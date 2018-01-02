Экскурсионный маршрут «Чудотворные иконы Москвы»: О чем просят у «Млекопитательницы» или «Троеручицы»

2 Янв. 2018 2017-12-29T02:38:30+03:00

В эти выходные отмечаем Рождество. Самое время узнать побольше о московских храмах и о том, что в них хранится Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В эти выходные отмечаем Рождество. Самое время узнать побольше о московских храмах и о том, что в них хранится. Поможет в этом экскурсионный маршрут «Чудотворные иконы Москвы»

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Давайте устроим виртуальную поездку по маршруту «Чудотворные иконы Москвы», который недавно разработала экскурсовод проекта «Москва шаг за шагом» Виктория Шеногина.

Кольца в знак благодарности

- Сначала мы едем в церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове, которая существует еще с 1370 года, - рассказывает Виктория. - Возле нее были когда-то захоронены герои Куликовской битвы. В советское время прямо на этих могилах устроили компрессорную завода «Динамо»... В 1989-м храм наконец вернули верующим. И там есть две чудотворные иконы.

Первая - список* иконы Тихвинской Божией Матери. Она известна со времен Ивана Грозного. Хранилась в Тихвине, потом в Пскове. А когда в 1943 году фашисты отступали, местный священник взял эту икону и ушел вместе с ними... После его смерти вскрыли завещание, где было написано, что он просит вернуть икону в Россию. И потомки этого священника более 10 лет назад действительно привезли Тихвинскую обратно. Оригинал сейчас в Санкт-Петербурге, а у нас - один из первых списков, который был сделан с этой чудотворной иконы и который тоже почитается как чудотворный. Люди порой приносят сюда кольца в знак благодарности за избавление от болезни.

Тут же хранится еще один чудотворный образ - список иконы Влахернской Божией Матери. Оригинал был назван по местности Влахерны близ Константинополя, откуда образ и привезли в Россию в 1653 году как дар царю Алексею Михайловичу. В иконе хранится множество мощей самых разных святых.

И еще. Помните огромные очереди к Поясу Пресвятой Богородицы в 2011 году? Так вот, в этой же церкви можно в любой день поклониться частице ризы (одежды) Богородицы. Без давки.

А мы ставим свечи - и едем дальше.

«Церковь пришлых образов»

- Следующий храм в этой экскурсии - Воскресения Христова в Сокольниках, - продолжает Виктория. - Построен в стиле модерн: таким заказала его в начале ХХ века местная община. И в советское время не закрывался. Когда мы заходим сюда, люди в недоумении: неужели храм не православный? Что-то в нем не так. А просто алтарная часть ориентирована не с запада на восток, как в большинстве наших церквей, а на юг. Как бы показывает в сторону Святой Земли, Иерусалима - родины Христа.

В детстве я жила недалеко. Помню, люди называли этот храм церковью пришлых икон. Потому что когда в 1930 годы соборы закрывали, многие иконы принесли на сохранение сюда. Я не знаю других храмов в Москве, где было бы так много чудотворных икон сразу:

- Страстная Божия Матерь - родом из XVII века, перенесена из Страстного монастыря (на чьем месте теперь стоит памятник Пушкину).

- Боголюбская (изображается со свитком) - одна из двух чудотворных икон под названием «Боголюбская» в Москве. Конкретно эта спасена при разрушении Варварских ворот в 1934 году.

- Иверская икона - привезена из разрушенной при СССР Иверской часовни на Красной площади, где находилась с 1669 года. Написана она была по заказу патриарха Никона. Можно представить, сколько молитв она услышала и впитала в себя за это время. А знаете, почему Иверская всегда изображается с капелькой крови на шее Богородицы? Во времена гонений на христиан в дом православной женщины пришли стражники и стали мечами протыкать все, что было в доме. А хозяйка спрятала икону в ларь. Когда меч попал по ларю, икона вскрикнула. Открыли крышку и увидели, что она кровоточит. Отсюда и капля крови. Стражники в ужасе вернули икону: спрячь! А где?! И хозяйка отнесла ее на реку. Спустя какое-то время ее увидели монахи на Афоне. Там она и хранится. А в Сокольниках - список с иконы.

- Грузинская - которая сменила несколько монастырей с XVIII в., пока не осталась в храме Воскресения Христова в Сокольниках. За этой копией древнего образа Богоматери, которая хранится в Грузии, тянется длинный список чудесных исцелений.

И еще три чудотворные иконы есть тут, перед которыми молятся о здоровье: Целительница, Святого Николая и Святого Пантелеймона.

