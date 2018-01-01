1 Янв. 2018 2018-01-01T02:40:23+03:00

Новый год 2018 в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По всему городу – море огня и грохот салютов, москвичи и гости столицы всю ночь гуляли на праздничных площадках под открытым небом [фото, видео]

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Ура! Москва встретила Новый год, год 2018-й. Этой ночью по всему городу – народные гуляния, весёлые песни и радостные выкрики, гремели салюты и звучали поздравления.

Новогодние салюты и фейерверки запускали всю ночь до утраФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ровно в полночь небо над столицей озарил грандиозный фейерверк – настоящее море огня, искрящиеся всеми красками салюты запускали на 38 площадках Москвы во всех 12 столичных округах.

Как же в Новый год без Деда Мороза и Снегурочки?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первые из них отгремели в парке Победы на ВДНХ, на Поклонной горе и на Москворецкой улице, остальные засверкали уже 1 января, в час ночи.

По всему городу проходят новогодние гуляния на площадках под открытым небом песни, танцы, представленияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А на новогодней Тверской улице вместо огненных фейерверков каждый час запускали залпы разноцветных конфетти.

Весёлые гуляния в центре МосквыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» шли спектакли и концерты, каждый желающий мог принять участие в весёлых праздничных конкурсах или посетить мастер-классы.

В российской столице проходит фестиваль «Путешествие в Рождество»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последние минуты уходящего 2017 года с Новым годом москвичей и гостей столицы поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

«От всей души желаю каждому из вас здоровья, благополучия, счастья, а вашим семьям – мира и процветания. Пусть сбудутся все наши мечты. С Новым годом!» - сказал он.

Сергей Собянин on Twitter. Хочу пожелать, чтобы в этот день вы закончили срочные дела, уладили разногласия, встретились с самыми дорогими людьми и подняли бокал за все, что любите. Отдельное спасибо тем, кто встречает Новый год на работе, оберегая наш покой, здоровье и праздник. https://t.co/l8j6jboc3E

Новый год уже наступил по всей стране – от Камчатки до Калининграда. С праздником!

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