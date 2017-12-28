Как работают поликлиники в новогодние праздники 2018 в Москве

СЕГОДНЯ 12:06 2017-12-28T13:37:54+03:00

Все изменения графика работы городских медицинских служб в новогодние праздники публикуются на официальных сайтах медицинских учреждений и на информационных стендах в поликлиниках

Городские поликлиники будут принимать пациентов в новогодние праздники по временному расписанию

Изменить размер текста: A A

В новогодние праздники 2018 в столице действует специальный график работы городских служб. Это касается прежде всего поликлиник, травмпунктов и диспансеров. Прием врачей проводится так:

Для взрослых пациентов:

- в субботу, 30 декабря - с 9.00 до 18.00;

- с 31 декабря по 8 января - с 9.00 до 16.00. По такому же графику на базе одной из поликлиник в каждом округе окажут специализированную медицинскую помощь по профилям «хирургия», «неврология», «оториноларингология», «офтальмология» (подробнее - на сайте департамента здравоохранения Москвы mosgorzdrav.ru).

Большинство травмпунктов для взрослых в эти дни будут работать круглосуточно. Вызвать врача на дом, а также обратиться в дежурные аптеки, отпускающие лекарства льготникам, можно будет с 9.00 до 16.00.

Для детей:

- 30 декабря - с 9.00 до 15.00;

- 31 декабря - работает только служба вызова врача на дом с 9.00 до 14.00;

- с 1 по 8 января - можно получить только помощь врача на дому с 9.00 до 16.00. Вызовы будут принимать до 16.00.В эти дни травмпункты детских городских поликлиник работают с 8.00 до 22.00. Но по двум адресам пациентов с травмами будут принимать круглосуточно - в НИИ неотложной детской хирургии (ул. Большая Полянка, д. 20) и в детской клинической больнице имени Башялевой (ул. Героев Панфиловцев, д. 28).

Молочно-раздаточные пункты в новогодние праздники работают с 6.30 до 12.00. Кроме того, в одной из детских поликлиник каждого округа с 1 по 8 января с 9.00 до 15.00 ведут прием врачи-специалисты (хирург, невролог, офтальмолог, оториноларинголог).

Дежурные подразделения диспансеров, которые оказывают психиатрическую, наркологическую, противотуберкулезную и онкологическую медицинскую помощь, будут работать 2 и 5 января с 9.00 до 15.00.

Женские консультации открыты 30 декабря с 9.00 до 18.00, 31 декабря - с 9.00 до 16.00, а с 1 по 8 января - с 9.00 до 15.00.

Все изменения графика работы городских медицинских служб в новогодние праздники публикуются на официальных сайтах медицинских учреждений и на информационных стендах в поликлиниках.

НА ЗАМЕТКУ

Дополнительную консультацию можно получить по телефонам «горячей линии» департамента здравоохранения Москвы в округах:

- Центральный - (495) 951-67-65;

- Южный - (495) 318-47-71;

- Восточный - (495) 368-04-12;

- Западный - (495) 439-44-02;

- Северный - (495) 946-11-09;

- Северо-Восточный - (495) 610-65-20;

- Северо-Западный - (499) 198-55-10;

- Юго-Восточный - (495) 530-12-76;

- Юго-Западный - (499) 125-62-00;

- Зеленоград - (499) 734-11-91;

- Новая Москва - (499) 347-06-16.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как работает метро в новогоднюю ночь 2018 в Москве

В столице действует специальный график работы городских служб Москвы в новогодние праздники 2018. В первую очередь на усиленный режим переводится метро и МЦК.

Подземка в ночь с 31 декабря на 1 января вновь работает круглосуточно. Интервал движения поездов будет таким (подробности)

Как работает почта России в новогодние праздники 2018 в Москве

В новогодние праздники 2018 в столице действует специальный график работы городских служб. Как сообщили в управлении Пенсионного фонда по Москве и Московской области, из-за новогодних праздников пенсии и социальные пособия в столице за январь 2018 года будут выплачивать через почтовые отделения по такому графику (подробности)

Как работают музеи в новогодние праздники 2018 в Москве

В предстоящие зимние каникулы на усиленный режим работы перейдут не только коммунальные и транспортные городские службы. Со 2 по 7 января включительно всех желающих будут пускать бесплатно на выставки в 80 подведомственных городу музеев, усадеб и выставочных залов (подробности)