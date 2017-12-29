Погода на 29 - 30 декабря: Москву накрыл плотный туман

29 Дек. 13:30 2017-12-29T14:13:30+03:00

Туман над Москвой не развеется как минимум до утра субботы. Фото: Андрей РЯБЦЕВ

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В последний рабочий день 2017 года, 29 декабря, Москву накрыл плотный туман. В белой пелене - и центр столицы, и самые загруженные автотрассы: Третье кольцо, Садовое...

- Да, туман наблюдается во всем городе, а также во всех аэропортах столицы, - рассказала "Комсомолке" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Самый плотный туман в Новой Москве, там видимость на дорогах составляет всего 200 - 300 метров, в других районах около 500 метров. Водителям стоит быть особенно внимательными.

Туман над Москвой не развеется как минимум до утра субботы, 30 декабря, прогнозируют синоптики.

- Туман бывает двух видов - радиационный (он образуется из-за конденсации влаги при понижении температуры воздуха) и адвективный (когда на сравнительно холодную землю опускаются более теплые воздушные массы). Сейчас на Москву опустился адвективный туман, - объясняет Татьяна Позднякова. - Хотя и у нас аномально тепло, но воздух, который приходит с юга, совсем теплый и очень влажный.

Теплые воздушные массы несут не только туманы, но и температурный рекорд. В пятницу, 29 декабря, в течение дня воздух в столице может прогреться до +4 градусов. Пока максимум для этого дня +3,7 градуса.

В субботу, 30 декабря, и в воскресенье, 31 декабря, днем +1...+3 градуса. В новогоднюю ночь подморозит, но едва-едва, до -1...-2 градусов. А в первые дни 2018 года оттепель продолжится: 1,2 и 3 января +3...+4 градуса.