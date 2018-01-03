Как менялась погода в Москве в зимние каникулы последние 10 лет
2017 год
Самые контрастные зимние каникулы десятилетия. В первые дни января тоже стояла оттепель, 0...+2. А потом мороз ударил так, что мало не показалось! На Рождество днем было -23 градуса, ночью аж -30.
2016 год
Идеально ровная зимняя погода досталась москвичам на праздники два года назад. Днем - 10...-14 градусов, по ночам подмораживало до -15...-19.
2015 год
И этот год началась с оттепели - похоже, это стало традицией. Вплоть до 5 января термометры показывали 0...+2. А 6 - 7 января все же пришла зима: резко похолодало, до -15 днем и -20 градусов ночью.
2014 год
Аномальное тепло продержалось все праздники: как и сейчас, температура доходила до +4, а в самые "холодные" дни каникул опускалась до -1.
2013 год
Первые пять январских дней погода никак не могла определиться между плюсом и минусом, температура крутилась около ноля. И лишь к Рождеству слегка подморозило, до -3...-5 градусов днем и до -8 ночью.
2012 год
Все праздники было тепло: днем -1..+3, по ночам не ниже -3 градусов.
2011 год
Правильная погодка, как и положено в первые январские дни! Днем -4...-8 градусов, по ночам -9...-14.
2010 год
Студеные праздники выдались, -10...-15 градусов днем, до -21 ночью. Исключение - 1 января и Рождество: в эти дни мороз ослабевал до -5 градусов.
2009 год
В первый день года термометры показывали -2. Начиная со 2 января подморозило до -6...-10, по ночам до -12 градусов.
2008 год
В первые дни января стоял легкий морозец, -3...-7 градусов. А с 4 января похолодало до -12...-15, ночная стужа окрепла до -18 градусов.
РЕКОРДЫ
Самый теплый январь в Москве выдался в 2007 году.
Самый холодный - в 1893 году.
Это данные о средней температуре всего месяца, а не только первой праздничной недели. И не за всю историю существования Москвы, а за 140 лет регулярных метеонаблюдений.
+8,6 градуса - самая высокая температура, зафиксированная в Москве в январе (опять же за 140 лет). Случилось это 11 января 2007 года.
КСТАТИ
Прогноз погоды на 3 - 7 января: На Рождество в Москве потеплеет до +6
Новый год в Москву пришел, а вот погода осталась прежней. Как декабрь-2017 был аномально теплым, так и в январе-2018 продолжается оттепель. Морозов и снегопадов не ожидается до конца зимних каникул. (подробности)
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