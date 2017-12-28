2017-12-28T11:49:11+03:00
Общество

Москвичи переименовали ТПК в Большую кольцевую линию

Рабочее название "Третий пересадочный контур" не понравилось. Первый участок Большой кольцевой линии откроется уже в ближайшее время
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Вход на станцию "Петровский парк".Вход на станцию "Петровский парк".Фото: Алиса ТИТКО
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Вот-вот откроется новый участок метро от станции "Петровский парк" до "Делового центра", а до сих пор не было определено название. Рабочее название было "Третий пересадочный контур". Для голосования москвичам было предложено оно и новое — "Большая кольцевая линия". Москвичам понравилось последнее, именно за него проголосовали в проекте "Активный гражданин" (53,34%).

- Закончилось голосование по выбору названия для нового участка ТПК. Самый популярный вариант - "Большая кольцевая линия". Его выбрали сами москвичи на портале citizenmoscow. Третий пересадочный контур, важнейший для города строящийся объект, теперь будет называться именно так, - сообщил в твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.

Первый участок Большой кольцевой линии (от "Делового центра" до "Петровского парка") планируется открыть в ближайшее время, а полностью замкнуть кольцо — в 2020–2021 годах. Всего на кольце длиной 67 километров будет 31 станция. С него можно будет сделать 21 пересадку на другие станции метро и МЦК.

Большая кольцевая линия позволит пассажирам сократить путь на 20-30 минут - больше не придется ехать в центр, чтобы пересесть на необходимую линию или другой вид транспорта. По предварительным подсчетам Департамента строительства, новой линией ежегодно будут пользоваться до 380 миллионов пассажиров.

КСТАТИ

Московские кольца

Большую кольцевую линию уже сокращенно называют "большим кольцом". И это не первое кольцо в Москве.

Год назад открыли Московское центральное кольцо (МЦК) — линия железнодорожного пассажирского транспорта в Москве, интегрированная с метрополитеном.

В самом метрополитене также есть кольцо - Кольцевая линия. Это пятая линия (коричневая), напоминающая по форме и замкнутости кольцо.

Круговая магистральная улица в центре Москвы более известна по названию Садовое кольцо или Кольцо Б. Ее длина 15,6 км. А какое же тогда Кольцо А? И такое есть - Бульварное кольцо. Вопреки названию, кольцо не образует замкнутый круг, ведь на западе оно заканчивается у площади Пречистенских ворот, а на востоке — у Большого Устьинского моста. Но из-за непрерывной последовательности 10 бульваров и площадей называют именно кольцом.

И это еще не все кольца. Есть Третье транспортное кольцо (ТТК) и Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) - автомобильные дороги в Москве.

В 2002 году был предложен проект Четвертого транспортного кольца (ЧТК), но в 2011 году был признан экономически нецелесообразным и вредным для города. Вместо ЧТК стали строить три хордовые магистрали — Северо-западную хорду, Северо-восточную хорду и Южную рокаду. Вместе они, правда, не образуют замкнутое кольцо.

КСТАТИ

Какие новшества ждут москвичей в подземке и на МЦК: В вагонах станет тише, а на платформах зимой теплее

На Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) о развитии МЦК и метро рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена Роман Латыпов (подробности)

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