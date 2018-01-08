Елку в утиль: в Москве и области откроют 12 пунктов приема

8 Янв. 2018 2018-01-06T23:04:23+03:00

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Новогодние праздники отгремели, увядающие елки можно выбрасывать на помойку. Но есть еще один способ - сдать праздничное дерево на переработку. Елки будут принимать с 9 января по 1 марта. Всего в Москве откроют 12 пунктов утилизации новогодних елей.

- Горожане смогут бесплатно отдать на переработку елки, которые были украшением их праздника. Пункты утилизации появятся на юге и юго-западе, на востоке и юго-востоке, на западе и северо-западе Москвы, а также в Зеленограде, - рассказали в мэрии Москвы. - Выбрать ближайший пункт утилизации можно на портале открытых данных города Москвы.

Какие деревья примут? Ели, сосны и пихты. Не забудьте снять с елки мишуру и украшения. Все елки отправят на переработку. Как объяснили в мэрии Москвы, из них планируют сделать щепу, которую будут добавлять в растительный грунт.

Адреса пунктов приема елок:

- Островитянова, дом 10, строение 1,

- Новоясеневский проспект, дом 1, строение 2,

- 3-я Музейная улица, дом 40, строение 1,

- поселок Измайловская Пасека, дом 1,

- Кузьминская улица, дом 10, строение 1,

- Таманская улица, дом 1,

- Крылатская улица, дом 17, строение 8,

- 5-й Войковский проезд, дом 2,

- Липецкая улица, владение 5А,

- улица Металлургов, дом 41, строение 1,

- Зеленоград, Никольский проезд, дом 2,

- Московская область, Мытищинский район, поселок Леспаркхоза Клязьминский, дом 1.