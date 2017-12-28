2017-12-28T18:26:51+03:00
Общество

Мужчина открыл стрельбу в Химках из-за упавшего на его дом дерева

Возмущенные вырубкой леса местные жители устроили пикет, на котором произошла потасовка с рабочими
Дина КАРПИЦКАЯkp_ru_msk
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К месту происшествия выехали сотрудники полиции, проводится проверкаК месту происшествия выехали сотрудники полиции, проводится проверкаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жители Химок опять сражаются за лес. В результате потасовки между активистами и представителями застройщика один из митингующих, житель соседнего дома, выстрелил из пневматического оружия. Дело в том, что незаконно вырубаемое дерево упало на его дом.

Известно, что все это произошло около 9:30 в районе Сходня на пересечении 2-го Чапаевского и 1-го Дачного переулков (городской округ Химки состоит из нескольких районов). Здесь уже давно идет борьба за вековые сосны — единственный клочок зелени среди новостроек.

Общественные слушания по данному участку проходили еще в 2014 году, тогда же администрация согласовала проект строительства очередного панельного небоскреба. Но позже Арбитражный суд запретил строительство в этом месте. Дело в том, что шум от самолетов (в непосредственной близости находится аэропорт «Шереметьево») значительно превышает все допустимые нормы. Подтвердил решение арбитража и Верховный суд. Но Минстрой МО в августе 2017 все же выдал некому ООО «Стройгрупп» разрешение на строительство.

И снова эко-активисты и местные жители стали караулить стройплощадку, всячески препятствую незаконной застройке. Как стало известно «КП», за свои вековые сосны жители Сходни просили и главу города — Дмитрия Волошина. Но 28 декабря 2017 рабочие с самого утра стали вырубать старинные деревья. Возмущенные жители устроили пикет. «В Химках за 10 лет не построено ни одной дороги и не посажено ни одного сквера, зато возвели миллионы квадратных метров жилья, - возмущались люди. - Оставьте нам хоть этот островок зелени».

Но застройщики применили к жителям силу: брызгали из газовых баллончиков, расталкивали жителей, одну женщину грубо прижали листами профнастила. Пока одни отталкивали, другие продолжали вырубать деревья.

За конфликтом из своего дома, находящегося в непосредственной близости от всего происходящего, наблюдал мужчина. И когда одно из деревьев упало ему на участок, проломив забор, он открыл пальбу.

- К месту происшествия выехали сотрудники полиции, проводится проверка, - сообщили «КП» в пресс-службе МВД по МО.

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