Рождественские праздники 2018 в Москве: Колядки, десерты из разных стран и театральный квест

7 Янв. 2018 2018-01-06T23:04:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 7 января, все желающие могут встретить Рождество на зимних ярмарках в центре столицы. Везде будут проходить бесплатные концерты и мастер-классы, рождественские спектакли. Мы выбрали самые интересные события Рождественских праздников в Москве.

ТВЕРСКАЯ ПЛОЩАДЬ

На этой площадке дети получат настоящий рождественский подарок во время каникул. Впервые в Москве пройдут гастроли финского театра муми-троллей Moomintroll and Little My (Финляндия).

Два дня, 6 и 7 января, муми-тролли дадут несколько интерактивных спектаклей на Тверской площади:

- в 14.00 и в 17.00 - специальная постановка по мотивам русских сказок для Рождества на Тверской площади «Сказка о добром молодце и рождественской звезде»;

- в 19.00 - спектакль «Рождественские колядки». Зрители увидят русское рождественское гулянье, послушают песни, узнают о святочных играх. Под занавес - театрализованное шествие во внутреннем дворе.

УЛИЦА РОЖДЕСТВЕНКА

На «Фабрике подарков» 7 января в 15.00 для юных гостей фестиваля пройдет мастер-класс «Рождественские ангелы». Детей научат создавать традиционный символ Рождества из натуральных материалов. Каждый ребенок сможет сделать маленького и трогательного рождественского ангела. В программе - любимые рождественские истории, сказки и легенды.

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ

В «Школе хороших манер» 7 января в 12.00 и в 14.00 проведут мастер-класс «Рождественские колядки». Дети выучат интересные колядки, стихи и песни, посвященные Рождеству.

В 17.00 - мастер-класс «Рождественский фонарик». Участники узнают новогоднюю примету, благодаря, которой сбываются желания. Под руководством преподавателя дети создадут и украсят фонарик в стиле девятнадцатого века.

ГОГОЛЕВСКИЙ БУЛЬВАР

В новогодние и рождественские праздники на этой фестивальной площадке возле храма Христа Спасителя на Гоголевском бульваре напомнят о традиции рождественской благотворительности. Здесь открылась торговля товарами старинных монастырей, благотворительных обществ и храмов.

Главными украшениями ярмарки стали нарядная елка и рождественский вертеп – кукольный театр. На фестиваль можно приходить с понедельника по четверг с 11.00 до 20.00, в пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни - с 10.00 до 22.00.

СМОЛЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Возле станции метро «Смоленская», во 2-м Николощеповском переулке два дня, 6 и 7 января, можно побывать на бесплатных уличных спектаклях. Афиша выглядит так:

6 января, суббота

- 17.00 – 18.00 - спектакль «Снеговик и его команда» с артистами театра «Снежные люди»;

- 18.00 – 19.00 - спектакль «Под новогодним небом» от театра «СоЛу»;

- 19.00 – 20.00 - спектакль «Кукла по имени Счастье» с артистами театра Натальи Гриневой.

7 января, воскресенье

- 17.00 – 18.00 - спектакль «Космический Новый год» от театра «Эскизы в пространстве»;

- 18.00 – 19.00 - спектакль «В поисках снега» с артистами театра «Пульсар»;

- 19.00 – 20.00 - спектакль «Новогодний беспредел» от театра Holiday.

Для любителей селфи на этой площадке поставили арт-конструкцию «У камина». А световая композиция «Венский вальс» составлена из сияющих фигур танцоров.

Для любителей селфи на армарках будут все условияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КУЛИНАРЫ НА ПРОФСОЮЗНОЙ

Весь день 7 января в кулинарной студии на Профсоюзной, 41 новички вместе с мастерами-кондитерами будут готовить рождественские десерты разных стран мира. Занятия проводятся с 12.00 до 18.45.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Идем за сладкими призами и билетами в кино

На 19 праздничных площадках в дни фестиваля «Путешествие в Рождество» проходит традиционный квест. В этот раз его посвятили театру. Для победителей готовы 80 тысяч подарков - билеты в кино, сувениры с символикой фестиваля и сладкие новогодние призы.

Специальные квест-шале работают на девяти ярмарках в центре Москвы и на десяти - в остальных округах (см. список ниже). Если хотите попасть в театральное путешествие, сначала в любом квест-шале оформите паспорт участника. А потом – идем по ярмаркам и отвечаем на вопросы о театре.

За правильные ответы на вопросы викторины и успешное выполнение практических заданий игроки будут получать золотые монеты и печати в паспорт. Накопленные бонусы можно потратить в рождественских магазинах фестиваля на подарок себе, любимому. Один магазин - на Тверском бульваре около памятника Тимирязеву, второй - на Профсоюзной улице, вл. 41.

Квест-шале разместились на таких площадках фестиваля:

Центральный округ

площадь Революции;

улица Рождественка, вл. 6;

Камергерский переулок (около кафе «Академия»);

улица Арбат, д. 19;

Тверской бульвар (около памятника Тимирязеву);

улица Земляной Вал, д. 37 (около станции метро «Чкаловская»);

Лермонтовская площадь (около станции метро «Красные Ворота»);

улица Зацепский Вал, вл. 4, стр. 2;

2-й Николощеповский переулок (около станции метро «Смоленская»).

Восточный округ

Городецкая улица, д. 14.

Западный округ

Ярцевская улица, д. 21 (около кинотеатра «Брест»).

Северный округ

Новопесчаная улица, вл. 12.

Северо-Восточный округ

улица Хачатуряна, вл. 13.

Северо-Западный округ

Строгинский бульвар, вл. 9.

Южный округ

Кировоградская улица, вл. 14.

Юго-Восточный округ

улица Маршала Чуйкова, вл. 3.

Юго-Западный округ

улица Профсоюзная, вл. 41.

Зеленоград

площадь Юности.

Новая Москва

г. Троицк, Сиреневый бульвар, вл. 1.