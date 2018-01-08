Специалисты отмечают, что состояние воздуха в окрестностях полигона «Кучино» нормализуется

8 Янв. 2018 2018-01-08T21:34:35+03:00

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Бывший полигон твердых бытовых отходов «Кучино» продолжают готовить к активной стадии рекультивации. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Ранее жители Балашихи, соседних городов и некоторых районов Москвы жаловались на неприятный запах. 9 декабря в «Кучино» развернули оперативный штаб по контролю за наличием постороннего запаха (сероводорода). И вот в подмосковном управлении МЧС сообщают, что в течение последнего месяца число обращений граждан постепенно снижается.

Сегодня в ведомстве опубликовали результаты анализа по состоянию воздуха в столичном регионе. Постоянный мониторинг экологической обстановки ведется через 56 стационарных постов «Мосэкомониторинга», а также передвижные лаборатории МЧС, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

- В течение суток на посту ГПБУ «Мосэкомониторинг» в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино» зафиксированы разовые превышения по сероводороду, - сообщают в пресс-службе МЧС по Московской области. - Проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями. Превышений значений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено. Угрозы для жителей Московской области и города Москва не выявлено.

По прогнозам синоптиков, для осложнения экологической обстановки в ближайшее время нет никаких предпосылок. Ветер западный, лишь 2-5 метров в секунду.

Отметим, что основные работы по рекультивации полигона «Кучино» стартуют в марте 2018 года. Число скважин с трубами, через которые из недр огромной свалки будут удалять свалочный газ, к этому времени достигнет 112. Собранный биогаз будут перерабатывать в электроэнергию. Тело полигона покроют специальным материалом, который полностью исключает попадание вредных выбросов в атмосферу.