Активисты SERB вновь разлили дурно пахнущую жидкость на выставке Джока Стерджеса
Активисты движения SERB уже не в первый раз устраивают подобные провокации в Центре братьев Люмьер. Осенью прошлого года они пролили дурно пахнущую жидкость на выставке «Джок Стерджес. Без смущения 2.0» в Москве.
И сегодня в канун Рождества снова те же грабли.
- Ранее мы приходили на эту выставку, - рассказал мне по телефону лидер движения Игорь Бекетов. - Тогда с помощью активистов нашего движения удалось ее закрыть. Возмутившись непристойными фотографиями, мы разлили там вонючую жидкость. И мы обещали прийти еще раз.
- А что за жидкость?
- Это болотная вода, которая воняет сероводородом. Так вот сегодня мы пришли и увидели фото, где голый несовершеннолетний ребенок обнимается с голой женщиной. Мы пытались выяснить у организаторов художественную ценность этого фото, но те от нас убегали. Тогда я позвонил в полицию и вызвал наряд. И еще позвонил дежурному в прокуратуру города Москвы. Когда приехали полицейские и стали задерживать нас, мой соратник Игорь Брумель нечаянно разлил дурно пахнущую жидкость.
- Нечаянно?!
- Да, это было случайно. Он не хотел.
- А зачем он вообще ее с собой взял?
- На самый крайний случай.
Взять комментарии полиции мне пока не удалось. На выставке тоже не отвечают телефоны. Но по словам Бекетова, в полиции обещали провести проверку случившегося скандала.