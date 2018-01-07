Рождественские праздники 2018 в Москве: Колядки, десерты из разных стран и театральный квест
В воскресенье, 7 января, все желающие могут встретить Рождество на зимних ярмарках в центре столицы. Везде будут проходить бесплатные концерты и мастер-классы, рождественские спектакли. Мы выбрали самые интересные события Рождественских праздников в Москве.
ТВЕРСКАЯ ПЛОЩАДЬ
На этой площадке дети получат настоящий рождественский подарок во время каникул. Впервые в Москве пройдут гастроли финского театра муми-троллей Moomintroll and Little My (Финляндия).
Два дня, 6 и 7 января, муми-тролли дадут несколько интерактивных спектаклей на Тверской площади:
- в 14.00 и в 17.00 - специальная постановка по мотивам русских сказок для Рождества на Тверской площади «Сказка о добром молодце и рождественской звезде»;
- в 19.00 - спектакль «Рождественские колядки». Зрители увидят русское рождественское гулянье, послушают песни, узнают о святочных играх. Под занавес - театрализованное шествие во внутреннем дворе.
УЛИЦА РОЖДЕСТВЕНКА
На «Фабрике подарков» 7 января в 15.00 для юных гостей фестиваля пройдет мастер-класс «Рождественские ангелы». Детей научат создавать традиционный символ Рождества из натуральных материалов. Каждый ребенок сможет сделать маленького и трогательного рождественского ангела. В программе - любимые рождественские истории, сказки и легенды.
ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
В «Школе хороших манер» 7 января в 12.00 и в 14.00 проведут мастер-класс «Рождественские колядки». Дети выучат интересные колядки, стихи и песни, посвященные Рождеству.
В 17.00 - мастер-класс «Рождественский фонарик». Участники узнают новогоднюю примету, благодаря, которой сбываются желания. Под руководством преподавателя дети создадут и украсят фонарик в стиле девятнадцатого века.
ГОГОЛЕВСКИЙ БУЛЬВАР
В новогодние и рождественские праздники на этой фестивальной площадке возле храма Христа Спасителя на Гоголевском бульваре напомнят о традиции рождественской благотворительности. Здесь открылась торговля товарами старинных монастырей, благотворительных обществ и храмов.
Главными украшениями ярмарки стали нарядная елка и рождественский вертеп – кукольный театр. На фестиваль можно приходить с понедельника по четверг с 11.00 до 20.00, в пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни - с 10.00 до 22.00.
СМОЛЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Возле станции метро «Смоленская», во 2-м Николощеповском переулке два дня, 6 и 7 января, можно побывать на бесплатных уличных спектаклях. Афиша выглядит так:
6 января, суббота
- 17.00 – 18.00 - спектакль «Снеговик и его команда» с артистами театра «Снежные люди»;
- 18.00 – 19.00 - спектакль «Под новогодним небом» от театра «СоЛу»;
- 19.00 – 20.00 - спектакль «Кукла по имени Счастье» с артистами театра Натальи Гриневой.
7 января, воскресенье
- 17.00 – 18.00 - спектакль «Космический Новый год» от театра «Эскизы в пространстве»;
- 18.00 – 19.00 - спектакль «В поисках снега» с артистами театра «Пульсар»;
- 19.00 – 20.00 - спектакль «Новогодний беспредел» от театра Holiday.
Для любителей селфи на этой площадке поставили арт-конструкцию «У камина». А световая композиция «Венский вальс» составлена из сияющих фигур танцоров.
Для любителей селфи на армарках будут все условияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
КУЛИНАРЫ НА ПРОФСОЮЗНОЙ
Весь день 7 января в кулинарной студии на Профсоюзной, 41 новички вместе с мастерами-кондитерами будут готовить рождественские десерты разных стран мира. Занятия проводятся с 12.00 до 18.45.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Идем за сладкими призами и билетами в кино
На 19 праздничных площадках в дни фестиваля «Путешествие в Рождество» проходит традиционный квест. В этот раз его посвятили театру. Для победителей готовы 80 тысяч подарков - билеты в кино, сувениры с символикой фестиваля и сладкие новогодние призы.
Специальные квест-шале работают на девяти ярмарках в центре Москвы и на десяти - в остальных округах (см. список ниже). Если хотите попасть в театральное путешествие, сначала в любом квест-шале оформите паспорт участника. А потом – идем по ярмаркам и отвечаем на вопросы о театре.
За правильные ответы на вопросы викторины и успешное выполнение практических заданий игроки будут получать золотые монеты и печати в паспорт. Накопленные бонусы можно потратить в рождественских магазинах фестиваля на подарок себе, любимому. Один магазин - на Тверском бульваре около памятника Тимирязеву, второй - на Профсоюзной улице, вл. 41.
Квест-шале разместились на таких площадках фестиваля:
Центральный округ
площадь Революции;
улица Рождественка, вл. 6;
Камергерский переулок (около кафе «Академия»);
улица Арбат, д. 19;
Тверской бульвар (около памятника Тимирязеву);
улица Земляной Вал, д. 37 (около станции метро «Чкаловская»);
Лермонтовская площадь (около станции метро «Красные Ворота»);
улица Зацепский Вал, вл. 4, стр. 2;
2-й Николощеповский переулок (около станции метро «Смоленская»).
Восточный округ
Городецкая улица, д. 14.
Западный округ
Ярцевская улица, д. 21 (около кинотеатра «Брест»).
Северный округ
Новопесчаная улица, вл. 12.
Северо-Восточный округ
улица Хачатуряна, вл. 13.
Северо-Западный округ
Строгинский бульвар, вл. 9.
Южный округ
Кировоградская улица, вл. 14.
Юго-Восточный округ
улица Маршала Чуйкова, вл. 3.
Юго-Западный округ
улица Профсоюзная, вл. 41.
Зеленоград
площадь Юности.
Новая Москва
г. Троицк, Сиреневый бульвар, вл. 1.
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