Французский фотограф разыскала мальчика со старых снимков, купленных на барахолке, и встретилась с ним в Москве

31 Дек. 15:51 2018-01-01T00:59:04+03:00

Французский фотограф встретилась с мальчиком со старых снимков, купленных на столичной барахолке. Элизабет Бланшет специально прилетела в Москву, чтобы снять о своём герое документальный фильмПавел КЛОКОВ

Изменить размер текста: A A

Под Новый год бывают чудеса. Правда, людям всегда кажется, что случаются они с кем угодно, только не с ними. Вот и житель Москвы Дмитрий Кретов тоже так думал. Пока судьба не сыграла с ним добрую шутку.

ПОСТ ПРО НАШЕГО МАЛЬЧИКА

Этим летом в Москву приехала жительница Марселя Элизабет Бланшет. Фотограф, режиссер, журналист, она очень любит Россию. Говорит, что у нее очень мощный культурный слой. И в один из жарких деньков она отправилась в Измайлово - на блошиный рынок. И наткнулась там на пленочный фотоаппарат «Эликон», пылившийся на потертом прилавке. Цена его оказалась чисто символической. К тому же Элизабет коллекционирует такие вещи. Ну и купила.

А уже дома начала разглядывать покупку и выяснила, что внутри фотоаппарата сохранилась пленка. Женщина ее проявила и увидела на снимках доброго русского мальчика, который стоял в школьной форме с цветами и улыбался. И решила его найти. Разместила в своем Твиттере пост с хештегом #ищуэтогорусскогомальчика и стала ждать.

В таких случаях любой взрослый разумный человек скажет - шансов практически нет. 26 лет прошло! Этот мальчик мог уехать жить в Албанию или в Сенегал. Стать наемным солдатом и служить где-нибудь в Сирии. Наконец, уйти в монастырь. Но нет. Дмитрий Кретов сейчас гендиректор компании, которая занимается системой безопасности для стадионов. Живет и работает в Москве. Женат. Имеет двух сыновей.

Запись с хештегом про русского мальчика опубликовал один фотопортал. А дальше, как говорится, уже дело техники.

И после того, как один российский портал о фотографии разместил на своем ресурсе пост Элизабет, его заметила одна Димина знакомая. Она долго рассматривала снимки, мучительно вспоминая, кого этот мальчик напоминает. И вспомнила. Димка Кретов получил от нее ссылку, находясь за границей в командировке. Говорит, от полученных впечатлений не спал всю ночь. Через пару дней «Комсомолка» также разыскала его и первой опубликовала о нем репортаж. После этого телефон Димы чуть не лопнул от нахлынувших звонков. Журналисты просили героя дать интервью.

И, кстати. Вся эта история могла бы не случиться, если бы не дядя Дмитрия по имени Яков. Ведь это именно он отыскал в домашних вещах старый «Эликон» и отнес его на барахолку. Мало ли. Может, кто купит.

Дима сначала учился в 837-ой школе, а потом перешел в лицей им. Пушкина в Отрадном. Фото: из архива героя публикации

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Аэропорт «Домодедово». 30 декабря 2017 года. Мы стоим в зале международных прилетов и с волнением вглядываемся в лица прилетевших пассажиров. Мы - это ваш покорный слуга и тот самый Дима Кретов, который хоть и не терялся, но очень красиво нашелся.

- Главное, - говорит, - не пропустить. Я с ней в принципе общался по «скайпу»... Должен узнать...

Через несколько минут Элизабет Бланшет получила от того самого мальчика большой букет цветов. Она прилетела в Москву, чтобы снять про него документальный фильм. А, главное, вернуть законному владельцу фотоаппарат и 16 снимков.

Угадайте, что сделала Элизабет сразу после того, как вышла к нашему Дмитрию? Правильно. Сфотографировала. А то еще куда-нибудь убежит ненароком. Они обнялись. И отправились на парковку.

Дмитрий счастлив в браке. Вместе с супругой Марией они воспитывают двух мальчишек - Федю и ЕгораФото: Павел КЛОКОВ

- Мой будущий фильм не претендует на какую-то серьезную документальную ленту, - призналась «КП» французский фотограф. - Это добрая история, которая может случиться далеко не с каждым человеком. И все эти съемки больше для души, нежели для работы. Мы с Димой обойдем места его детства, в том числе те, которые изображены на старых фото. А потом я что-нибудь из этого смонтирую.

- Как вам погода? - машинально спросил я, прячась 30 декабря от ливня.

- Почти как в Марселе, - ответила Элизабет. - Там тоже немножко сыро, но зато теплее.

- А Дмитрий - это первый герой вашего фильма, которого вы нашли через Твиттер по старым фотографиям?

- Да, первый. Раньше я таких поисков не делала.

- И чем же он вас так зацепил?

- Я сразу поняла, что этот день очень для него важен. Ведь это было 1 сентября, когда он в первый раз пошел в школу. К тому же у мальчика просто очаровательная улыбка. Я подумала, что ему будет приятно получить эти фотографии. После статьи в «Комсомольской правде» у меня было очень много звонков. Я даже переживала из-за этого. А потом мы связались с Димой по «Скайпу», разговорились. И я успокоилась. А сейчас вообще сижу рядом с ним.

Впереди у Элизабет и Дмитрия - шесть дней съемок. После этого она уедет на родину и будет разбирать видеозаписи. А потом, когда фильм будет готов, организует международную выставку в разных городах Европы. В центре ее будет история Диминой жизни, интервью, видео и фото, документальный фильм и, конечно, тот самый старенький «Эликон», проданный на блошином рынке за копейки.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Французский фотограф купила на московской барахолке советский фотоаппарат и решила найти мальчика, запечатленного на снимках

Сразу хочется предупредить. Несмотря на то, что эта история очень похожа на чью-то шутку или готовый сценарий короткометражного фильма, все герои этого репортажа - абсолютно реальные лица, а каждое совпадение с настоящей жизнью - вполне закономерное (подробности)