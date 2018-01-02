Что построят в Москве в 2018 году: Концертный зал в парке «Зарядье», первые дома программы реновации и 16 станций метро

2 Янв. 2018 2017-12-31T01:03:07+03:00

После реконструкции стадион «Динамо» начнет принимать в новом году не только футбольных болельщиков, но и зрителей красочных эстрадных шоу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новые линии подземки, дороги, дворы, парки и улицы. «Комсомолка» узнала, что построят в Москве в 2018 году

Изменить размер текста: A A

Что построят в Москве в 2018 году: вот полный перечень объектов, которые возведут в столице.

ФИЛАРМОНИЯ-ТРАНСФОРМЕР

Парк «Зарядье» уже стал одной из главных фишек центра Москвы. Сюда идут поглазеть на «парящий» мост, «стеклянную кору» и аттракцион «Полет над Москвой».

К концу лета 2018-го строители планируют открыть под «стеклянной корой» новый концертный зал с двумя сценами и партером-трансформером. Пока здесь можно только слушать музыку в теплую погоду на открытом амфитеатре. Но уже скоро зрители придут на концерты и шоу в новое здание. Его словно «вкопали» в холм. Внутри два современных зала для выступлений - на 1560 и 400 мест, а также студия звукозаписи. При необходимости партер в большом зале превращается в сценический пол. Если нужно, то меняется и сцена, и оркестровая яма, и все зрительные ряды.

К концу лета 2018-го строители планируют открыть под «стеклянной корой» новый концертный залФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ДИНАМО»: ДВЕ АРЕНЫ И ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС

После реконструкции стадион «Динамо» начнет принимать в новом году не только футбольных болельщиков, но и зрителей красочных эстрадных шоу, боксерских поединков, хоккейных матчей и даже участников научных симпозиумов. Сейчас в спорткомплексе готовы трибуны, установлены кресла и уложен газон. Под его крышей одновременно разместятся универсальная малая и большая спортивные арены. В кровлю встроят светодиодные ленты, которые вечером и ночью превратят купол в медиафасад. На западной стороне здания со стороны Ленинградского проспекта развернется гигантский экран.

По соседству откроют Музей общества «Динамо», досугово-развлекательный комплекс и подземный паркинг. Здесь также появится спортивно-тренировочный комплекс «Академия спорта «Динамо». На площади почти 63 тысячи квадратных метров - две хоккейные площадки, гимнастический зал, залы для спортивных единоборств, игры в сквош, фехтования, а также медико-восстановительный центр.

«ЛУЖНИКИ»: ЦЕНТР ГИМНАСТИКИ

Большая арена в «Лужниках» уже готова к чемпионату мира по футболу летом 2018 года. Но окрестности арены сейчас переделывают в спортивный кластер. Одним из первых в нем к осени 2018-го собираются открыть необычное 6-этажное здание Центра художественной гимнастики. Крыша будет сделана из специального алюминиевого покрытия в виде развевающейся гимнастической ленты. В центре смогут проводиться соревнования по художественной гимнастике и другие тренировочные, оздоровительные и массовые мероприятия.

ТРАНСПОРТ: КАНАТНАЯ ДОРОГА И НОВЫЕ ЛИНИИ ПОДЗЕМКИ

Канатная дорога свяжет к лету 2018-го «Лужники» и Воробьевы горы, а также парк Горького. На ней будет три станции - «Улица Косыгина», «Воробьевская набережная» и «Лужники». Длина воздушного маршрута - около 700 метров. За час по канатке смогут прокатиться 1600 человек. На фуникулере будет 35 закрытых кабин на восемь мест каждая и 10 открытых - на четыре места.

По словам заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина, самым важным проектом метро в будущем году станет открытие пяти новых станций Сокольнической линии от «Саларьева» до «Столбова». В итоге 30 процентов жителей Новой Москвы будут жить в шаговой доступности от подземки.

По словам заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина, самым важным проектом метро в будущем году станет открытие пяти новых станций Сокольнической линииФото: Иван ВИСЛОВ

По предварительным планам в 2018 году в столице могут появиться 37,8 километров линий метро и 16 новых станций. До конца следующего года планируется достроить участок Кожуховской линии от «Авиамоторной» до «Некрасовки» с девятью станциями.

Помимо этого запустят первый участок Третьего пересадочного контура (кстати, на сайте «Активный гражданин» москвичи проголосовали за название Большая кольцевая линия, рабочее название ТПК горожанам не понравилось) от «Петровского парка» до «Нижней Масловки». В новом году достроят станцию «Беломорская» Замоскворецкой линии метро.

До конца следующего года также должны запустить северо-восточный участок Третьего пересадочного контура метро - от станции «Авиамоторная» до «Лефортово». Одновременно построят станции на северном участке Люблинско-Дмитровской линии и на участке Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до «Рассказовки».

ДОРОГИ: М-3 УКРАИНА И СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ХОРДА

В Новой Москве завершится реконструкция и строительство дороги длиной 16,59 километра по маршруту «М-3 Украина - город Московский - деревня Сосенки - деревня Ямонтово до автомобильной дороги поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево».

Еще одна магистраль длиной более 12 километров будет отремонтирована и на некоторых участках заново построена от М-3 «Украина», далее по маршруту «деревня Середнево - деревня Марьино – деревня Десна».

А в «старой» Москве в конце 2018 года на участке Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе появится 7,3 километра дорог, семь эстакад, мост через реку Лихоборку и железнодорожный путепровод. Строители уже смонтировали металлоконструкции пролетов путепровода через Большую Академическую улицу.

ЖИЛЬЕ: КВАРТАЛЫ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ ПЯТИЭТАЖЕК

В новом году в столице расселят и сломают последнюю пятиэтажку по первой программе сноса ветхого жилья. Сейчас остается разобрать 36 хрущевок так называемых «сносимых серий» в трех округах – Северо-Восточном, Юго-Западном и Западном.

В новом году в столице расселят и сломают последнюю пятиэтажку по первой программе сноса ветхого жильяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

При этом в разных округах столицы уже строятся первые дома по новой программе реновации. Эти проекты переделали под стандарты качества. Это значит, что квартиры будут с просторными кухнями, санузлами, прихожими и лоджиями. Вокруг домов обязательно сделают благоустройство, выделив приватные зоны для местных жителей и общественные пространства. Реновация Москвы коснется около 1 миллиона москвичей. Сейчас в программу включено 5 175 домов во всех округах столицы (все о реновации).