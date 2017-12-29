Губернатор Московской области Андрей Воробьёв: Рожайте в Подмосковье

СЕГОДНЯ 10:00 2017-12-29T10:26:51+03:00

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- Андрей Юрьевич, Вы говорили, что еще несколько лет назад жительницы области ездили рожать в Москву. Не доверяли подмосковным роддомам. В этом году в Подмосковье открылось пять перинатальных комплексов. Как это отразится на демографии Московской области?

- Действительно, женщины уезжали: порядка 10 тысяч жительниц области ежегодно ездили рожать в Москву. В этом году нам удалось реализовать большую президентскую программу по строительству центров материнства и детства. Все пять уже открылись – в Коломне, Сергиевом Посаде, Наро-Фоминске, Раменском и Щёлкове. Каждый оснащён на мировом уровне. Там работают лучшие врачи. Мы собрали команды специалистов буквально со всей страны. Вы знаете, это не просто перинатальные центры. Это настоящие центры семьи – где могут получить помощь и те, кто уже ждёт ребёнка, и те, кто о нем пока мечтает.

Андрей Воробьёв и Леонид Рошаль посетили Центр материнства и детства в Сергиевом Посаде.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А роды в таких центрах бесплатны?

- Да, все роды осуществляются в рамках полиса обязательного медицинского страхования. Более того, мощности наших новых центров позволяют принимать рожениц и из других регионов. Так что теперь мы можем смело говорить нашим женщинам: «Рожайте в Подмосковье!»

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«МЫ ДОРОЖИМ ПАРТНЕРСТВОМ С МОСКВОЙ»

- Летом по поручению президента был закрыт полигон «Кучино» в Балашихе»...

- Этот полигон проработал с 1964 года. Президент услышал жителей и не просто дал команду закрыть, но еще и оказал содействие. Из федерального бюджета мы получили половину необходимых средств на рекультивацию – порядка 2 млрд рублей. В марте подрядчик выйдет на объект и приступит к рекультивации. Тема полигона «Кучино» стала по-настоящему народной. Но в самое ближайшее время она должна уйти с повестки. Я очень надеюсь, что в дальнейшем мы с местными жителями будем обсуждать, как облагораживать эту территорию. Мы все делаем, чтобы полигон перестал быть зоной отчуждения и источником беспокойства.

- Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что окажет помощь, чтобы решить вопрос со свалками, которые выработали свой ресурс.

- Мэр подставил плечо. Мэр и его команда. Мы тесно работаем вместе, в том числе, и по утилизации мусора. Сейчас прорабатываем переходный план по решению проблемы мусора. Мы благодарны Москве и дорожим партнерством во всех направлениях.

ЯПОНСКИЙ ОПЫТ И ПИЛОТНЫЕ ГОРОДА

- Недавно вы были в Японии, где, в том числе, изучали опыт мусоросжигательных заводов, которые работают в черте 13-миллионного города Токио не нарушая экологии. Знаю, что они произвели большое впечатление. Может ли Московская область использовать этот японский опыт?

- Более того, мы будем это делать. Заводы в Подмосковье будут строиться именно по японской технологии. Потому что в вопросе цивилизованной утилизации бытового мусора японцы – признанные лидеры. Мы в 60-х годах открывали свалку в Кучино, а они уже начали государственную программу по раздельному сбору мусора и его современной утилизации. В одном только Токио построили двадцать один мусоросжигательный завод, прямо в микрорайонах города. Мы изучали систему экологической безопасности этих заводов. Они безупречны. Но надо признать, что японцы потратили много времени на информирование людей. Теперь по сути каждый японец знает, что такое сжигание мусора, при какой температуре оно проходит, какие вредные вещества образуются, какими фильтрами они улавливаются. И датчики, которые контролируют выбросы, находятся в открытом доступе. Японцы, как известно, сейчас живут дольше всех в мире. Хотя ещё в 60-х из-за проблем с мусором практически утопали в зловонии.

- То есть ключ к решению проблемы мусора – раздельный сбор?

- Я считаю, что да. Нам нужно принимать федеральный закон по раздельному сбору, который должен поощрять тех, кто разделяет мусор, и увеличить тарифы для компаний, которые игнорируют раздельный сбор отходов. Может быть, тогда они будут готовы обеспечивать людям условия для раздельного сбора мусора.

Мы должны создать систему контейнерного сбора, которая обеспечит результативность этой работы. И начинать нужно с двух минимум ведер на кухне в каждом доме. Раздельный сбор мусора предполагает утилизацию в мусоропровод только органики. Все это нужно отделять. В общем, есть ряд организационных моментов, которые мы должны пройти.

Но это вполне реально. У нас в Мытищах раздельный сбор мусора уже достаточно успешно работает. Уже 13 городов Подмосковья включились в программу во второй половине 2017 года.

ЦЕЛЬ - ТРИЛЛИОН

- В этом году очень много говорилось о привлечении инвестиций в Подмосковье. Чтобы рассказать предпринимателям из других стран о преимуществах региона, вы проводите роуд-шоу - выездные презентации. В 2017-м они прошли в странах Европы и в Азии. Как оцениваете эффективность этого формата?

- Бюджет Московской области – второй по объёму среди регионов России. Но нам есть куда стремиться: он почти в четыре раза меньше, чем у Москвы. Для качественного прорыва в социальной сфере нам нужен более весомый бюджет. Цель, к которой мы стремимся – триллион рублей в год. (Сейчас - около 570 млрд. рублей, - Авт.)

