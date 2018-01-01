Какие кафе, магазины и кинотеатры будут работать 1 января 2018 года в Москве

1 Янв. 2018 2017-12-31T01:03:07+03:00

Покататься на ГУМ-катке 1 января можно будет, начиная с 13.00, ГУМ-ярмарка с каруселями и вкусными угощениями откроется в 12.00 Фото: Иван ВИСЛОВ

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После новогодней ночи многие будут отсыпаться, но кому-то срочно может понадобиться дополнительная банка огурцов, кому-то - купить жене новые сапоги. А работают ли в Москве магазины 1 января? Можно ли сходить в кинотеатр или на каток? «Комсомольская правда» заранее узнала, двери каких заведений будут открыты в первый день 2018 года.

Что будет открыто в центре

Попасть в ГУМ не получится. Магазин откроется только 2 января в 10.00. А вот покататься на ГУМ-катке 1 января можно будет, начиная с 13.00, ГУМ-ярмарка с каруселями и вкусными угощениями откроется в 12.00.

- У нас выходной день 1 января, - сказали в ТЦ «Охотный ряд». – Откроемся 2 января в 10.00.

Соседняя торговая галерея «Модный сезон» 1 января работать будет, но с 14.00. Откроется в первый день нового года и Центральный детский магазин на Лубянке. Родители смогут с 11.00 порадовать детей игрушками и даже просто прогулкой по сказочно украшенному магазину. Кстати, кинотеатр «Формула Кино на Лубянке» 1 января также будет работать. Откроется для посетителей с 14.00 и ТЦ «Авиапарк» на Ходынском бульваре.

- У нас законный выходной, - говорит администратор в ТЦ «Европейский». – Работать будет только кинотеатр «Космик», магазин «Читай-город» и супермаркет «Перекресток». Все остальные магазины начнут работу со 2 января.

- Большой театр не будет работать только 1 января, все остальные новогодние дни – работаем. Но на представления в начале января уже нет билетов, - сказали в Большом театре.

Рассола нет, есть огурцы

Примут посетителей в кофейне «Шоколадница» на Тверской, 19А только с 14.00, а на Тверской, 27 – в любое время (работает круглосуточно). Кушать сладкое и не беспокоиться о фигуре советуют в кафе «Андерсон».

- Сеть наших кафе будет работать частично. Не откроются 1 января заведения в ТЦ Гагаринский, на Бауманской, а остальные откроются с 14.00, - рассказала администратор сети кафе «Андерсон».

- Рассола у нас в меню нет, но соленые огурчики и домашнюю свиную колбасу предложим. Сало 1 января тоже будет, но не украинское, а рязанское, - рассказали в Корчме Тарас Бульба на Пятницкой. – Откроемся, как обычно, в 12.00.

- Пельмешки, шпроты, борщ, как у вашей мамы – все будем готовить даже 1 января с 12.00. А еще предложим фиалковую, грейпфрутовую, ежевичную с вереском настойки. Да, и просто рюмку водки, если надо, - рассказали в рюмочной Григория Лепса «Рюмка водки».

Без чая москвичи точно не останутьсяФото: Иван ВИСЛОВ

На коньки становитесь

Работать после новогодней ночи будут и столичные катки, в частности в Парке Горького, Сокольниках. Каток в саду «Эрмитаж» откроется в 14.00, а цена билета будет – 350 рублей.

- Каток на ВДНХ также будет работать 1 января. Стоимость входного билета на сеанс с 15.00 до 23.00 для взрослых составит 750 рублей, а для детей от 3 до 8 лет на детскую площадку – 300 рублей, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Метро и автобусы

Парковка в праздники будет бесплатной. С 1 по 8 января включительно можно ставить машину на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства города. Метро и МЦК будут перевозить пассажиров и 1 января – ни одна станция не закроется в новогоднюю ночь, а значит можно смело идти в метро в любое время.

С 1 по 8 января включительно можно ставить машину на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства городаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- По 98 маршрутам в новогоднюю ночь транспорт закончит развозить пассажиров в 03.30, но еще по 59 работа продолжится в круглосуточном режиме. Интервал движения составит 25–30 минут. За изменениями в расписании движения транспорта на конкретных маршрутах можно следить на сайте ГУП «Мосгортранс», - сообщили в мэрии Москвы.

КСТАТИ

- отделения «Почты России», за исключением главных, 1, 2 и 7 января не будут работать. В праздничные дни не будет осуществляться доставка посылок, периодических печатных изданий и выемка корреспонденции;

- поликлиники с 1 по 8 января будут работать с 9.00 до 16.00. При этом травмпункты будут работать круглосуточно;

- 1 января дворцы бракосочетания будут закрыты. В последующие новогодние дни будут работать по специальному графику: со 2 по 4 января – регистрация смерти, 5 и 6 января – регистрация рождения, смерти. К привычному графику работы ЗАГСы вернутся 9 января.