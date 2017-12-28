2017-12-28T12:07:42+03:00
Общество

Как работает метро в новогоднюю ночь 2018 в Москве

Городские службы и метро в новогоднюю ночь переходят на усиленный режим
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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В столице действует специальный график работы городских служб Москвы в новогодние праздники 2018В столице действует специальный график работы городских служб Москвы в новогодние праздники 2018Фото: Тимур ХАНОВ
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В столице действует специальный график работы городских служб Москвы в новогодние праздники 2018. В первую очередь на усиленный режим переводится метро и МЦК.

Подземка в ночь с 31 декабря на 1 января вновь работает круглосуточно. Интервал движения поездов будет таким:

- с 5.30 утра до 0.30 ночи, то есть в привычное время работы метро - 3,5 минут, в час пик - до 90 секунд на отдельных ветках;

- с 0.30 до 5.30, то есть ночью - до 10 - 15 минут.

На Московском центральном кольце (МЦК) поезда будут ходить с интервалом 10 минут.

Что касается городских служб в новогодние праздники на наземном общественном транспорте, то большинство автобусов, троллейбусов, трамваев и синих маршруток станут возить москвичей до 3.30 ночи. Интервал движения - в среднем 25 - 30 минут. Информацию об этом вывесят на остановках общественного транспорта, в вестибюлях подземки, на сайтах Мосгортранса (www.mosgortrans.ru), метрополитена (www.mosmetro.ru) и на kp.ru.

Обычные маршрутки курсируют 31 декабря до 22.00, большинство из них 1 января не работает.

Пригородные электрички будут возить пассажиров так:

- 29 декабря – по расписанию пятницы;

- с 30 декабря по 7 января – по расписанию субботы;

- 8 января – по расписанию воскресенья;

- 9 января – по расписанию вторника.

Обратите внимание: в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, несколько электричек будут отправляться позже привычного времени, чтобы гости столицы смогли уехать после праздничного салюта. К примеру, на Казанском, Киевском и Курском направлениях появятся дополнительные пригородные поезда, в том числе «экспрессы». В пятницу, 29 декабря, в рейс из Москвы выйдут два межобластных «экспресса» в Калугу (отправлением в 17.15) и в Тулу (отправлением в 18.41). В субботу и воскресенье, 30 и 31 декабря, с Казанского вокзала в 9.10 отправится «экспресс» до станции Рязань-2.

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, поедут две дополнительные ночные электрички между Москвой и остановочным пунктом Новопеределкино (в 1.00 в Москву и в обратном направлении в 2.40). Кроме того, в 1.49 с Киевского вокзала отправится электропоезд до Нары. Он будет также курсировать в рождественскую ночь с 6 на 7 января. В понедельник, 8 января, два межобластных «экспресса» поедут в Москву из Рязани (в 14.08) и из Тулы (в 14.07).

Расписание некоторых поездов 31 декабря может поменяться. Обо всех новшествах можно узнать из объявлений на вокзалах и на остановочных пунктах. А 1 января пассажиры смогут уехать на первых утренних электричках, которые начинают курсировать с 4 - 5 часов утра (в зависимости от направления).

ВНИМАНИЕ!

С 31 декабря по 8 января парковка будет бесплатной

По решению столичных властей с 31 декабря по 8 января стоянка в зоне платной парковки будет бесплатной. При этом плоскостные стоянки со шлагбаумами продолжат работать по действующим тарифам. Их около 80, они работают круглосуточно, включая выходные и праздники. Тарифы и способы оплаты указаны на информационных стендах при въезде на парковки.

Напомним, в столице все желающие могут бесплатно оставлять авто на платных городских парковках с 0.00 до 24.00 по таким дням:

- воскресеньям;

- нерабочим праздничным дням;

- выходным дням (суббота и воскресенье), перенесенным решением федеральных властей;

- субботам, следующим за праздничным или выходным днем.

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