши предки праздновали Новый год в марте и сентябре;

- в каких зданиях и как именно встречали Новый год московские купцы и пр.

И вот что важно! Во время экскурсии успеете загадать сразу несколько желаний («волшебные» места прямо-таки сконцентрировались близ Кремля: это скульптуры метро «Площадь Революции», нулевая отметка и местечко аккурат под часами Спасской башни). Мало того - экскурсантов обещают еще и чаем напоить с баранками и конфетами.

Сколько длится: около 3 часов.

Стоимость: 500 руб.

- 29 декабря в 18.30 на станции метро «Площадь Революции»;

- 5 января в 17.00 там же.

Организатор: проект «Иди и смотри необычную Москву».

www.seeandgo.ru

От вельможи к пионервожатому

Экскурсия «Правдивая история Деда Мороза».

Что покажут и расскажут. В это автобусное путешествие надо отправляться с детьми, которых увлекает вопрос, настоящие ли Дед Мороз и Снегурочка и почему на Новый год наряжают елку.

Рассказывать вашим отпрыскам про все это будут не просто гиды, а вельможи эпохи Петра Великого (именно он перенес празднование Нового года с сентября на январь), кондитеры Николая Первого (ведь это он устроил в Питере первую публичную елку, которая стала и первой государственной) и... пионервожатые советских времен (эти гаврики поведают, как в Советском Союзе елку то запрещали, то возвращали). На гарнир обещают исторические анекдоты.

Сколько длится: 3 часа.

Стоимость: от 800 руб.

Со 2 по 6 января в 19.30.

Организатор: «Лучший город Земли. Экскурсии по Москве». www.mskbest.ru

Споемте, друзья, пусть нам подпоет автобус и экскурсовод!

Экскурсия «Новогодний музыкальный автобус».

Что покажут и расскажут. Этот вариант уже не столько для тех, кто устал от оливье, сколько для тех, кому надоело петь за столом. Хватит! Грянем же, товарищи, «Елочку» по московским дорогам! Прямо из автобуса. Выпив шампанского, которое, говорят, входит в стоимость экскурсии (вместе с закуской и бенгальскими огнями).

Представьте: вас высаживают где-то возле Большого театра, вы запеваете какой-нибудь Happy New Year, прохожие иностранцы благодарно подпевают, улавливая нотки знакомой им АВВА, все братаются, желают мира во всем мире и разъезжаются с чувством выполненного международного долга.

Сколько длится: 4 часа.

Стоимость: 3200 руб. (требуются предварительная запись и предоплата; шампанское, закуски, бенгальские огни включены). ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Это цена в новогоднюю ночь. А если хотите прокатиться в поющем автобусе (по маршруту Арбат - Садовое - Новодевичий - набережные) подешевле, выбирайте любой другой день: тогда стоимость будет от 850 руб. Правда, без шампанского. Ну вы его дома сами на сэкономленные деньги выпьете.

1 января в 2.00 у памятника Маяковскому (м. «Маяковская»).

Организатор: «Лавка экскурсий».

www.lavkaexkursii.ru

...А после полуночи встречаемся под Маяковским

Экскурсия «Новогодняя ночь с Лавкой экскурсий».

Что покажут и расскажут. Это вариант для совсем отчаянных. Для тех, кто устал от салата оливье дома, от оливье у друзей и от оливье в ресторане. В общем, для тех, кто готов провести новогоднюю ночь в... автобусе.

Пока будете кататься по Москве, вам расскажут, как со времен Петра I изменились традиции празднования Нового года. Под мерцание новогодних гирлянд, которые от всей души развешаны по улицам, поведают, где именно в городе надо загадывать любовные желания. Несколько раз вытащат из автобуса на улицу водить хороводы и перетягивать канат. Обещают сдобрить все перечисленное анекдотами, конкурсами и фейерверком. А также конфетами и шампанским. А для самых стойких задуман бал. И пусть для вас станет сюрпризом, где он пройдет: в салоне автобуса, на остановке или под елочкой. Если, конечно, прочитав все это, вы не предпочтете все-таки уютный и родной оливье.

Сколько длится: 4 часа.

Стоимость: 3200 руб. (требуется предварительная запись и предоплата; шампанское, закуски, бенгальские огни включены в стоимость).

1 января в 2.00 у памятника В. Маяковскому (м. «Маяковская»).

Организатор: «Лавка экскурсий».

www.lavkaexkursii.ru

ВАЖНО: на многие экскурсии надо записываться заранее - для этого мы и даем вам сайты организаторов. Счастливых праздников!