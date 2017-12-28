Как работает МФЦ в новогодние праздники 2018 в Москве

СЕГОДНЯ 12:04 2017-12-28T13:37:54+03:00

МФЦ, городские службы и учреждения будут постоянно дежурить в новогодние праздники

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В столице начал действовать специальный график работы городских служб Москвы в новогодние праздники 2018. Центры госуслуг «Мои документы» будут работать так:

- 30 и 31 декабря - с 8.00 до 20.00;

- 1 января - выходной;

- с 2 по 8 января включительно - в каждом округе в рабочие часы дежурные офисы будут выдавать документы о регистрации смерти (адреса - на официальном сайте «Мои документы»). Все остальные центры госуслуг начнут работать по обычному графику 9 января.

Что касается загсов Москвы, то у них такое расписание:

- 30 декабря - загсы и дворцы бракосочетания открыты с 9.00 до 19.00 (перерыв - с 14.00 до 15.00);

- 31 декабря, 1 и 7 января - выходной. В остальные праздничные дни работают определенные загсы (адреса - на портале мэра Москвы);

- со 2 по 4 января - в загсах оформляют только регистрацию смерти, 5 и 6 января - регистрацию рождения, смерти, а также браков. Последнее - только в двух Дворцах бракосочетания: № 3 - 5 января, а № 5 - 6 января. В эти дни они открыты с 9.00 до 18.00 с перерывом с 14.00 до 15.00;

- 8 января - в загсах оформляют только регистрацию рождения и смерти. По обычному графику посетителей начнут принимать с 9 января.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Городские торговые службы в новогодние праздники работают так:

- 31 декабря - продовольственным магазинам с товарами первой необходимости, например, хлеб, мясо, масло, яйца, картофель, власти рекомендуют закрываться не раньше 20.00; магазинам с продуктами и промтоварами - не раньше 19.00;

- 1 января - продовольственным магазинам с товарами первой необходимости рекомендовано открываться не позже 10.00;

- 1 - 8 января - продовольственные и непродовольственные магазины работают по своему обычному режиму выходного дня. Это не касается тех торговых точек, для которых рабочий день назначен администрацией магазина.

При этом график круглосуточных магазинов не изменится. Розничные рынки в праздничные дни работают по прежнему режиму, установленному управляющими компаниями. Информация об этом должна быть вывешена на рынках.

НА ЗАМЕТКУ

Круглосуточные телефоны городских служб Москвы в новогодние праздники 2018:

1. Службы экстренной помощи

Для владельцев домашних телефонов: пожарная охрана – 01, полиция – 02, скорая медицинская помощь – 03, газовая служба - 04, психологическая помощь (бесплатно и круглосуточно) – 051.

С мобильников звонить сюда нужно так:

- если ваш оператор МТС, «МегаФон» или «Билайн»

112 – единый телефон пожарной охраны, спасателей, полиции, «Скорой помощи», службы газа

- если ваш оператор «СкайЛинк»

01 – единый телефон пожарной охраны и спасателей

02 – полиция

03 - «Скорая помощь»

04 - служба газа

Оперативная линия по вопросам ритуального обслуживания (бесплатно и круглосуточно) - (499) 610-00-00.

«Горячая линия» по обслуживанию и работе лифтов: Мослифт - (499) 755-01-01, Мос Отис - 8-800-200-68-47.

«Горячая линия» Московского парковочного пространства - (495) 539-54-54.

2. Окружные аварийные диспетчерские службы

Центральный округ - (495) 777-77-77

Северный округ - (495) 611-40-56

Северо-Восточный округ - (499) 478-09-01

Восточный округ - (495) 777-77-77

Юго-Восточный округ - (495) 372-85-17

Южный округ - (499) 794-57-90

Юго-Западный округ - (495) 777-77-77

Западный округ - (499) 431-38-19

Северо-Западный округ - (495) 496-00-10

Зеленоград - (495) 957-75-55

Троицкий и Новомосковский округ - (499) 652-61-20 (круглосуточный дежурный в префектуре в новогодние праздники), (499) 652-61-05 («горячая» линия префектуры по вопросам ЖКХ).

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