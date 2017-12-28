Стать героем на квесте «Елка Победы»

28 Дек. 14:25 2017-12-28T14:38:58+03:00

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Необычный новогодний квест для детей подготовили в Музее Победы на Поклонной горе. Ежедневно до 8 января 2017 года дети младшего школьного возраста смогут попасть на «Елку Победы» и почувствовать себя настоящими героями.

- Совершить познавательное путешествие-квест по экспозиции Музея Победы смогут дети старше 6 лет, - уточнили в пресс-службе Музея Победы.

Сам квест - своеобразная машина времени. Дети увидят, как отмечали Новый год на фронте, в тылу и в первые десятилетия после Великой Победы. Им расскажут, что традиция праздновать ярко и широко возродилась только в декабре 1944 года, когда линия фронта перешла границу Советского Союза.

Во время квеста детвора пройдет шесть диорам Музея Победы, которые рассказывают о главных событиях Великой Отечественной войны. Юных участников разделят на отряды, раздадут военные тайны и попросят выполнить секретные миссии. При этом ребята сами решат, кто будет партизаном, а кто разведчиком.

При всей патриотичности и исторической составляющей квеста, детишек ждет и праздничная елка с Дедом Морозом. И, конечно, же не обойдется без новогодних подарков — их получат все участники.

- Подарок будет практически фронтовым. Это сумка-рюкзак, пилотка со звездочкой, медаль за участие, банка солдатской каши и банка тушенки и, конечно, конфеты, - рассказали в Музее Победы.

ГДЕ: Братьев Фонченко, 10. Ближайшая станция метро «Парк Победы».

КОГДА: ежедневно до 8 января. Сеансы: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00.

СТОИМОСТЬ: 1500 рублей (детский+сопровождающий).