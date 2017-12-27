«Японская сказка. Меч самурая» 2017 в театре Терезы Дуровой

СЕГОДНЯ 01:00 2017-12-27T11:35:03+03:00

В театре Терезы Дуровой долгожданная премьера - яркая, красивая и, как всегда, с живой аутентичной музыкой «Японская сказка. Меч самурая»

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Сюжета этой истории, поставленной народной артисткой РФ режиссером Терезой Дуровой по сценарию Артема Абрамова, нет в японской литературе. «Японская сказка. Меч самурая» - оригинальное сценическое произведение, навеянное старинными японскими легендами, о мужестве простых людей, о зле, которое поджидает где-то поблизости, о невероятной силе, таящейся в душе хрупкой девушки, о благородстве, которое проявляет нищий бродяга.

Однажды в отдаленную японскую деревню, населенную добрыми и трудолюбивыми людьми, пришла беда. Некая таинственная сила в одночасье превратила цветущие сады и созревающие поля в иссушенную пустыню. Что это? Откуда? Как? За что? Древние книги дали ответ растерянным людям: буквально под их ногами живет Нечто, которому нет никакого дела до судьбы простых крестьян. И пока мудрецы думали, что с этим делать, одна юная девушка решила действовать...

К чему приведет ее безрассудство? Какой ценой она спасет свою деревню? С чем ей придется столкнуться в подземном мире? Спектакль как раз обо всем расскажет. Единоборства, музыка, магия, восточная мудрость - все сплелось в сюжете этой легенды.

Сайт: www.teatrium.ru.

ГДЕ: Театриум на Серпуховке, м. Серпуховская», ул. Павловская, 6.

КОГДА: 28 декабря - 8 января.

Цена билетов: 300 - 4000 руб.