Спектакль «Горе от ума» 2018 в театре на Малой Бронной

28 Дек. 13:44 2017-12-28T13:42:02+03:00

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Уж каких только версий на тему «А судьи кто?» не видала театральная Москва. Помнится, Фамусов ходил по сцене в овечьем тулупе и рубил книги топором. Было дело, лакей Петрушка лаял собакой. А на Чацкого надевали смирительную рубашку: как написано в комедии, в свете пошел слух, что Чацкий сошел с ума.

Новая постановка Павла Сафонова тоже не каноническая. В качестве респекта режиссеру отметим, что над гениальным текстом, который мы помним еще со школы, он не глумился. Не искажал классика. И только по форме создал еще один образец театрального маньеризма.

Все действующие лица - очень странные люди. Немного призраки, немного персонажи итальянской комедии дель арте. По мнению режиссера, в наше время остается все меньше настоящего, искреннего, живого. А люди все больше делаются похожими на призраков, выбирая вместо любви и дружбы комфорт и карьеру. В этом искусственном пластмассовом мире Чацкий - случайный странник. Он и появляется в доме Фамусова с дорожным чемоданом на колесиках: «Чуть свет, уж на ногах, и я у ваших ног».

Олицетворением абсурда жизни становится бал в доме Фамусова, где приглашенные стремятся соответствовать модным тенденциям. Конечно, в своем понимании, что модно, а что нет. Прекрасен певец «умеренности и аккуратности» Молчалин. Он - в строгой юбке-брюках и на высоком каблуке, а в другой сцене - в балетных белых колготках. Полковник Скалозуб - в наколках. Старуху Хлестову играет актер Дмитрий Гурьянов. Вечернее платье, шпиц под мышкой - «ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка». При этом Хлестова говорит приятным мужским баритоном.

Поиск театральной формы - метод и режиссерский прием Павла Сафонова. Недавно вышел его спектакль «Сны господина де Мольера» в «Ленкоме». Там тоже и причудливые одежды, и как будто приклеенные к лицам маски. Действие происходит не то наяву, не то во сне. Что, в общем-то, справедливо: наша жизнь иной раз как дурной сон. И хочется отогнать этот морок, да сил нет.

У Грибоедова Чацкий - центральная фигура, остальные - фон, на котором выступает образ мыслящего, свободного человека. У Павла Сафонова все персонажи - фон. Лишь Фамусов в исполнении Михаила Горевого - живой человек. Он с изумлением взирает на молодое поколение: «Спросили бы, как делали отцы?» Куда им до отцов, когда современные мужчины носят высокие каблуки.

ГДЕ: Театр на Малой Бронной, м. «Пушкинская», «Тверская», ул. М. Бронная, 4.

КОГДА: 17, 27 января, 10, 28 февраля

Цена билетов: 300 - 3000 руб.

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ГДЕ: м. «Таганская», ул. Станиславского, 21, 7.

КОГДА: 6, 13, 19 января.

Цена билетов: 700 - 6000 руб.

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«Васса»

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