Ревнивец выследил свою экс-подружку с новым ухажёром и расстрелял обоих

СЕГОДНЯ 11:10 2017-12-31T11:31:21+03:00

Инцидент произошёл вечером с 30-го декабря в одном из баров на улица Никольская, в пяти минутах от Кремля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Инцидент произошёл вечером с 30-го декабря в одном из баров на улица Никольская, в пяти минутах от Кремля.

Пара: 23-летняя девушка и 29-летний мужчина мирно отдыхали в заведении на Никольская-15/1. В этот предпраздничный вечер везде, в том числе и в этом баре было многолюдно.

- Мы сидели в соседнем зале, когда вдруг услышали выстрелы. Их было штук 6, не меньше, - рассказала очевидица происходящего в интервью телеканалу «РЕН-ТВ».

Больше всего досталось девушке - пули попали ей в голову. Медики нашли ее без сознания. Мужчине же выстрелы пришлись в ногу. Оба госпитализированы в Институт скорой помощи им. Склифосовского. Состоянии обоих раненых медики оценивают как тяжелое.

И пока ехали полиция и «скорая помощь» нападавший, а им оказался 26-летний уроженец Республики Марий Эл, скрылся в неизвестном направлении. Тут же был объявлен розыск.

Пойман преступник был через 6 часов в глубоком Подмосковье.

- В воскресенье в 5.40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений мужчине, - значится на официальном сайте МВД Москвы. - В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи.

По неофициальным данным ревнивец пытался покончить с собой, но полицейские предотвратили попытку.

В ближайшее время будут приняты соответсвующие процессуальные меры. Скорее всего из больницы парень отправится сразу в СИЗО.