Где в новогодние каникулы москвичам проверить свое сердце бесплатно

5 Янв. 2018 2018-01-05T01:03:13+03:00

Проверить свои сосуды очень важно. Особенно важно проверить свое сердце в Москве бесплатно

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Уже давно в Москве проводится акция «Проверь свое сердце». Специалисты уверяют, что если не проводить раннюю диагностику, то повышается риск развития коронарной патологии, а значит риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Еще причинами возникновения болезней сердца могут стать курение, малоподвижный образ жизни, стрессы, артериальная гипертензия, неправильное питание, гиподинамия, повышение артериального давления, увеличение уровня глюкозы и холестерина в крови, излишний вес и ожирение.

Что нужно сделать? Всего лишь регулярно проверяться. Ведущие кардиологи уверены, что постоянный контроль позволяет значительно снизить риск развития сердечно-сосудистой патологии. Главное: ежегодные осмотры у кардиолога, ведь своевременная диагностика часто становится решающей для сохранения жизни человека – на поздних стадиях болезни лечатся очень сложно. Поэтому, по советам врачей, профилактический осмотр должны ежегодно проходить все без исключения люди старше 40 лет.

Кардиологи предупреждают: каждый третий инфаркт проходит без симптомов – боли, тошноты, рвоты, головокружений. Или со слабо выраженными симптомами. Даже ЭКГ показывает изменения не всегда. Но к кардиологу больной часто не спешит.

КУДА ПРИХОДИТЬ

Адрес: Строение №452 ВДНХ (ориентир – Павильон №46 «Политехнический музей»), 4-20 января 2018 г., ежедневно с 10:00 до 18:00. Документов и предварительной информации не требуется!

Телефон: 8(495)7992697

Как добраться. Пешком по центральной аллее ВДНХ до павильона «Космос» (Ракета), далее направо по направлению к КПП «Совхозный вход». Маршрутное такси №533 от станций метро ВДНХ и Ботанический сад. Остановка на территории ВДНХ - «Павильон 57», при движении от метро «ВДНХ», и «Дом бракосочетаний», при движении от метро «Ботанический сад». Также можно добраться на личном авто до КПП «Совхозный въезд» (ул. Сельскохозяйственная д.19), далее 50 метров пешком.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ежегодно от ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов умирает 1,3 млн россиян.

По данным ежегодного Атласа «Здоровье России»: общая заболеваемость всего населения болезнями системы кровообращения в 2015 году составила в РФ – 34013414 человек, в Москве – 2964927 человек.

ВАЖНО!

• При сердечно-сосудистых заболеваниях боль зачастую давящая. Колющая, как правило, характерна для неврологических нарушений (защемления нервов, остеохондроз и т.д.)

• Человек с заболеванием сердца может чувствовать сильную боль или испытывать дискомфортные ощущения во время или после физической нагрузки, а также при эмоциональных нагрузках (стрессах).

• Боль может отдавать в руку, в спину, в челюсть.

• Возможна одышка, ощущение нехватки воздуха, а также боли в области желудка.

При появлении таких признаков - это состояние называется стенокардией - нужно прекратить любые нагрузки, сесть. После этого боль обычно проходит в течение нескольких минут. «Даже впервые возникшие боли говорят о большой вероятности развития инфаркта миокарда в последующем, - предупреждают специалисты, - поэтому не откладывайте визит к кардиологу».