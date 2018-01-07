Пострадавшая во время ДТП у метро «Славянский бульвар» нашла своих спасителей

7 Янв. 2018 2018-01-07T21:35:44+03:00

Настя учится в колледже при Московском гуманитарно-экономическом университете. Ей 17 лет Фото: ВКонтакте

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Настя Бузинова сама написала в соцсетях корреспонденту «Комсомольской Правды». На нашем сайте она посмотрела видео с двумя парнями, которые одними из первых оказались на месте страшного ДТП с автобусом у метро «Славянский бульвар». И узнала их!

Напомним, 25 декабря рейсовый подмосковный ЛиАЗ выскочил с дороги на тротуар и на скорости пронесся по лестнице пешеходного перехода, сбивая людей. Четыре человека погибли. Больше десяти раненых. Те два парня, Дмитрий и Даниил, рассказывали нам, как помогали выносить с места аварии раненых. Больше всего запомнилась девочка. По их словам - лет 13-14. Ее вытащили из-под автобуса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/633425" frameborder="0"></iframe> Очевидцы рассказывают о съезде автобуса в подземный переход.Автобус въехал в подземный переход у метро Славянский бульвар в Москве. Корреспондент «КП» пообщался с очевидцами аварииАлександр РОГОЗА

- Она была вся в крови, но находилась в сознании, - говорил Дмитрий. - Я ей говорю: «Потерпи, солнышко, потерпи. Я не доктор. Сейчас будут врачи…»

Девочку передали медикам, которые были на месте уже через несколько минут.

Потом ребята еще час-два носились у метро, пытаясь выяснить у врачей: все ли в порядке с девочкой, удалось ли ее спасти. Но в суматохе никто не мог сказать им ничего вразумительного.

Своих фамилий называть не сталиФото: Александр РОГОЗА

Почти две недели прошло. А девочка нашлась. Сама.

«Помогите мне найти двух мужчин, которые помогали мне после ДТП, - написала Настя. - Очень хочу позвонить им и сказать спасибо!»

Настя учится в колледже при Московском гуманитарно-экономическом университете. Ей 17 лет. Не 13.

17-летняя москвичка узнала спасителей в ролике на сайте «КП»Фото: Александр РОГОЗА

- Наверное, в панике эти парни решили, что я помладше, - говорит.

Девушка все это время находится в больнице.

- В тот день я забрала из школы младшую сестру, ей сейчас 12 лет. Мы шли к метро, как раз поднимались по лестнице перехода, когда туда влетел автобус. Помню обрывками. Помню, что на нас летел автобус, все было очень быстро. Потом я очнулась. Вокруг все суетились. Надо мной склонилась сестра и плакала. Ей повезло, ее почти не задело. Все вокруг кричали. И вдруг появился тот мужчина - я узнала его на вашей записи. Он взял меня на руки и понес. В суматохе кто-то кричал, что автобус сейчас может взорваться. Никто ведь не мог понять, что произошло. Этот мужчина говорил со мной, просил, чтобы я не вырубалась, поддерживал. Когда приехала скорая, он отнес меня к машине и передал врачам. Я очень благодарна этим людям!

До выписки пока далеко.

- Ребята говорили, что у тебя была сломана нога.

- Да, в итоге врачи диагностировали перелом лодыжки со смещением. Плюс сотрясение мозга, голова пробита, прямо дырка. Еще повреждены почка и селезенка. Конечно, чувствую я себя значительно лучше, но пока врачи оставляют меня в больнице.

Мы помогли Насте созвониться с Даниилом. Узнав, кто на том конце провода, мужчина очень обрадовался.

- Даниил пожелал мне скорейшего выздоровления, сказал, чтобы шла на поправку, - говорит девушка. – Сказал, что в случае чего могу рассчитывать на его помощь. Очень приятно было услышать голос человека, который не прошел мимо и помог, когда мне нужна была помощь. Мы поздравили друг друга с Рождеством. Очень теплый у меня праздник получился. По-настоящему светлый…