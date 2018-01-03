Школы фигурного катания в парках Москвы

3 Янв. 2018 2018-01-02T00:55:29+03:00

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Парк Горького

Детский каток в Парке Горького стал стартовой площадкой для будущих чемпионов. С ноября здесь открылась Школа фигурного катания Алексея Ягудина. Площадь детского катка — 800 квадратных метров. Рядом есть теплый павильон, где есть раздевалка, прокат коньков и кафе с видом на каток. Пока дети будут кататься, мамы и папы смогут посмотреть на их успехи и выпить чашечку кофе. Учиться в школе могут даже те, кто ни разу не стояли на коньках. Детей разделят на две группы в зависимости от уровня подготовки, в каждой по 20 человек

— Вместе с Алексеем Ягудиным занятия будет проводить команда профессиональных тренеров — чемпионов мира по ледовой акробатике, — рассказали в пресс-службе парка Горького.

Нет времени на тренировки? Можно посещать мастер-классы в удобное время.

КОГДА: с 9 января по 4 февраля, 6 февраля по 4 марта. Запись на каждую сессию будет открываться на сайте Парка Горького за месяц до начала тренировок.

СТОИМОСТЬ: уточняйте в Парке Горького.

ВДНХ

При покупке билета на каток можно приобрести индивидуальную услугу «Первые шаги на льду». Инструктор расскажет, как правильно шнуровать коньки, как становиться на лед и как передвигаться. И самое главное — как тормозить. Такая услуга стоит 1000 рублей.

Перовский парк

На катке проводят мастер-классы по фигурному катанию. Нужна предварительная запись. Занятия длятся 45 минут. Стоимость — 1000 рублей.

Сад имени Баумана

На катке располагается теплый шатер для переодевания, прокат коньков и помощников фигуристов, кафе, туалет, гардероб. А также школа фигурного катания. Занятия в ней проводятся по записи. Уточнить детали можно по телефону — 8-967-024-83-56.

Сад «Эрмитаж»

Благодаря искусственному покрытию каток может работать в любую погоду. А значит, что попасть на мастер-класс можно даже во время оттепели. Главное — заранее записаться (с 10.00 до 20.00 по телефону 8 (999) 003-63-65). Занятие длится 30 минут, стоимость — 1000 рублей. Кстати, переодеться и взять напрокат коньки можно в отапливаемом павильоне, а перекусить горячими закусками непосредственно на катке.

Парк «Северного Речного вокзала»

На катке с искусственным покрытием проводятся занятия по фигурному катанию. Детали на сайте парка.

Усадьба Воронцово

Здесь работает студия фигурного катания «Веселые коньки» для детей и взрослых. Занятия платные — 4800 рублей за 4 занятия.

ГДЕ ЕЩЕ:

— Сокольники, детские и взрослые групповые занятия;

— Фили, занятия для взрослых и детей;

— Парк 50-летия Октября, занятия по фигурному катанию для взрослых и детей (абонементы), планируются хоккейные тренировки;

— Парк 850-летия (парк имени Артема Боровика), фигурное катание для детей и взрослых по абонементам;

— Бабушкинский парк, школа фигурного катания.

КСТАТИ

Зарядка на коньках на ВДНХ

Каждую субботу с 10.00 до 12.00, каждое воскресенье с 11.00 до 13.00 на катке ВДНХ проходит бодрая зарядка. Ее проводят профессиональные тренеры. Фитнес-упражнения направлены на разогрев всех групп мышц и чередуются с танцевальными движениями под динамичную музыку.