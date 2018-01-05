Москвич забил до смерти свою жену из-за ревности

5 Янв. 2018 2018-01-05T13:47:28+03:00

Врачи скорой, прибывшей на Остафьевскую улицу, забрали пострадавшую в больницу, но довезти ее не успели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Ссора супругов началась поздно вечером 3 января в одной из квартир дома на Остафьевской улице. По одной из версий, муж приревновал жену, стал оскорблять ее, та в долгу не осталась. Слово за слово перепалка перешла в драку.

- Мы выяснили, что 48-летний мужчина несколько раз ударил жену по голове неустановленным предметом, - рассказали «КП» в пресс-службе МВД по Москве. - Женщина, 1977 года рождения, потеряла сознание.

Врачи скорой, прибывшей на Остафьевскую улицу, забрали пострадавшую в больницу, но довезти ее не успели. В районе Коломенского проезда в 01.20 женщина скончалась от травм, так и не придя в сознание.

Следователи уже завели уголовное дело по факту убийства. Супруг-ревнивец задержан и дает показания.

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