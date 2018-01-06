Владимир Ресин: Мы открыли в столице почти 200 новых храмов. Вот и звонят теперь здесь колокола

6 Янв. 2018 2018-01-05T21:29:40+03:00

В канун Рождества Христова помощник Патриарха и советник мэра Москвы, депутат Госдумы рассказал об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]

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- Алло, Владимир Иосифович! С наступившим вас Новым годом!

- Спасибо. И тебя, Александр, также.

- А вот у вас обычно перед Рождеством, 6 января, объезд православных храмов - строящихся и уже построенных. Нынче традицию продолжите?

- Да, надо бы сделать. Но в этот раз решили перенести. Но объезды будут чуть позже - 13 января.

- На старый Новый год, значит.

- Да, так. А 6-го не будем отвлекать прихожан, настоятелей. Служба же везде...

Храм на Мещерском проспекте. Фото: пресс-служба Владимира Ресина.

- Понятно. Обычно же вы до десятка храмов осматриваете. А сейчас сколько их у вас на контроле?

- Как правило, мы за один объезд берем одну префектуру, и на всей территории смотрим, где какие храмы, как строятся. Потом уже проводим совещание, подводим итоги. Затем, в другой раз - следующая префектура...

- Строительная программа, которую вы начали курировать еще в 2010-м, сначала у вас называлась "200 храмов". Потом название вы изменили - в сторону увеличения количества объектов. Затем включили часть Подмосковья в эту программу. И вот теперь на сколько храмов она у вас рассчитана?

- Территория столицы увеличилась в два с лишним раза, и храмы теперь ставят не только в старой Москве, но и на новых территориях.

- Да.

- Поэтому сегодня не ставится задача - соорудить 300 храмов или 500. А задача теперь такая, чтобы Москва снова была "златоглавая", городом "сорока сороков". ("Сорок сороков предполагала наличие 1600 церквей (40x40 = 1600). Но по статистике в начале XX столетия храмов в Москве было около 800. - А.Г.)

Храмовый комплекс Матроны в Северном административном округе Москвы. Фото: пресс-служба Владимира Ресина.

- А что это все значит в современном понимании?

- Ну, чтобы где-то на 30 тысяч жителей - прихожан приходился один храм.ъ

- А есть такая статистика, да - специальная?

- Да... Я могу сказать: в старой Москве - до 1917-го, один храм приходился на 3 тысячи жителей.

Владимир Ресин - о том, как в Москве выполняется программа строительства православных храмов 00:00 00:00

- А у нас сейчас какое соотношение?

- За то время, пока работает наша программа, - в столице возведено 60 храмовых комплексов и более 120 деревянных храмов. То есть, появилось где-то порядка 200 новых приходов. Но дело же не только в стенах - а в том, что создаются новые приходы, общины. А если говорить о соотношении... У нас уже стало в некоторых районах - и на 20 тысяч жителей один храм. Но пока что есть и такие районы, где храм - на 300 тысяч жителей.

Храмовый комплекс в честь праведного воина Федора Ушакова на Южнобутовской, 9. Фото: пресс-служба Владимира Ресина.

- То есть, Владимиру Иосифовичу Ресину - еще работать и работать.

- Так и для наших правнуков здесь хватит работы.

- Скажите, но в принципе - и Святейший Патриарх Кирилл, и мэр Москвы Сергей Собянин - они довольны работой своего помощника и советника?

- Ну, -,это у них надо спросить. Но - самой программой, темпами и качеством, тем, как она идет - довольны.

- Но мы еще забыли про Епархиальный дом в центре Москвы, который вы реконструировали, возродили.

- Ну, мы много еще чего воссоздали - имею ввиду прежде всего реконструкцию старых церквей, монастырей. То есть, это работа колоссальная. И движение в этом направлении - и снизу, и сверху.

- Вы хотите сказать - там используются не государственные средства, а все это в основном возводится и за счет пожертвований - как простых граждан, так и людей состоятельных...

- В основном это - три источника: главный - пожертвования, второй - вклад самих регионов, федеральных органов власти, третий - финансирование со стороны непосредственно церкви.

- С каждым годом в Москве и на ее окраинах все отчетливее и громче - малиновый звон колоколов. Это тоже - результат той программы, которую вы курируете как помощник Патриарха Кирилла и советник мэра Собянина?

- Конечно: раз восстанавливаются храмы - и колокола бьют все чаще и звонче.

- А вот их счет, похоже, идет на сотни.

- Если брать весь регион - думаю, счет идет уже на тысячи.

Владимир Ресин.

- И особенно это чувствуешь сейчас, в эти Рождественские дни.

- В такие праздники жизнь у храмов просто кипит. И это очень радует...