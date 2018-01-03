В частном питомнике Подмосковья пантера насмерть загрызла мужчину

3 Янв. 2018 2018-01-03T12:10:37+03:00

Кошка накинулась на человека, который намеревался ее покормить

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Областное управление Следственного комитета проводит проверку по факту смерти молодого мужчины, проживавшего в Истринском районе Московской области. Накануне в частном зверинце он открыл дверь в клетку с пантерой, чтобы ее покормить. Но животное было настроено агрессивно. Хищник бросился на сотрудника питомника и нанес ранения, не совместимые с жизнью.

- Это произошло в деревне Обновленный труд - в девяти километрах от Истры, - подтверили информацию в подмосковном управлении МВД. - Однако подробностей больше нет. На место выехали сотрудники Следственного комитета. Они начали проверку.

По некоторым данным, пантера, изувечив своего кормильца, выбежала из клетки и еще некоторое время разгуливала по территории питомника. Но потом ее поймали.

Шансов выжить у мужчины не было, так как кошка перегрызла ему горло.

- Мы пока можем лишь подтвердить факт гибели смотрителя питомника, - сообщили «КП» в областном управлении Следственного комитета. - Все обстоятельства происшествия и подробности выясняются.

Напомним, в августе этого года в Щелковском районе Подмосковья на частной ферме на мужчину напал верблюд и откусил ему руку. Точнее, надкусил. Врачам ее спасти не удалось и пришлось ампутировать.