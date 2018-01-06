2018-01-06T23:04:23+03:00
Происшествия

Активисты SERB вновь разлили дурно пахнущую жидкость на выставке Джока Стерджеса

Правда, лидер движения Игорь Бекетов утверждает, что это произошло случайно
Наталья ВАРСЕГОВАkp_ru_msk@Ko_Natal
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Осенью прошлого года активисты движения SERB пролили дурно пахнущую жидкость на выставке «Джок Стерджес. Без смущения 2.0» в Москве.Осенью прошлого года активисты движения SERB пролили дурно пахнущую жидкость на выставке «Джок Стерджес. Без смущения 2.0» в Москве.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Активисты движения SERB уже не в первый раз устраивают подобные провокации в Центре братьев Люмьер. Осенью прошлого года они пролили дурно пахнущую жидкость на выставке «Джок Стерджес. Без смущения 2.0» в Москве.

И сегодня в канун Рождества снова те же грабли.

- Ранее мы приходили на эту выставку, - рассказал мне по телефону лидер движения Игорь Бекетов. - Тогда с помощью активистов нашего движения удалось ее закрыть. Возмутившись непристойными фотографиями, мы разлили там вонючую жидкость. И мы обещали прийти еще раз.

- А что за жидкость?

- Это болотная вода, которая воняет сероводородом. Так вот сегодня мы пришли и увидели фото, где голый несовершеннолетний ребенок обнимается с голой женщиной. Мы пытались выяснить у организаторов художественную ценность этого фото, но те от нас убегали. Тогда я позвонил в полицию и вызвал наряд. И еще позвонил дежурному в прокуратуру города Москвы. Когда приехали полицейские и стали задерживать нас, мой соратник Игорь Брумель нечаянно разлил дурно пахнущую жидкость.

- Нечаянно?!

- Да, это было случайно. Он не хотел.

- А зачем он вообще ее с собой взял?

- На самый крайний случай.

Взять комментарии полиции мне пока не удалось. На выставке тоже не отвечают телефоны. Но по словам Бекетова, в полиции обещали провести проверку случившегося скандала.

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