Елку в утиль: в Москве и области откроют 12 пунктов приема
Новогодние праздники отгремели, увядающие елки можно выбрасывать на помойку. Но есть еще один способ - сдать праздничное дерево на переработку. Елки будут принимать с 9 января по 1 марта. Всего в Москве откроют 12 пунктов утилизации новогодних елей.
- Горожане смогут бесплатно отдать на переработку елки, которые были украшением их праздника. Пункты утилизации появятся на юге и юго-западе, на востоке и юго-востоке, на западе и северо-западе Москвы, а также в Зеленограде, - рассказали в мэрии Москвы. - Выбрать ближайший пункт утилизации можно на портале открытых данных города Москвы.
Какие деревья примут? Ели, сосны и пихты. Не забудьте снять с елки мишуру и украшения. Все елки отправят на переработку. Как объяснили в мэрии Москвы, из них планируют сделать щепу, которую будут добавлять в растительный грунт.
Адреса пунктов приема елок:
- Островитянова, дом 10, строение 1,
- Новоясеневский проспект, дом 1, строение 2,
- 3-я Музейная улица, дом 40, строение 1,
- поселок Измайловская Пасека, дом 1,
- Кузьминская улица, дом 10, строение 1,
- Таманская улица, дом 1,
- Крылатская улица, дом 17, строение 8,
- 5-й Войковский проезд, дом 2,
- Липецкая улица, владение 5А,
- улица Металлургов, дом 41, строение 1,
- Зеленоград, Никольский проезд, дом 2,
- Московская область, Мытищинский район, поселок Леспаркхоза Клязьминский, дом 1.