В новогоднюю ночь в подмосковной сауне отравились 7 детей

1 Янв. 2018 2018-01-01T20:36:11+03:00

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В Орехово-Зуево несколько компаний решили отмечать Новый год в сауне. Наверное, хотели последовать традиции, которая известна из советской комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!". Вот только по той самой иронии судьбы завершилось празднование не столь празднично, как начиналось. Детям, которые отмечали Новый год вместе с родителями, стало резко плохо. Сначала подумали, что были несвежие салаты или пирожные. Но когда приехала "скорая помощь", то детей пришлось экстренно забирать в реанимацию.

- В реанимационное отделение одного из медицинских учреждений 1 января были госпитализированы двое детей с диагнозом отравление парами хлорамина. Ранее в отделение детской хирургии той же больницы было госпитализировано пять детей с аналогичным диагнозом, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ Следственного комитета по Московской области. - Уже возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг не отвечающим требованиям безопасности, что повлекло отравление детей.

Как удалось выяснить следователям, 31 декабря компания друзей, с которыми находились семь несовершенных детей, арендовали сауну в Подмосковье до утра 1 января. Через несколько часов у детей началась рвота, резь в глазах, кашель и затруднилось дыхание.

- У детей уже взяты все необходимые анализы, чтобы провести комплекс следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы, - уточнили следователи. - В сауне уже побывали сотрудники Роспотребнадзора, которые произвели забор проб воды из бассейна, изъяли образец препарата для хлорирования воды в бассейне.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Известно, что виновникам отравления детей грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

По нашим данным, инцидент произошел в сауне "Оазис", которая продолжает работу и принимает заказы на отдых. В самом же учреждении отрицают, что у них был инцидент.