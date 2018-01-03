Катки Москвы 2018: список самых модных и современных катков
Научиться делать пируэты и фонарики, провести свидание в волшебной атмосфере, согреться глинтвейном — в столице последние годы катки становятся самой любимой зимней забавой. И даже, если еще нет снега, а температура выше нуля, то кататься все равно есть где – в Москве много искусственных катков. Выбирайте ближайший возле своего дома и катайтесь всей семьей. «КП» предлагает список самых модных и современных катков.
Катки
1 Парк по Ангарской улице
вход бесплатный
часы работы 10.00-22.00
стоимость проката 200 рублей в час
2 Лианозовский парк
вход бесплатный
часы работы 10.00-22.00
стоимость проката 200 рублей в час
3 Северное Тушино
вход бесплатный
часы работы 11.00-22.00
проката нет
4 Парк Северный Речной вокзал
вход 100-150 рублей
часы работы 9.00-22.00
стоимость проката 150 рублей в час
5 Бабушкинский парк
вход 250 рублей
часы работы 11.00-22.00
стоимость проката 150 рублей в час
6 ВДНХ
вход 400-800 рублей
часы работы с 10.00 до 23.00
стоимость проката 150 рублей
Декабрь 2017 года, катание на льду парка ВДНХ.Фото: Михаил ФРОЛОВ
7 Парк Дубки
вход бесплатный
часы работы 10.00-22.00
стоимость проката 200 рублей в час
8 Ростовский акведук
вход бесплатный
часы работы 10.00-22.00
проката нет
9 Парк Воровского
вход бесплатный
часы работы 10.00-22.00
стоимость проката 200 рублей в час
10 Сокольники
вход+прокат коньков 300 рублей
часы работы 10.00-0.00
11 Красная площадь
вход 200-400 рублей
часы работы 10.00-23.30
стоимость проката от 300 рублей
Посетители Гум-катка на Красной площади.Фото: Евгения ГУСЕВА
12 Сад Эрмитаж
вход 250-350 рублей
часы работы 10.00-23.00
стоимость проката 200 рублей
13 Измайловский парк
вход 250-350 рублей
часы работы 11.00-23.00
стоимость проката 200 рублей
14 Парк Красная Пресня
вход бесплатный
часы работы 10.00-23.00
стоимость проката 200 рублей
15 Таганский парк
вход 200-300 рублей
часы работы 11.00-23.00
стоимость проката 250 рублей в час
16 Парк у прудов «Радуга»
вход бесплатный
часы работы круглосуточно
нет проката
17 Сад имени Баумана
вход бесплатный
часы работы 10.00-23.00
стоимость проката 200 рублей
18 Перовский парк
вход бесплатный
часы работы круглосуточно
стоимость проката 200 рублей
19 Усадьба Люблино
вход бесплатный
часы работы 9.00-21.00
стоимость проката 250 рублей
20 Фили
вход бесплатный
часы работы 10.00-22.00
стоимость проката 250 рублей
21 Парк Горького
вход+прокат коньков 300-800 рублей
часы работы 10.00-23.00
22 Парк 850-летия Москвы
вход 150 рублей
часы работы 10.00-22.00
стоимость проката 200 рублей
23 Парк имени Артема Боровика
вход 150-250 рублей
часы работы 10.00-22.00
стоимость проката 200 рублей
24 Усадьба Воронцово
вход 150 рублей
часы работы 11.00-20.00
проката нет
25 Коломенское
вход 200 рублей
часы работы 12.00-22.00
стоимость проката 250 рублей
26 Парк 50-летия Октября
вход бесплатный
часы работы 10.00-22.00
стоимость проката 150-200 рублей
27 Парк Никулино
вход бесплатный
часы работы 10.00-22.00
стоимость проката 150-200 рублей