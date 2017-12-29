В Москве снова ДТП с автобусом: ЛИАЗ наехал на остановку у метро "Сходненская"
На северо-западе Москвы рейсовый автобус въехал в остановку с людьми. ДТП произошло на Сходненской улице в районе Южное Тушино. Очевидцы сообщают о как минимум двух погибших, но пока что информация уточняется.
На месте работают сотрудники полиции и врачи скорой помощи. ФОТО Сергей Бобылев/ТАСС
«Я насчитал двоих пострадавших (помимо погибших, - Авт.). Мужчина сидит у автобуса, рядом полицейский, второго мужчину помоложе с травмой ног отвели от остановки», - пишет в твиттере пользователь Репвбблика.
Рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице в Москве.В ДТП пострадали три человека, погибших нет
По его словам, водитель находится рядом с автобусом. Он явно в шоковом состоянии, но цел.
Очевидцы сообщают о как минимум двух погибших, эта информация уточняется. ФОТО Сергей Бобылев/ТАСС
- Авария произошла около 9.40, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе московского управления ГИБДД. - Автобус марки ЛИАЗ врезался в автобусную остановку. На текущий момент известно о трёх пострадавших в результате ДТП. По погибшим никакой информации нет.
На месте сейчас работают сотрудники полиции и врачи скорой помощи.
Изменения в законодательстве о ЖКХ
Напомним, 25 декабря похожее ДТП произошло у станции метро «Славянский бульвар». Пассажирский автобус той же марки ЛИАЗ выскочил на тротуар и съехал в подземный переход, сбивая людей. Погибли четыре человека, более десяти получили повреждения различной степени тяжести. Сидевший за рулем 58-летний водитель Виктор Тихонов задержан, но арестовать его пока не могут - с сильным повреждением головы он госпитализирован в Боткинскую больницу.