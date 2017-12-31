2017-12-31T11:31:21+03:00
Происшествия

Ревнивец выследил свою экс-подружку с новым ухажёром и расстрелял обоих

Состоянии обоих раненых медики оценивают как тяжелое
Василиса НИКОЛАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments27
Инцидент произошёл вечером с 30-го декабря в одном из баров на улица Никольская, в пяти минутах от Кремля.Инцидент произошёл вечером с 30-го декабря в одном из баров на улица Никольская, в пяти минутах от Кремля.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Инцидент произошёл вечером с 30-го декабря в одном из баров на улица Никольская, в пяти минутах от Кремля.

Пара: 23-летняя девушка и 29-летний мужчина мирно отдыхали в заведении на Никольская-15/1. В этот предпраздничный вечер везде, в том числе и в этом баре было многолюдно.

- Мы сидели в соседнем зале, когда вдруг услышали выстрелы. Их было штук 6, не меньше, - рассказала очевидица происходящего в интервью телеканалу «РЕН-ТВ».

Больше всего досталось девушке - пули попали ей в голову. Медики нашли ее без сознания. Мужчине же выстрелы пришлись в ногу. Оба госпитализированы в Институт скорой помощи им. Склифосовского. Состоянии обоих раненых медики оценивают как тяжелое.

И пока ехали полиция и «скорая помощь» нападавший, а им оказался 26-летний уроженец Республики Марий Эл, скрылся в неизвестном направлении. Тут же был объявлен розыск.

Пойман преступник был через 6 часов в глубоком Подмосковье.

- В воскресенье в 5.40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений мужчине, - значится на официальном сайте МВД Москвы. - В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи.

По неофициальным данным ревнивец пытался покончить с собой, но полицейские предотвратили попытку.

В ближайшее время будут приняты соответсвующие процессуальные меры. Скорее всего из больницы парень отправится сразу в СИЗО.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Москве перед Новым годом работает более 150 магазинов пиротехники
В ночь с 3 на 4 января москвичи смогут увидеть мощный звездопад
В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину
В московских парках завершена подготовка к Новому году
На юге Москвы загорелся автосервис
В Подмосковье задержаны вымогавшие деньги лжецелительниц
В новогодние праздники в Москве около 80 музеев будут работать бесплатно
В Подмосковье в салоне сотовой связи задержали грабителя с пистолетом
Эксперты ожидают максимальную загрузку дорог 26 декабря
Во Внуково задержали пассажира с раритетной картиной
Московский парк «Зарядье» начали украшать к Новому году
Три станции Замоскворецкой линии московского метро закроют 23 и 24 декабря
Телефонный мошенник, шантажировавший пенсионеров, задержан в Подмосковье
Новогодние фейерверки в Москве запустят на 36 площадках
В Москве на станции метро «Октябрьская» пассажира чуть не затянуло эскалатором
Двух грабителей задержали по горячим следам в Подмосковье
В столичных автобусах с 1 января отменят проход по туриникетам
В Москве открылись елочные базары
95 процентов магазинов в России занижают цены на сигареты
В Ясенево дворник баловался петардой и обжег себе веко
В «Домодедово» задержали более тонны живых раков
Москву накроют тропические ливни и жара
В новогодние праздники московские кинотеатры бесплатно покажут сказки и мультфильмы
Каждый пятый абонент Tele2 в Москве перешел в сеть оператора со своим номером
В Подмосковье электричка сбила мужчину и ребенка
На дорожных стройках Москвы выявлено боле 4 тысяч нарушений
В подмосковном ДТП погибла 88-летняя женщина
В Москве три станции Замоскворецкой линии метро закроются для пассажиров 16 и 17 декабря
В Москве планируют открыть 10 новых станций метро в 2018 году