Спасенные мощи Алексия

- Третий храм в нашей экскурсии - Богоявленский собор в Елохове. Он тоже никогда не закрывался. История его в подмосковном селе Елох (название происходит от слова «ольха») идет с начала XVIII века. Тут, к слову, крестили Пушкина.

В храме есть четыре чудотворные иконы:

- Всех скорбящих Радость - но ее выносят только в день ее праздника (6 ноября - в этот день в 1688-м перед иконой излечилась сестра тогдашнего патриарха Иова).

- Млекопитательница - образ Богородицы, которая кормит грудью младенца. Считается, что икона помогает женщинам выносить, вскормить ребенка.

- Казанской Божией Материи - особо чтимый список Казанской иконы Богоматери, прежде находившийся в Казанском соборе на Красной площади.

- Николая Чудотворца.

Есть тут и два захоронения - патриарха Сергия (умер в 1944 году) и патриарха Алексия Второго (умер в 2008-м). А в алтарной части - мощи митрополита Алексия (XIV век). Вообще-то он был похоронен в Чудовом монастыре, но в 1920-х тот разрушили. И тогдашний реставратор Петр Барановский ухитрился перевезти мощи на телеге в Елоховский храм.

Редкая икона «Млекопитательница» хранится в Елоховском соборе (фото справа). Перед ней молятся о будущих детях, а у «Троеручицы» зачастую просят об излечении больной руки или ноги. Фото: vidania.ru/icons , vidania.ru/icons

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Чтобы икону почитали именно как чудотворную, в старину собирались три человека (один непременно в сане священника), запечатывали икону на 3 дня в алтарной части, потом вынимали и устанавливали, чудотворна она или нет. А когда Петр Первый затеял разнообразные реформы, то среди прочих в 1722-м издал указ: отобрать чудотворные иконы из частных домов в церкви и монастыри. С тех пор преклонение давно почитаемым образам в храмах разрешалось, а вот почитание неизвестных икон пресекалось. Считалось, что этот шаг как-то регламентирует религиозную жизнь и борется с суевериями.

СЕМЬ ХРАМОВ ЗА ДЕНЬ

- В древности было поверье, - говорит Виктория Шеногина, - мол, если случилось несчастье или, наоборот, ожидаешь радости, надо поставить за один день свечи в семи храмах. Я спланировала такой маршрут, в который вошли семь находящихся недалеко друг от друга церквей. Среди них - три (!) храма, посвященные одному из самых любимых наших святых, Николаю Чудотворцу.

Отправимся в каждый по порядку.

1 - храм Успения Божией Матери в Гончарах, XVII век. Подворье болгарской церкви. Внутри есть чудотворная икона «Троеручица». По преданию, жил в VII веке такой Иоанн Дамаскин. Его оклеветали по политическому делу, отрубили руку. И отрубленную отдали. Он молился перед Божией Матерью, чтобы рука приросла, и это случилось. В благодарность Иоанн приложил к иконе сделанную из серебра руку. С тех пор появилась «Троеручица».

2 - храм Николы в Котельниках. Древний, но сильно перестроенный после Отечественной войны 1812 года. Подворье чешских и словацких земель.

3 - храм Троицы в Серебряниках. Тут когда-то жили мастера серебряных дел. Еще в 1990-м храм использовали как склад студии «Диафильм»...

4 - храм Богородицы на Кулишках на Стрелке (Солянка). «На Кулишках» - значит, на болотистой местности. Перед ним - памятник погибшим детям Беслана.

Церковь в Старом Симонове (в круге) и храм в Сокольниках хранят в себе множество прекрасных спасенных во времена СССР образов. Фото: starosimonovo.rop.ru , patriarchia.ru

5 - храм Николы в Подкопаях (Подкопаевский пер.). «Подкопаи» - видимо, потому, что когда-то подкоп был сделан под храм. На службах тут всегда много военных и курсантов. Может, благодаря священнику, который занимается патриотическим воспитанием молодых людей. Правая сторона храма - вся в мощевиках.

6 - храм Петра и Павла, что у Яузских ворот. Подворье сербской церкви. Здесь находится икона преподобного Стилиана, покровителя детей, с завернутым в пеленку младенцем. Перед ней молятся о здравии больных деток.

7 - храм Николы на Болвановке. Название «Болвановка» - от того, что там когда-то стоял идол, он же «болван». Там есть интересная икона «Прибавление ума», у которой просят, например, чтобы детям легче давалось учение.

Организатор - «Москва шаг за шагом»

Сайт - www.stepbystep-msk.ru/

Цена - от 500 руб.

*Список (от писать) в иконописи - копия с известной иконы.