Поэтому экономике мы придаем огромное значение. Практически в каждом муниципалитете создали специальные площадки, индустриальные парки. Их задача - привлечь инвесторов на все готовое: газ, электричество, канализация, дороги. Мы развеяли миф по поводу дорогой земли в Подмосковье. Если ты инвестируешь, вкладываешь в экономику региона миллиарды рублей, ты имеешь право претендовать на бесплатное получение земли под производство. У нас есть очень гибкая система налоговых льгот. Чтобы рассказывать о наших преимуществах, мы создали специальную группу, которая активно ездит и проводит роуд-шоу в ведущих странах мира. Германия, Франция, Италия, Япония, Южная Корея, Сингапур, Китай. И это дает результат: мы видим большой интерес со стороны иностранного бизнеса.

Андрей Воробьёв на церемонии закладки камня в строительство завода «Мерседес», Солнечногорский район.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Какие инвестиционные проекты 2017 года вы выделили бы в первую очередь?

- Первый – это завод «Мерседес», который начали строить в Солнечногорском районе. Машины здесь станут выпускать уже в 2019 году. Сейчас очень активно растет сельское хозяйство. Благодаря федеральным программам у нас тепличное хозяйство развивается быстрыми темпами. По производству овощей закрытого грунта по предварительным итогам Подмосковье переместится с 13-го на 6-е место в стране. В-третьих – нас радуют японские компании. Они сейчас активно размещают свои производства в Подмосковье. Строят автомобильный завод в Химках. Есть фармацевтические проекты – что очень важно в плане импортозамещения. Есть большие проекты по производству медицинского оборудования – свои локации открыли «Дженерал Электрик» и «Филипс». В общей сложности мы в этом году сдаем 50 новых предприятий.

«ДИСКУССИИ - ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

- Часто бываю в разных городах Подмосковья, видно, что область сильно меняется в лучшую сторону. Это касается и ЖКХ, и благоустройства. Жители участвуют в обсуждении планов по благоустройству?

- Обязательно. Например, у нас есть новая, но уже ставшая народной программа «Мой подъезд». По ней мы в этом году отремонтировали 30 тысяч подъездов. В некоторых случаях подъезд ремонтировался впервые с момента сдачи дома в 70-х годах. За три года мы закончим ремонт всех подъездов области – там, где это необходимо. Мы никогда бы не смогли «сдвинуть» эту программу, если бы не жители, если бы не управдомы, которые вовлечены в эту работу, обсуждают цвет краски, какой должен быть почтовый ящик, какая плитка на полу, какие светильники… И только потом начинаются работы. В приёмке подъездов также участвуют наши жители, а управдом ставит свою подпись в окончательном акте.

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Аналогично – с благоустройством дворов, парков, скверов. В этом году Подмосковье вошло в тройку лидеров рейтинга ОНФ по участию жителей в формировании программ благоустройства. В Московской области активное гражданское общество. Порой идут непростые дискуссии, но это единственно верный путь.

Программу ремонта дорог мы тоже формируем с учётом голосования жителей на портале «Добродел». (областной портал жалоб и предложений, - Авт.). Те дороги, по которым было больше всего заявок, ставили в план в первую очередь. «Добродел» также позволяет сфотографировать яму и моментально подать заявку на её ремонт нашим дорожным службам. И её отремонтируют в самый короткий период.

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- Я как житель Москвы могу сфотографировать яму по пути на дачу – и она попадёт в «Добродел»?

- Да, Вам просто нужно зарегистрироваться в «Доброделе» и у вас будет возможность проконтролировать результат по всем проблемам, которые волнуют жителя: дворы, мусор, благоустройство.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

«ХОТЕЛИ БЫ ИМЕТЬ СТОЛЬКО ТУРИСТОВ, КАК У МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

- В Подмосковье много мест, которые связаны со знаменитыми событиями, эпохами, историческими личностями. Есть, что посмотреть. Чем больше хороших дорог - тем больше туристов. Область готова к увеличению туристических потоков?

- Мы хотели бы, чтобы к нам приезжало столько туристов, как у Москвы и Санкт-Петербурга, но для этого нужно создать условия. В первую очередь, гостиницы на любой кошелек, рестораны, кафе. У нас существует специальная программа по строительству гостиниц. Коломна, Сергиев Посад, Звенигород, Истра - везде, где есть исторические или природные достопримечательности, мы софинансируем строительство гостиниц. Если вы хотите построить гостиницу в туристических зонах Подмосковья, знайте: из регионального бюджета вам будет компенсировано до 25% капитальных затрат.

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- В Московской области в новогодние праздники пройдет большое количество различных мероприятий. Это тоже привлекает много туристов. Московских-то уж точно. У вас большая семья, шестеро детей, вы с ними уже наметили какие-то планы на эти праздники? Можете что-то порекомендовать?

- Для нас Новый год – это традиционно семейный праздник, как и для всех россиян. В Московской области много мест, где можно покататься на коньках, на лыжах, на санках. Многим нравится так проводить время со своими детьми. Например, у нас в Одинцово есть великолепная лыжная трасса. 31 декабря там будет массовый забег, который каждый год проводится еще с 1969 года. Я по мере возможности вместе со своей семьей буду принимать в этом участие. Но на самом деле в Новый год у меня есть возможность просто погулять по лесу и покатать на санках двоих своих самых маленьких детей. Всех шестерых я на санках уже не потяну, сил не хватит. (Смеется).

Ну и ещё собираюсь на пару дней съездить в Сибирь, поохотиться с друзьями в мужской компании. Там сейчас как раз сезон в разгаре.

Хочу поблагодарить весь коллектив Комсомольской Правды. Читаю Вашу газету с удовольствием. Мира, добра и новых успехов вам в новом году!