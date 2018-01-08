2018-01-06T23:04:23+03:00
Общество

Елку в утиль: в Москве и области откроют 12 пунктов приема

Куда сдать новогоднее дерево на переработку
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
Поделиться:
Отслужившую свое елку не обязательно нести на помойкуОтслужившую свое елку не обязательно нести на помойкуФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Новогодние праздники отгремели, увядающие елки можно выбрасывать на помойку. Но есть еще один способ - сдать праздничное дерево на переработку. Елки будут принимать с 9 января по 1 марта. Всего в Москве откроют 12 пунктов утилизации новогодних елей.

- Горожане смогут бесплатно отдать на переработку елки, которые были украшением их праздника. Пункты утилизации появятся на юге и юго-западе, на востоке и юго-востоке, на западе и северо-западе Москвы, а также в Зеленограде, - рассказали в мэрии Москвы. - Выбрать ближайший пункт утилизации можно на портале открытых данных города Москвы.

Какие деревья примут? Ели, сосны и пихты. Не забудьте снять с елки мишуру и украшения. Все елки отправят на переработку. Как объяснили в мэрии Москвы, из них планируют сделать щепу, которую будут добавлять в растительный грунт.

Адреса пунктов приема елок:

- Островитянова, дом 10, строение 1,

- Новоясеневский проспект, дом 1, строение 2,

- 3-я Музейная улица, дом 40, строение 1,

- поселок Измайловская Пасека, дом 1,

- Кузьминская улица, дом 10, строение 1,

- Таманская улица, дом 1,

- Крылатская улица, дом 17, строение 8,

- 5-й Войковский проезд, дом 2,

- Липецкая улица, владение 5А,

- улица Металлургов, дом 41, строение 1,

- Зеленоград, Никольский проезд, дом 2,

- Московская область, Мытищинский район, поселок Леспаркхоза Клязьминский, дом 1.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Если вы увидели в соцсети просьбу о помощи больному ребенку, не спешите переводить деньги на карточку его родителей
Накануне Рождества Христова президент фонда помощи хосписам «Вера» Юлия Матвеева рассказала нашему корреспонденту, как правильно оказать помощь нуждающемуся
Кто вспугнул раскольника Филарета и надо ли отвечать танцующей у храма Собчак?
Официальный спикер Русской православной церкви Владимир Легойда рассказал "КП", ждать ли новых обменов пленными, куда ведут факты в "царском" следствии, и как настроиться на встречу Рождества
Новости 24