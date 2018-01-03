Как менялась погода в Москве в зимние каникулы последние 10 лет

3 Янв. 2018 2018-01-03T16:47:15+03:00

Сейчас в столице аномальная для середины зимы теплынь. "Комсомолка" решила поднять метеорологические архивы и вспомнить, какой была погода в новогодние праздники в последние 10 лет

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2017 год

Самые контрастные зимние каникулы десятилетия. В первые дни января тоже стояла оттепель, 0...+2. А потом мороз ударил так, что мало не показалось! На Рождество днем было -23 градуса, ночью аж -30.

2016 год

Идеально ровная зимняя погода досталась москвичам на праздники два года назад. Днем - 10...-14 градусов, по ночам подмораживало до -15...-19.

2015 год

И этот год началась с оттепели - похоже, это стало традицией. Вплоть до 5 января термометры показывали 0...+2. А 6 - 7 января все же пришла зима: резко похолодало, до -15 днем и -20 градусов ночью.

2014 год

Аномальное тепло продержалось все праздники: как и сейчас, температура доходила до +4, а в самые "холодные" дни каникул опускалась до -1.

2013 год

Первые пять январских дней погода никак не могла определиться между плюсом и минусом, температура крутилась около ноля. И лишь к Рождеству слегка подморозило, до -3...-5 градусов днем и до -8 ночью.

2012 год

Все праздники было тепло: днем -1..+3, по ночам не ниже -3 градусов.

2011 год

Правильная погодка, как и положено в первые январские дни! Днем -4...-8 градусов, по ночам -9...-14.

2010 год

Студеные праздники выдались, -10...-15 градусов днем, до -21 ночью. Исключение - 1 января и Рождество: в эти дни мороз ослабевал до -5 градусов.

2009 год

В первый день года термометры показывали -2. Начиная со 2 января подморозило до -6...-10, по ночам до -12 градусов.

2008 год

В первые дни января стоял легкий морозец, -3...-7 градусов. А с 4 января похолодало до -12...-15, ночная стужа окрепла до -18 градусов.

РЕКОРДЫ

Самый теплый январь в Москве выдался в 2007 году.

Самый холодный - в 1893 году.

Это данные о средней температуре всего месяца, а не только первой праздничной недели. И не за всю историю существования Москвы, а за 140 лет регулярных метеонаблюдений.

+8,6 градуса - самая высокая температура, зафиксированная в Москве в январе (опять же за 140 лет). Случилось это 11 января 2007 года.

КСТАТИ

Прогноз погоды на 3 - 7 января: На Рождество в Москве потеплеет до +6

Новый год в Москву пришел, а вот погода осталась прежней. Как декабрь-2017 был аномально теплым, так и в январе-2018 продолжается оттепель. Морозов и снегопадов не ожидается до конца зимних каникул. (подробности)