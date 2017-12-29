В Москве снова ДТП с автобусом: ЛИАЗ наехал на остановку у метро "Сходненская"

СЕГОДНЯ 10:33 2017-12-29T13:34:17+03:00

На месте происшествия, где рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта на улице Сходненская. ФОТО Сергей Бобылев/ТАСС

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На северо-западе Москвы рейсовый автобус въехал в остановку с людьми. ДТП произошло на Сходненской улице в районе Южное Тушино. Очевидцы сообщают о как минимум двух погибших, но пока что информация уточняется.

На месте работают сотрудники полиции и врачи скорой помощи. ФОТО Сергей Бобылев/ТАСС

«Я насчитал двоих пострадавших (помимо погибших, - Авт.). Мужчина сидит у автобуса, рядом полицейский, второго мужчину помоложе с травмой ног отвели от остановки», - пишет в твиттере пользователь Репвбблика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/633889" frameborder="0"></iframe> Рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице в Москве.В ДТП пострадали три человека, погибших нет

По его словам, водитель находится рядом с автобусом. Он явно в шоковом состоянии, но цел.

Очевидцы сообщают о как минимум двух погибших, эта информация уточняется. ФОТО Сергей Бобылев/ТАСС

- Авария произошла около 9.40, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе московского управления ГИБДД. - Автобус марки ЛИАЗ врезался в автобусную остановку. На текущий момент известно о трёх пострадавших в результате ДТП. По погибшим никакой информации нет.

На месте сейчас работают сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

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Напомним, 25 декабря похожее ДТП произошло у станции метро «Славянский бульвар». Пассажирский автобус той же марки ЛИАЗ выскочил на тротуар и съехал в подземный переход, сбивая людей. Погибли четыре человека, более десяти получили повреждения различной степени тяжести. Сидевший за рулем 58-летний водитель Виктор Тихонов задержан, но арестовать его пока не могут - с сильным повреждением головы он госпитализирован в Боткинскую больницу.