Катки Москвы 2018: список самых модных и современных катков

3 Янв. 2018 2017-12-29T13:44:03+03:00

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Научиться делать пируэты и фонарики, провести свидание в волшебной атмосфере, согреться глинтвейном — в столице последние годы катки становятся самой любимой зимней забавой. И даже, если еще нет снега, а температура выше нуля, то кататься все равно есть где – в Москве много искусственных катков. Выбирайте ближайший возле своего дома и катайтесь всей семьей. «КП» предлагает список самых модных и современных катков.

Катки

1 Парк по Ангарской улице

вход бесплатный

часы работы 10.00-22.00

стоимость проката 200 рублей в час

2 Лианозовский парк

вход бесплатный

часы работы 10.00-22.00

стоимость проката 200 рублей в час

3 Северное Тушино

вход бесплатный

часы работы 11.00-22.00

проката нет

4 Парк Северный Речной вокзал

вход 100-150 рублей

часы работы 9.00-22.00

стоимость проката 150 рублей в час

5 Бабушкинский парк

вход 250 рублей

часы работы 11.00-22.00

стоимость проката 150 рублей в час

6 ВДНХ

вход 400-800 рублей

часы работы с 10.00 до 23.00

стоимость проката 150 рублей

Декабрь 2017 года, катание на льду парка ВДНХ.Фото: Михаил ФРОЛОВ

7 Парк Дубки

вход бесплатный

часы работы 10.00-22.00

стоимость проката 200 рублей в час

8 Ростовский акведук

вход бесплатный

часы работы 10.00-22.00

проката нет

9 Парк Воровского

вход бесплатный

часы работы 10.00-22.00

стоимость проката 200 рублей в час

10 Сокольники

вход+прокат коньков 300 рублей

часы работы 10.00-0.00

11 Красная площадь

вход 200-400 рублей

часы работы 10.00-23.30

стоимость проката от 300 рублей

Посетители Гум-катка на Красной площади.Фото: Евгения ГУСЕВА

12 Сад Эрмитаж

вход 250-350 рублей

часы работы 10.00-23.00

стоимость проката 200 рублей

13 Измайловский парк

вход 250-350 рублей

часы работы 11.00-23.00

стоимость проката 200 рублей

14 Парк Красная Пресня

вход бесплатный

часы работы 10.00-23.00

стоимость проката 200 рублей

15 Таганский парк

вход 200-300 рублей

часы работы 11.00-23.00

стоимость проката 250 рублей в час

16 Парк у прудов «Радуга»

вход бесплатный

часы работы круглосуточно

нет проката

17 Сад имени Баумана

вход бесплатный

часы работы 10.00-23.00

стоимость проката 200 рублей

18 Перовский парк

вход бесплатный

часы работы круглосуточно

стоимость проката 200 рублей

19 Усадьба Люблино

вход бесплатный

часы работы 9.00-21.00

стоимость проката 250 рублей

20 Фили

вход бесплатный

часы работы 10.00-22.00

стоимость проката 250 рублей

21 Парк Горького

вход+прокат коньков 300-800 рублей

часы работы 10.00-23.00

22 Парк 850-летия Москвы

вход 150 рублей

часы работы 10.00-22.00

стоимость проката 200 рублей

23 Парк имени Артема Боровика

вход 150-250 рублей

часы работы 10.00-22.00

стоимость проката 200 рублей

24 Усадьба Воронцово

вход 150 рублей

часы работы 11.00-20.00

проката нет

25 Коломенское

вход 200 рублей

часы работы 12.00-22.00

стоимость проката 250 рублей

26 Парк 50-летия Октября

вход бесплатный

часы работы 10.00-22.00

стоимость проката 150-200 рублей

27 Парк Никулино

вход бесплатный

часы работы 10.00-22.00

стоимость проката 150-200 рублей