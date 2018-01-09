В Подмосковье при пожаре погибла семья из четырех человек

9 Янв. 2018 2018-01-09T16:57:42+03:00

В тушении пожара были задействованы 39 человек Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Два ребенка и двое взрослых задохнулись дымом до приезда пожарных расчетов

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Огонь вспыхнул в ночь на вторник, 9 января, в одной из квартир жилого дома в Сергиевом Посаде. Сообщение на пульт дежурного спасателя поступило в 3.08.

- На место выехали 12 единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» в областном управлении МЧС. - В тушении пожара были задействованы 39 человек. В 3.40 он был локализован, а в 4.10 полностью ликвидирован. К сожалению, есть пострадавшие.

Как стало известно «КП», огонь унес жизни четырех человек - двух взрослых и двух детей. Несмотря на приезд медиков, спасти их не удалось.

Дознаватели сейчас выясняют, что послужило причиной возгорания. Возможно, короткое замыкание. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Жильцы ближайших квартир не пострадали. Их ночью эвакуировали.